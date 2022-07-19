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ПОЛИТИКА

СМИ назвали вероятные причины отстранения Венедиктовой. Среди них – слишком быстрые суды над российскими оккупантами

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По данным СМИ, Венедиктова со своим отстранением не согласна и считает его нарушением закона
По данным СМИ, Венедиктова со своим отстранением не согласна и считает его нарушением закона
Фото: EPA

Журналисты "Украинская правда" и LB.ua называют одной из главных причин отстранения Ирины Венедиктовой от должности генпрокурора быстрые судебные процессы над российскими оккупантами, из-за которых их нельзя обменять на пленных украинских военных.

Как отмечают источники журналистов, президент Владимир Зеленский поставил задачу максимально много и быстро вытаскивать украинских военных из плена. А Венедиктова в то же время начала российских пленных в Украине пропускать через суды.

"Здесь нужно понимать, что уже на этапе вручения подозрения они выходят из-под действия Женевской конвенции, перестают быть военнопленными, а значит, их нельзя обменивать", – объясняет один из собеседников.

В частности, источник упомянул о российском солдате Вадиме Шишимарине, приговоренного в Украине к пожизненному заключению.

"Судебный процесс над ним длился менее недели – все послы возмущались: мол, мы так подрываем доверие к судебной системе. Так вот, после того, как ему вынесли приговор, [председатель российской переговорной группы Владимир Мединский] позвонил [нардепу и члену украинской делегации на переговорах с РФ Давиду] Арахамии и сказал: "Что, крайнего нашли? Так у нас здесь ваших две с половиной тысячи. С "азовцами" включительно. Мы им сейчас быстренько приговоров наштампуем. Ну а потом поговорим", – рассказывает источник.

Среди других причин отстранения Венедиктовой, которую называют журналисты, – ее чрезмерная публичность.

"Она занимается всем, чем угодно, только не непосредственными своими обязанностями", "совсем оторвалась от реальности", "слишком много медийной активности", "формирование собственного политического имиджа", "слишком много общается с послами напрямую", – цитирует шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина самые популярные упреки, которые раздаются в команде главы государства в адрес генпрокурора.

В то же время "Украинская правда" считает, что така публичность – это скорее "попытка стать незаменимой в вопросах расследования военных преступлений и наказания виновных россиян" в преддверии вероятного увольнения с должности.

Также журналисты отмечают, что первая фаза подготовки для замены генпрокурора прошла еще в мае. Тогда был принят закон, позволявший президенту "отстранять" всех чиновников, к назначению которых он причастен.

Сама Венедиктова, по данным "Украинской правды", со своим отстранением не согласна и считает его нарушением закона.

Контекст:

17 июля Зеленский подписал указы об отстранении от должностей Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя свое решение, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". Зеленский добавил, что среди работников прокуратуры и СБУ выявили и продолжают выявлять предателей.

Исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, который возглавлял группу прокуроров, расследовавших дело замглавы ОП Олега Татарова, и, по данным СМИ, был на его дне рождения в прошлом году.

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов уточнил утром 18 июля в эфире национального телемарафона, что пока речь об увольнении Баканова и Венедиктовой не идет, формулировка – именно "отстранение". Он допустил, что в итоге проверок они могут быть не уволены, а наоборот, восстановлены в должностях, решение остается за президентом.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война России против Украины, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, российские оккупанты
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