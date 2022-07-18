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Венедиктова об отстранении от должности: Не могу представить, что подобные вопросы могут решаться кулуарно

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Венедиктова не комментирует решение Зеленского отстранить ее от должности генпрокурора и оставляет право за президентом принимать такие решения
Венедиктова не комментирует решение Зеленского отстранить ее от должности генпрокурора и оставляет право за президентом принимать такие решения
Фото: president.gov.ua

Отстраненная от должности президентом Украины Владимиром Зеленским генеральный прокурор Ирина Венедиктова 18 июля в Facebook заявила, что, если постановление о ее увольнении будет зарегистрировано в Верховной Раде Украины, она придет в парламент, чтобы отчитаться перед депутатами о выполненной работе.

"Ответственно заявляю, что по состоянию на данный момент я не обсуждала этот вопрос ни с одним человеком. И сейчас я тоже воздерживаюсь от комментариев по одной простой причине – не время", – отметила Венедиктова, попросив "заинтересованных лиц" не распространять комментарии от ее имени.

Она отметила, что была назначена на эту должность, "уже будучи ответственным и морально зрелым человеком", а за последние два года "всерьез повзрослела".

"Не могу представить, что подобные вопросы могут решаться кулуарно, без выражения взаимного уважения, не по-деловому, так сказать. Иными словами, как только завершится стадия "урегулирования" сложившейся ситуации в адекватном и понятном для всех сторон ключе, я дам исчерпывающий комментарий", – пообещала отстраненный генпрокурор.

"Не могу и не собираюсь спорить с мнением или решением президента... Процедура увольнения генпрокурора всем хорошо известна, другой нет, другая не предусмотрена законом", – подчеркнула Венедиктова.

Она пообещала, что, если соответствующее постановление будет зарегистрировано в стенах Рады, она, ни на секунду не задумываясь, прибудет на отчет к народным избранникам. Венедиктова считает, что ей есть чем гордиться на занимаемой должности.

"Мне удалось объединить юридическую, профессиональную, криминально-процессуальную мировую элиту вокруг проблем Украины в интересах Украины", – убеждена она.

Согласно украинскому законодательству, генпрокурора назначает и увольняет Верховная Рада Украины по представлению президента страны.

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/pfbid02JxdL8LmnDt9vCxYKp2hJzgW86Us5D6gdhynxyTvknM5uDrWQcvV1QtDoBAbMFDEYl

Контекст:

17 июля Зеленский подписал указы об отстранении от должностей Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя свое решение, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". Зеленский добавил, что среди работников прокуратуры и СБУ выявили и продолжают выявлять предателей.

Исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, который возглавлял группу прокуроров, расследовавших дело замглавы ОП Олега Татарова, и, по данным СМИ, был на его дне рождения в прошлом году.

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов уточнил утром 18 июля в эфире национального телемарафона, что пока речь об увольнении Баканова и Венедиктовой не идет, формулировка – именно "отстранение". Он допустил, что в итоге проверок они могут быть не уволены, а наоборот, восстановлены в должностях, решение остается за президентом.

Теги: Верховная Рада, СБУ, Украина, прокуратура, депутаты, законодательство, Владимир Зеленский, парламент, отчет, президент, увольнение, Иван Баканов, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, Алексей Симоненко, прокурор
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