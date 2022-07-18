Венедиктова об отстранении от должности: Не могу представить, что подобные вопросы могут решаться кулуарно

Венедиктова не комментирует решение Зеленского отстранить ее от должности генпрокурора и оставляет право за президентом принимать такие решения Фото: president.gov.ua

"Ответственно заявляю, что по состоянию на данный момент я не обсуждала этот вопрос ни с одним человеком. И сейчас я тоже воздерживаюсь от комментариев по одной простой причине – не время", – отметила Венедиктова, попросив "заинтересованных лиц" не распространять комментарии от ее имени.

Она отметила, что была назначена на эту должность, "уже будучи ответственным и морально зрелым человеком", а за последние два года "всерьез повзрослела".

"Не могу представить, что подобные вопросы могут решаться кулуарно, без выражения взаимного уважения, не по-деловому, так сказать. Иными словами, как только завершится стадия "урегулирования" сложившейся ситуации в адекватном и понятном для всех сторон ключе, я дам исчерпывающий комментарий", – пообещала отстраненный генпрокурор.

"Не могу и не собираюсь спорить с мнением или решением президента... Процедура увольнения генпрокурора всем хорошо известна, другой нет, другая не предусмотрена законом", – подчеркнула Венедиктова.

Она пообещала, что, если соответствующее постановление будет зарегистрировано в стенах Рады, она, ни на секунду не задумываясь, прибудет на отчет к народным избранникам. Венедиктова считает, что ей есть чем гордиться на занимаемой должности.

"Мне удалось объединить юридическую, профессиональную, криминально-процессуальную мировую элиту вокруг проблем Украины в интересах Украины", – убеждена она.

Согласно украинскому законодательству, генпрокурора назначает и увольняет Верховная Рада Украины по представлению президента страны.