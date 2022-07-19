Правоохранительный комитет рассмотрел вопрос об увольнении Венедиктовой с поста генпрокурора – нардепы

Венедиктова: Я достойно пришла на эту должность и достойно уйду. По поводу меня ни у кого нет ничего Фото: EPA

"Со второй попытки комитет по вопросам правоохранительной деятельности собрал кворум и провел заседание. Комитет рекомендовал Верховной Раде рассмотреть вопрос о предоставлении согласия на увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора", – написал Бакумов.

За такое решение проголосовали 12 нардепов, против – один, воздержались – пять.

Как добавил член фракции "Голос" Ярослав Железняк, профильный комитет рекомендовал парламенту определиться путем голосования по поводу увольнения Венедиктовой.

"В своем выступлении Ирина дала советы членам комитета по дальнейшей реформе правоохранительных органов. Это было красивое прощальное слово профильному комитету. Без обвинений и политики", – заявил Железняк.

Он также процитировал слова Венедиктовой: "Я достойно пришла на эту должность и достойно уйду. По поводу меня ни у кого нет ничего".

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, который сегодня перед заседанием парламента рассматривал вопрос об увольнении Ивана Баканова с должности главы СБУ, высказался более определенно: он поддержал увольнение Баканова. Парламент последовал этой рекомендации.

По информации нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, голосование за увольнение Венедиктовой также должно пройти сегодня.

"Голоса за увольнение Венедиктовой продолжают собирать", – добавил парламентарий. Он обратил внимание, что Венедиктова лично пришла на заседание комитета, в то время как Баканов на заседание Рады не явился.