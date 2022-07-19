Посол ЕС в Украине об отстранении Венедиктовой: Нужно сохранить международное сотрудничество по расследованию преступлений РФ

"При отстранении генерального прокурора Украины [президентом Украины Владимиром] Зеленским самое важное, помимо последующих конституционных процессов, – это поддержание хорошей работы и сотрудничество с международными партнерами по расследованию и уголовному преследованию российских военных преступлений", – написал Маасикас.

Контекст:

17 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя указы, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы".

Исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, который возглавлял группу прокуроров, расследовавших дело замглавы ОП Олега Татарова, и, по данным СМИ, был на его дне рождения в прошлом году. Обязанности главы Службы безопасности Украины президент временно возложил на Василия Малюка – первого заместителя Баканова.

18 июля Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Ивана Баканова с должности главы СБУ, а утром 19 июля – об увольнении Ирины Венедиктовой.

Утром 19 июля парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал представление Зеленского об увольнении Ивана Баканова с должности руководителя Службы безопасности Украины. В то же время парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности не смог собраться на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса об увольнении с должности генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой из-за отсутствия кворума.

Журналисты изданий "Украинская правда" и LB.ua называют одной из главных причин отстранения Ирины Венедиктовой от должности генпрокурора быстрые судебные процессы над российскими оккупантами, из-за которых их нельзя обменять на пленных украинских военных.