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Посол ЕС в Украине об отстранении Венедиктовой: Нужно сохранить международное сотрудничество по расследованию преступлений РФ

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Венедиктова отстранена от должности генерального прокурора Украины 17 июля
Венедиктова отстранена от должности генерального прокурора Украины 17 июля
Фото: ЕРА

Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас 18 июля в Twitter прокомментировал отстранение генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, отметив, что необходимо сохранить сотрудничество с международными партнерами по расследованию преступлений Российской Федерации.

"При отстранении генерального прокурора Украины [президентом Украины Владимиром] Зеленским самое важное, помимо последующих конституционных процессов, – это поддержание хорошей работы и сотрудничество с международными партнерами по расследованию и уголовному преследованию российских военных преступлений", – написал Маасикас.

Контекст:

17 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя указы, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы".

Исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, который возглавлял группу прокуроров, расследовавших дело замглавы ОП Олега Татарова, и, по данным СМИ, был на его дне рождения в прошлом году. Обязанности главы Службы безопасности Украины президент временно возложил на Василия Малюка – первого заместителя Баканова.

18 июля Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Ивана Баканова с должности главы СБУ, а утром 19 июля – об увольнении Ирины Венедиктовой.

Утром 19 июля парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал представление Зеленского об увольнении Ивана Баканова с должности руководителя Службы безопасности Украины. В то же время парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности не смог собраться на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса об увольнении с должности генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой из-за отсутствия кворума.

Журналисты изданий "Украинская правда" и LB.ua называют одной из главных причин отстранения Ирины Венедиктовой от должности генпрокурора быстрые судебные процессы над российскими оккупантами, из-за которых их нельзя обменять на пленных украинских военных.

Теги: СБУ, Украина, Генеральная прокуратура, парламент, война России против Украины, Иван Баканов, Матти Маасикас, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, ЕС, внеочередное заседание
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