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Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Венедиктовой

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Венедиктова заявляла, что "не собирается спорить с мнением или решением президента"
Венедиктова заявляла, что "не собирается спорить с мнением или решением президента"
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 19 июля внес в Верховную Раду представление на увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора Украины.

Документ зарегистрирован на сайте украинского парламента под №7567 и уже передан на рассмотрение руководству и профильному комитету парламента.

"В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 85, п. 11 ч. 1 ст. 106 и ч. 3 ст. 131-1 Конституции Украины вношу предложение о предоставлении согласия Верховной Рады Украины на увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора", – говорится в документе. 

Представлять предложение на пленарном заседании Верховной Рады Украины уполномочен представитель президента Украины в Конституционном суде Украины, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский.

Контекст:

17 июля Зеленский подписал указы об отстранении от должностей Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя указы, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы".

Исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, который возглавлял группу прокуроров, расследовавших дело замглавы ОП Олега Татарова, и, по данным СМИ, был на его дне рождения в прошлом году.

Замглавы Офиса президента Украины Андрей Смирнов говорил утром 18 июля, что пока речь об увольнении Баканова и Венедиктовой не идет, формулировка – именно "отстранение". Он допустил, что в итоге проверок они могут быть не уволены, а наоборот, восстановлены в должностях, решение остается за президентом.

Проект постановления об увольнении Ивана Баканова с должности главы СБУ Зеленский внес в Раду 18 июля

Венедиктова заявляла, что будет комментировать происходящее только после того, как "завершится стадия урегулирования сложившейся ситуации", и подчеркивала, что "не собирается спорить с мнением или решением президента"

Теги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, парламент, увольнение, Федор Вениславский, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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