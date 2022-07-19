Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Венедиктовой

Венедиктова заявляла, что "не собирается спорить с мнением или решением президента" Фото: EPA

Документ зарегистрирован на сайте украинского парламента под №7567 и уже передан на рассмотрение руководству и профильному комитету парламента.

"В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 85, п. 11 ч. 1 ст. 106 и ч. 3 ст. 131-1 Конституции Украины вношу предложение о предоставлении согласия Верховной Рады Украины на увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора", – говорится в документе.

Представлять предложение на пленарном заседании Верховной Рады Украины уполномочен представитель президента Украины в Конституционном суде Украины, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский.