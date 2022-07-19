Профильный комитет Рады поддержал увольнение Баканова, для Венедиктовой не нашлось кворума – нардепы

"Профильный комитет по обороне поддержал увольнение Баканова с должности главы СБУ. Восемь "за", трое воздержались. Отчета не было", – написал Железняк.
В то же время парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности не смог собраться на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса об увольнении с должности генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Бакумов.
"Утром профильный правоохранительный комитет Верховной Рады не смог собрать кворум для проведения заседания по поводу постановления об увольнении генерального прокурора. Продолжение следует…" – написал Бакумов.
17 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя указы, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы".
Исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, который возглавлял группу прокуроров, расследовавших дело замглавы ОП Олега Татарова, и, по данным СМИ, был на его дне рождения в прошлом году. Обязанности главы Службы безопасности Украины президент временно возложил на Василия Малюка – первого заместителя Баканова.
Замглавы Офиса президента Украины Андрей Смирнов говорил утром 18 июля, что пока речь об увольнении Баканова и Венедиктовой не идет, формулировка – "отстранение". Он допустил, что в итоге проверок они могут быть не уволены, а, наоборот, восстановлены в должностях, решение остается за президентом.
Однако 18 июля Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Баканова, а утром 19 июля – и Венедиктовой.