Профильный комитет Рады поддержал увольнение Баканова, для Венедиктовой не нашлось кворума – нардепы

"Профильный комитет по обороне поддержал увольнение Баканова с должности главы СБУ. Восемь "за", трое воздержались. Отчета не было", – написал Железняк.

В то же время парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности не смог собраться на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса об увольнении с должности генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Бакумов.

"Утром профильный правоохранительный комитет Верховной Рады не смог собрать кворум для проведения заседания по поводу постановления об увольнении генерального прокурора. Продолжение следует…" – написал Бакумов.