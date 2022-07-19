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ПОЛИТИКА

Баканов о своем отстранении узнал из медиа – СМИ

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Баканов руководит СБУ с 2019 года
Баканов руководит СБУ с 2019 года
Фото: EPA

Журналисты LB.ua 18 июля написали, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканова о своем отстранении с должности узнал из СМИ. "Украинская правда" пишет, что вероятной причиной отстранения могли стать натянутые отношения главы СБУ с Офисом президента.

"О своем отстранении Иван Баканов узнал из новостей. Как и многие другие члены команды президента. Как Сергей Шефир, например", – отмечает шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

"Украинская правда" пишет, что их источники из окружения Баканова называют причиной его отстранения плохие отношения главы СБУ с главой Офиса президента Андреем Емарком, а также желание ОП контролировать службу.

"Ермак как-то так и сказал Баканову, что обо всей коммуникации с президентом сначала надо ставить в известность его. Иван говорит: "А на каком основании? Я отчитываюсь избранному президенту". А потом было несколько раз, когда шли дела [нардепа Виктора] Медведчука, то Ермак постоянно возмущался, что Баканов срывает ему переговоры с россиянами", – рассказывает источник.

Также журналисты пишут о натянутых отношениях Баканова с заместителем Ермака Олегом Татаровым, которые особенно ухудшились, когда в СБУ передали дело, где фигурирует Татарова.

"Олег [Татаров] звонил Баканову и спрашивал, что там и как, почему дело никак не закроют? А Иван тянул, потому что в СБУ дело передали, а материалы дела – нет. И пока они там разбирались, дело закрыли через суд. Но осадок остался", – говорит источник в СБУ.

Среди других причин отстранения, которые называют журналисты, ситуация с главой управления СБУ в Харьковской области, которого Зеленский уволил за то, что тот "не работал на защиту города". Также, по данным издания, в команде президента активно продвигали информацию, что якобы Баканов в первые дни нападения РФ уехал из Киева (СМИ выяснили, что минимум первых два дня он точно был в Киеве).

Также в последнее время в Telegram начали системно продвигать нарратив, что СБУ виновато в потере Херсона и Крыма, отмечают журналисты.

Контекст:

Баканов руководит СБУ с 2019 года. О его возможной отставке СМИ писали в июне 2022 года. По информации Politico, в Офисе президента были "крайне недовольны работой" Баканова как управленца и работой СБУ в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, в частности действиями некоторых топ-сотрудников, которые могли стать причиной оккупации Херсона.

"Украинская правда" 2 июня писала, что Баканов уже передал часть полномочий своему первому заместителю Василию Малюку. По данным издания, Малюк – близкий человек к Ермаку и Татарову.

17 июля Зеленский подписал указы об отстранении от должностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Баканова. Объясняя указы, президент сказал, что в двух структурах выявлено много случаев госизмены и коллаборационизма.

18 июля Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Баканова с должности главы Службы безопасности.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СБУ, Олег Татаров, Владимир Зеленский, Иван Баканов, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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