Зеленский уволил заместителя Баканова и сменил глав СБУ в нескольких областях

"Уволить Горбенко Владимира Терентьевича с должности заместителя главы Службы безопасности Украины", – сказано в документе.
Горбенко был назначен Зеленским на должность заместителя главы спецслужбы в ноябре 2019 года.
Президент также уволил с должности начальника управления СБУ в Сумской области Руслана Григоренко (указ №507/2022) и назначил вместо него Эдуарда Федорова (указ №515/2022).
Также глава государства уволил с должности начальника управления СБУ в Днепропетровской области Владимира Краснянского (указ №508/2022) и назначил вместо него Сергея Лысака (указ №512/2022), которого перед этим уволил с должности начальника управления СБУ в Житомирской области (указ №509/2022).
Евгения Борзилова Зеленский уволил с должности главы управления СБУ в Полтавской области (указ №511/2022) и назначил главой управления СБУ в Закарпатской области (указ №513/2022).
Полтавское управление СБУ возглавил Иван Рудницкий (указ №514/2022), который до этого возглавлял управление спецслужбы на Закарпатье (уволен указом президента №510/2022).
Также Зеленский назначил нового главу СБУ в Харьковской области. Им стал Александр Куць (указ №516/2022). Предыдущий глава управления Роман Дудин был уволен 29 мая. Зеленский обвинил его в том, что он "не работал на защиту города".
17 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя указы, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы".
Обязанности главы Службы безопасности Украины президент временно возложил на Василия Малюка – первого заместителя Баканова.
Замглавы Офиса президента Украины Андрей Смирнов говорил утром 18 июля, что пока речь об увольнении Баканова и Венедиктовой не идет, формулировка – "отстранение". Он допустил, что в итоге проверок они могут быть не уволены, а, наоборот, восстановлены в должностях, решение остается за президентом.
Однако 18 июля Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Баканова, а утром 19 июля – и Венедиктовой. Утром 19 июля профильный комитет Рады поддержал увольнение Баканова, для Венедиктовой не нашлось кворума.
19 июля Верховная Рада проголосовала за отставку Баканова с должности председателя СБУ.