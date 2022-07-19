Зеленский уволил заместителя Баканова и сменил глав СБУ в нескольких областях

"Уволить Горбенко Владимира Терентьевича с должности заместителя главы Службы безопасности Украины", – сказано в документе.

Горбенко был назначен Зеленским на должность заместителя главы спецслужбы в ноябре 2019 года.

Президент также уволил с должности начальника управления СБУ в Сумской области Руслана Григоренко (указ №507/2022) и назначил вместо него Эдуарда Федорова (указ №515/2022).

Также глава государства уволил с должности начальника управления СБУ в Днепропетровской области Владимира Краснянского (указ №508/2022) и назначил вместо него Сергея Лысака (указ №512/2022), которого перед этим уволил с должности начальника управления СБУ в Житомирской области (указ №509/2022).

Евгения Борзилова Зеленский уволил с должности главы управления СБУ в Полтавской области (указ №511/2022) и назначил главой управления СБУ в Закарпатской области (указ №513/2022).

Полтавское управление СБУ возглавил Иван Рудницкий (указ №514/2022), который до этого возглавлял управление спецслужбы на Закарпатье (уволен указом президента №510/2022).

Также Зеленский назначил нового главу СБУ в Харьковской области. Им стал Александр Куць (указ №516/2022). Предыдущий глава управления Роман Дудин был уволен 29 мая. Зеленский обвинил его в том, что он "не работал на защиту города".