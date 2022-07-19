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Зеленский уволил заместителя Баканова и сменил глав СБУ в нескольких областях

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Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ
Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Горбенко с должности заместителя главы СБУ, говорится в указе №506/2022 от 19 июля, размещенном на официальном сайте главы государства. Также президент провел кадровые ротации в спецслужбе, уволив и переназначив нескольких глав областных управлений СБУ.

"Уволить Горбенко Владимира Терентьевича с должности заместителя главы Службы безопасности Украины", – сказано в документе.

Горбенко был назначен Зеленским на должность заместителя главы спецслужбы в ноябре 2019 года.

Президент также уволил с должности начальника управления СБУ в Сумской области Руслана Григоренко (указ №507/2022) и назначил вместо него Эдуарда Федорова (указ №515/2022).

Также глава государства уволил с должности начальника управления СБУ в Днепропетровской области Владимира Краснянского (указ №508/2022) и назначил вместо него Сергея Лысака (указ №512/2022), которого перед этим уволил с должности начальника управления СБУ в Житомирской области (указ №509/2022).

Евгения Борзилова Зеленский уволил с должности главы управления СБУ в Полтавской области (указ №511/2022) и назначил главой управления СБУ в Закарпатской области (указ №513/2022).

Полтавское управление СБУ возглавил Иван Рудницкий (указ №514/2022), который до этого возглавлял управление спецслужбы на Закарпатье (уволен указом президента №510/2022).

Также Зеленский назначил нового главу СБУ в Харьковской области. Им стал Александр Куць (указ №516/2022). Предыдущий глава управления Роман Дудин был уволен 29 мая. Зеленский обвинил его в том, что он "не работал на защиту города".

Контекст:

17 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя указы, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы".

Обязанности главы Службы безопасности Украины президент временно возложил на Василия Малюка – первого заместителя Баканова.

Замглавы Офиса президента Украины Андрей Смирнов говорил утром 18 июля, что пока речь об увольнении Баканова и Венедиктовой не идет, формулировка – "отстранение". Он допустил, что в итоге проверок они могут быть не уволены, а, наоборот, восстановлены в должностях, решение остается за президентом.

Однако 18 июля Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Баканова, а утром 19 июля – и Венедиктовой. Утром 19 июля профильный комитет Рады поддержал увольнение Баканова, для Венедиктовой не нашлось кворума.

19 июля Верховная Рада проголосовала за отставку Баканова с должности председателя СБУ.

Теги: Верховная Рада, Львов, СБУ, Украина, Харьков, Закарпатье, Полтава, Житомир, Сумская область, Днепр, Днепропетровская область, Житомирская область, Полтавская область, предательство, ротация, указ, отставка, Владимир Зеленский, российская агрессия, спецслужбы, война России против Украины, Закарпатская область, безопасность, увольнение, Владимир Горбенко, Иван Баканов, Ирина Венедиктова, Роман Дудин
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