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Рада уволила Баканова с должности главы СБУ

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Баканова уволили 265 голосами
Баканова уволили 265 голосами
Фото: EPA

Верховная Рада Украины 19 июля уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины. Об этом в Telegram написал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Увольнение Баканова поддержали 265 депутатов. Голосование по фракциям прошло следующим образом:

  • "Слуга народа" – 203;
  • "Европейская солидарность" – 0;
  • "Батьківщина" – 11;
  • "Платформа за жизнь и мир" – 2;
  • "За майбутнє" – 12;
  • "Голос" – 0;
  • "Довіра" – 17;
  • "Восстановление Украины" – 11;
  • внефракционные – 9.

При этом, как отмечает Железняк, самого Баканова на заседании Рады не было. Вопрос назначения нового главы СБУ на сегодняшнее заседание не выносили.

Позже Железняк удалил пост без объяснения причины, но об увольнении Баканова также написал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Контекст:

17 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Баканова. Объясняя указы, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". В частности, речь шла о большом количестве коллаборантов в этих структурах на оккупированных территориях.

В то же время СМИ писали, что вероятной причиной отстранения Баканова могли стать натянутые отношения главы СБУ с Офисом президента и желание ОП контролировать службу.

Исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины президент временно назначил Василия Малюка – первого заместителя Баканова.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, СБУ, Украина, увольнение, Иван Баканов
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