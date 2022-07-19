Рада уволила Баканова с должности главы СБУ

Увольнение Баканова поддержали 265 депутатов. Голосование по фракциям прошло следующим образом:

"Слуга народа" – 203;

"Европейская солидарность" – 0;

"Батьківщина" – 11;

"Платформа за жизнь и мир" – 2;

"За майбутнє" – 12;

"Голос" – 0;

"Довіра" – 17;

"Восстановление Украины" – 11;

внефракционные – 9.

При этом, как отмечает Железняк, самого Баканова на заседании Рады не было. Вопрос назначения нового главы СБУ на сегодняшнее заседание не выносили.

Позже Железняк удалил пост без объяснения причины, но об увольнении Баканова также написал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.