Рада уволила Баканова с должности главы СБУ

Увольнение Баканова поддержали 265 депутатов. Голосование по фракциям прошло следующим образом:
При этом, как отмечает Железняк, самого Баканова на заседании Рады не было. Вопрос назначения нового главы СБУ на сегодняшнее заседание не выносили.
Позже Железняк удалил пост без объяснения причины, но об увольнении Баканова также написал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
17 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Баканова. Объясняя указы, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". В частности, речь шла о большом количестве коллаборантов в этих структурах на оккупированных территориях.
В то же время СМИ писали, что вероятной причиной отстранения Баканова могли стать натянутые отношения главы СБУ с Офисом президента и желание ОП контролировать службу.
Исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины президент временно назначил Василия Малюка – первого заместителя Баканова.