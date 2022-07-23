"Россия – страна-террорист, с которой невозможно договориться ни о чем". Марченко сообщил о раненых в результате обстрела порта в Одессе

Об этом 23 июля в видеообращении, опубликованном в Facebook Одесской областной госадминистрации, сообщил глава ОВА Максим Марченко.
"Сегодня, на следующий день после подписания соглашения об экспорте зерна, Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр". К сожалению, есть раненые", – сказал Марченко, не уточнив количество пострадавших.
По его словам, из-за обстрела повреждена инфраструктура порта.
"После этого удара весь мир должен увидеть, что такое Россия… Это страна-террорист, с которой невозможно договориться ни о чем, а все соглашения с ними не стоят даже бумаги, на которой они написаны, – отметил Марченко. – Ракетный удар по Одессе – это не просто удар, а послание ООН и всему миру, что Россия не собирается договариваться или останавливаться".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". По информации оперативного командования "Юг", две ракеты сбили силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта.
В МИД Украины назвали атаку "плевком" президента РФ Владимира Путина "в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану", приложившим огромные усилия для достижения соглашения об экспорте украинского зерна. Спикер МИД Олег Николенко призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.
В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта. При этом ракеты оккупантов не попали в хранилище зерна, проинформировало командование "Юг" ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел порта Одессы менее чем за сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей об экспорте украинского зерна, заявил, что Россия, что бы она ни обещала, будет находить пути, как это не выполнять.
Россияне сказали, что абсолютно непричастны к ракетному удару по порту в Одессе, отметил глава минобороны Турции Хулуси Акар.