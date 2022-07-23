"Россия – страна-террорист, с которой невозможно договориться ни о чем". Марченко сообщил о раненых в результате обстрела порта в Одессе

Об этом 23 июля в видеообращении, опубликованном в Facebook Одесской областной госадминистрации, сообщил глава ОВА Максим Марченко.

"Сегодня, на следующий день после подписания соглашения об экспорте зерна, Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр". К сожалению, есть раненые", – сказал Марченко, не уточнив количество пострадавших.

По его словам, из-за обстрела повреждена инфраструктура порта.

"После этого удара весь мир должен увидеть, что такое Россия… Это страна-террорист, с которой невозможно договориться ни о чем, а все соглашения с ними не стоят даже бумаги, на которой они написаны, – отметил Марченко. – Ракетный удар по Одессе – это не просто удар, а послание ООН и всему миру, что Россия не собирается договариваться или останавливаться".

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