Россияне заявили, что абсолютно непричастны к ракетному удару по порту в Одессе – глава минобороны Турции

"В контакте, который мы установили с Россией, россияне сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и детально изучают вопрос", – процитировало Акара его ведомство.
Министр обороны Турции отметил, что Анкара обеспокоена инцидентом, который произошел сразу после подписания соглашения об отгрузке украинского зерна.
"Однако мы продолжаем выполнять свои обязательства в рамках достигнутой нами договоренности", – подчеркнул Акар.
Он рассказал, что связывался с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым и узнал, что ракеты попали вблизи бункера с зерном.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". По информации оперативного командования "Юг", две ракеты сбили силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта.
В МИД Украины назвали атаку "плевком" президента РФ Владимира Путина "в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану", приложившим огромные усилия для достижения соглашения об экспорте украинского зерна. Спикер МИД Олег Николенко призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.
В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел порта Одессы менее чем за сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей об экспорте украинского зерна, заявил, что Россия, что бы она ни обещала, будет находить пути, как это не выполнять.