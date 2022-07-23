Россияне заявили, что абсолютно непричастны к ракетному удару по порту в Одессе – глава минобороны Турции

"В контакте, который мы установили с Россией, россияне сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и детально изучают вопрос", – процитировало Акара его ведомство.

Министр обороны Турции отметил, что Анкара обеспокоена инцидентом, который произошел сразу после подписания соглашения об отгрузке украинского зерна.

"Однако мы продолжаем выполнять свои обязательства в рамках достигнутой нами договоренности", – подчеркнул Акар.

Он рассказал, что связывался с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым и узнал, что ракеты попали вблизи бункера с зерном.

Война России против Украины. Главное (обновляется)