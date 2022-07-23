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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне заявили, что абсолютно непричастны к ракетному удару по порту в Одессе – глава минобороны Турции

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Акар отметил, что Анкара обеспокоена обстрелом порта в Одессе
Акар отметил, что Анкара обеспокоена обстрелом порта в Одессе
Фото: ЕРА

Министр обороны Турции Хулуси Акар общался с российскими властями по поводу ракетного удара, который был нанесен 23 июля по морскому порту в Одессе. Об этом проинформировало минобороны Турции.

"В контакте, который мы установили с Россией, россияне сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и детально изучают вопрос", – процитировало Акара его ведомство.

Министр обороны Турции отметил, что Анкара обеспокоена инцидентом, который произошел сразу после подписания соглашения об отгрузке украинского зерна.

"Однако мы продолжаем выполнять свои обязательства в рамках достигнутой нами договоренности", – подчеркнул Акар.

Он рассказал, что связывался с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым и узнал, что ракеты попали вблизи бункера с зерном.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". По информации оперативного командования "Юг", две ракеты сбили силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта.

В МИД Украины назвали атаку "плевком" президента РФ Владимира Путина "в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану", приложившим огромные усилия для достижения соглашения об экспорте украинского зерна. Спикер МИД Олег Николенко призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.

В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел порта Одессы менее чем за сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей об экспорте украинского зерна, заявил, что Россия, что бы она ни обещала, будет находить пути, как это не выполнять.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, Одесса, Турция, война, экспорт, нападение, Алексей Резников, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Одесский морской торговый порт, инфраструктура, Хулуси Акар, соглашение, Александр Кубраков, российские оккупанты, зерно
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