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"Только на РФ лежит вина". Глава Евросовета после обстрела Одессы обвинил Россию в продовольственном кризисе

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Обстрел РФ хранилищ зерна в порту Одессы создает огромную угрозу для миллионов жизней по всему миру, отметил Шарль Мишель
Обстрел РФ хранилищ зерна в порту Одессы создает огромную угрозу для миллионов жизней по всему миру, отметил Шарль Мишель
Фото: Charles Michel / Twitter

В продовольственном кризисе в мире виновата одна Россия. Об этом 23 июля в обращении к участникам второго саммита первых леди и джентльменов в Киеве заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Мероприятие транслировалось в YouTube Офиса президента.

"Несколько минут назад мы общались с премьер-министром Украины [Денисом Шмыгалем]. Несколько часов назад российские ракеты были направлены на Одессу и миллионы тонн украинского зерна, которые находились в портах из-за блокировки украинских портов. Это действительно создает огромную угрозу для миллионов жизней по всему миру", – сказал Шарль Мишель.

Глава Евросовета сообщил, что недавно вернулся из Африки, где встретился с лидерами африканских стран.

"Они знают, что ситуация очень сложная для них, а может быть еще сложнее в будущем. Мы должны четко понять, что Россия виновата в этом кризисе, только на ней лежит вина", – отметил Шарль Мишель.

Именно поэтому, продолжил он, санкции против РФ из-за ее полномасштабного вторжения в Украину будут оставаться. Европейский союз будет поддерживать Украину и ее народ в борьбе с российской агрессией столько, сколько это будет необходимо, добавил глава Европейского совета.

В то же время Евросоюз приветствует решение о разблокировании Черного моря для экспорта зерна и других товаров из Украины, подчеркнул Шарль Мишель.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". По информации оперативного командования "Юг", две ракеты сбили силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта. В Одесской ОВА сообщили о раненых в результате обстрела морского порта.

В МИД Украины назвали атаку "плевком" президента РФ Владимира Путина "в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану", приложившим огромные усилия для достижения соглашения об экспорте украинского зерна. Спикер МИД Олег Николенко призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.

В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта. При этом ракеты оккупантов не попали в хранилище зерна, проинформировало командование "Юг" ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел порта Одессы менее чем за сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей об экспорте украинского зерна, заявил, что Россия, что бы она ни обещала, будет находить пути, как это не выполнять.

Россияне сказали, что абсолютно непричастны к ракетному удару по порту в Одессе, отметил глава минобороны Турции Хулуси Акар.

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