"Только на РФ лежит вина". Глава Евросовета после обстрела Одессы обвинил Россию в продовольственном кризисе

Мероприятие транслировалось в YouTube Офиса президента.
"Несколько минут назад мы общались с премьер-министром Украины [Денисом Шмыгалем]. Несколько часов назад российские ракеты были направлены на Одессу и миллионы тонн украинского зерна, которые находились в портах из-за блокировки украинских портов. Это действительно создает огромную угрозу для миллионов жизней по всему миру", – сказал Шарль Мишель.
Глава Евросовета сообщил, что недавно вернулся из Африки, где встретился с лидерами африканских стран.
"Они знают, что ситуация очень сложная для них, а может быть еще сложнее в будущем. Мы должны четко понять, что Россия виновата в этом кризисе, только на ней лежит вина", – отметил Шарль Мишель.
Именно поэтому, продолжил он, санкции против РФ из-за ее полномасштабного вторжения в Украину будут оставаться. Европейский союз будет поддерживать Украину и ее народ в борьбе с российской агрессией столько, сколько это будет необходимо, добавил глава Европейского совета.
В то же время Евросоюз приветствует решение о разблокировании Черного моря для экспорта зерна и других товаров из Украины, подчеркнул Шарль Мишель.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". По информации оперативного командования "Юг", две ракеты сбили силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта. В Одесской ОВА сообщили о раненых в результате обстрела морского порта.
В МИД Украины назвали атаку "плевком" президента РФ Владимира Путина "в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану", приложившим огромные усилия для достижения соглашения об экспорте украинского зерна. Спикер МИД Олег Николенко призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.
В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта. При этом ракеты оккупантов не попали в хранилище зерна, проинформировало командование "Юг" ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел порта Одессы менее чем за сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей об экспорте украинского зерна, заявил, что Россия, что бы она ни обещала, будет находить пути, как это не выполнять.
Россияне сказали, что абсолютно непричастны к ракетному удару по порту в Одессе, отметил глава минобороны Турции Хулуси Акар.