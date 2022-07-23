"Только на РФ лежит вина". Глава Евросовета после обстрела Одессы обвинил Россию в продовольственном кризисе

Обстрел РФ хранилищ зерна в порту Одессы создает огромную угрозу для миллионов жизней по всему миру, отметил Шарль Мишель Фото: Charles Michel / Twitter

Мероприятие транслировалось в YouTube Офиса президента.

"Несколько минут назад мы общались с премьер-министром Украины [Денисом Шмыгалем]. Несколько часов назад российские ракеты были направлены на Одессу и миллионы тонн украинского зерна, которые находились в портах из-за блокировки украинских портов. Это действительно создает огромную угрозу для миллионов жизней по всему миру", – сказал Шарль Мишель.

Глава Евросовета сообщил, что недавно вернулся из Африки, где встретился с лидерами африканских стран.

"Они знают, что ситуация очень сложная для них, а может быть еще сложнее в будущем. Мы должны четко понять, что Россия виновата в этом кризисе, только на ней лежит вина", – отметил Шарль Мишель.

Именно поэтому, продолжил он, санкции против РФ из-за ее полномасштабного вторжения в Украину будут оставаться. Европейский союз будет поддерживать Украину и ее народ в борьбе с российской агрессией столько, сколько это будет необходимо, добавил глава Европейского совета.

В то же время Евросоюз приветствует решение о разблокировании Черного моря для экспорта зерна и других товаров из Украины, подчеркнул Шарль Мишель.

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