Зеленская рассказала, какие темы будут обсуждать на втором саммите первых леди и джентльменов

"Наша жизнь изменилась. Изменился мир, Украина и каждый из нас. Да, война продолжается. Но думать о восстановлении физического и морального здоровья наших людей нужно уже сегодня. 23 июля Елена Зеленская собирает второй саммит первых леди и джентльменов", – написал президент.
Он отметил, что мероприятие пройдет в Украине. Часть гостей будет присутствовать лично, некоторые присоединятся в формате телемоста.
"Главной темой мероприятия станет человек и роль человеческого капитала в развитии государства. Это то, без чего успешно восстановить Украину невозможно. Именно люди – наша самая большая ценность", – добавил Зеленский.
Первая леди в Telegram рассказала, что на саммите будут присутствовать не только первые леди и джентльмены.
"Мы собираем экспертов, представителей международных организаций, а также лидеров мнений, работающих в гуманитарном направлении. Пригласили тех, чье мнение слышно в мире, людей с разной аудиторией, чтобы как можно больше тем можно было раскрыть", – написала она.
Зеленская рассказала, что на саммите будут обсуждать темы, посвященные переселенцам, образованию и детям, физическому и ментальному восстановлению, а также женщинам.
Первый саммит первых леди и джентльменов состоялся в Киеве 23 августа 2021 года. В ходе саммита была основана международная платформа для решения гуманитарных проблем по всему миру.
Мероприятие было направлено на решение ряда гуманитарных вопросов, таких как равный доступ к медицинским услугам и образованию, а также обеспечение равных возможностей в сфере культуры и развитие в новых условиях, которые возникли из-за пандемии коронавируса.
Кроме Зеленской, гостями саммита стали первые леди Латвии, Литвы, Сербии, Германии, Коста-Рики, Израиля, Хорватии, Бразилии, а также жена президента Европейского совета и дочь президента Ливана (часть из них – в онлайн-режиме).
В качестве звездной гостьи на саммите выступила голливудская актриса Робин Райт. Среди приглашенных спикеров-экспертов были глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, американский публицист, автор бестселлеров "Черный лебедь" и "Антихрупкость" Насим Николас Талеб, а также афганская кинорежиссер Сахра Карими, которую Украина эвакуировала из Афганистана.