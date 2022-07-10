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Зеленская рассказала, какие темы будут обсуждать на втором саммите первых леди и джентльменов

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Зеленская: Мы пригласили тех, чье мнение слышно в мире, людей с разной аудиторией
Зеленская: Мы пригласили тех, чье мнение слышно в мире, людей с разной аудиторией
Фото: Олена Зеленська / Facebook

23 июля первая леди Украины Елена Зеленская планирует провести второй саммит первых леди и джентльменов. Об этом в Telegram 10 июля сообщил глава государства Владимир Зеленский.

"Наша жизнь изменилась. Изменился мир, Украина и каждый из нас. Да, война продолжается. Но думать о восстановлении физического и морального здоровья наших людей нужно уже сегодня. 23 июля Елена Зеленская собирает второй саммит первых леди и джентльменов", – написал президент.

Он отметил, что мероприятие пройдет в Украине. Часть гостей будет присутствовать лично, некоторые присоединятся в формате телемоста.

"Главной темой мероприятия станет человек и роль человеческого капитала в развитии государства. Это то, без чего успешно восстановить Украину невозможно. Именно люди – наша самая большая ценность", – добавил Зеленский.

Первая леди в Telegram рассказала, что на саммите будут присутствовать не только первые леди и джентльмены.

"Мы собираем экспертов, представителей международных организаций, а также лидеров мнений, работающих в гуманитарном направлении. Пригласили тех, чье мнение слышно в мире, людей с разной аудиторией, чтобы как можно больше тем можно было раскрыть", – написала она.

Зеленская рассказала, что на саммите будут обсуждать темы, посвященные переселенцам, образованию и детям, физическому и ментальному восстановлению, а также женщинам.

Контекст:

Первый саммит первых леди и джентльменов состоялся в Киеве 23 августа 2021 года. В ходе саммита была основана международная платформа для решения гуманитарных проблем по всему миру.

Мероприятие было направлено на решение ряда гуманитарных вопросов, таких как равный доступ к медицинским услугам и образованию, а также обеспечение равных возможностей в сфере культуры и развитие в новых условиях, которые возникли из-за пандемии коронавируса.

Кроме Зеленской, гостями саммита стали первые леди Латвии, Литвы, Сербии, Германии, Коста-Рики, Израиля, Хорватии, Бразилии, а также жена президента Европейского совета и дочь президента Ливана (часть из них – в онлайн-режиме).

В качестве звездной гостьи на саммите выступила голливудская актриса Робин Райт. Среди приглашенных спикеров-экспертов были глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, американский публицист, автор бестселлеров "Черный лебедь" и "Антихрупкость" Насим Николас Талеб, а также афганская кинорежиссер Сахра Карими, которую Украина эвакуировала из Афганистана.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Владимир Зеленский, саммит, война России против Украины, Елена Зеленская
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