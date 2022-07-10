Зеленская рассказала, какие темы будут обсуждать на втором саммите первых леди и джентльменов

Зеленская: Мы пригласили тех, чье мнение слышно в мире, людей с разной аудиторией Фото: Олена Зеленська / Facebook

"Наша жизнь изменилась. Изменился мир, Украина и каждый из нас. Да, война продолжается. Но думать о восстановлении физического и морального здоровья наших людей нужно уже сегодня. 23 июля Елена Зеленская собирает второй саммит первых леди и джентльменов", – написал президент.

Он отметил, что мероприятие пройдет в Украине. Часть гостей будет присутствовать лично, некоторые присоединятся в формате телемоста.

"Главной темой мероприятия станет человек и роль человеческого капитала в развитии государства. Это то, без чего успешно восстановить Украину невозможно. Именно люди – наша самая большая ценность", – добавил Зеленский.

Первая леди в Telegram рассказала, что на саммите будут присутствовать не только первые леди и джентльмены.

"Мы собираем экспертов, представителей международных организаций, а также лидеров мнений, работающих в гуманитарном направлении. Пригласили тех, чье мнение слышно в мире, людей с разной аудиторией, чтобы как можно больше тем можно было раскрыть", – написала она.

Зеленская рассказала, что на саммите будут обсуждать темы, посвященные переселенцам, образованию и детям, физическому и ментальному восстановлению, а также женщинам.