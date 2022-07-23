"Агрессор должен проиграть". Глава МИД Великобритании заявила, что после каждого обстрела Россией Украины Лондон будет предоставлять Киеву больше помощи

Об этом 23 июля в обращении к участникам второго саммита первых леди и джентльменов в Киеве заявила министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс.

Мероприятие транслировалось в YouTube Офиса президента.

"Мы знаем, что украинцы борются не только за свое будущее, а за демократию, будущее и суверенитет как таковой. Именно потому победа Украины важна для всех нас. С каждой ракетой, которая попадает в украинские города, с каждым мужчиной, женщиной и ребенком, которые испытывают страдания, мы будем предоставлять больше [помощи]", – сказала Трасс.

По ее словам, Великобритания уже выделила Украине разной помощи на сумму более £4 млрд. В частности, Соединенное Королевство предоставило Киеву разную военную помощь – от БТР до беспилотников, а также помогает с подготовкой украинских военнослужащих, отметила Трасс. Кроме того, Великобритания ввела санкции против ряда граждан РФ и российских предприятий, добавила глава МИД страны.

"Агрессор должен проиграть, и потому мы должны помогать украинским людям вытеснить россиян со своей земли... Мы знаем, что Украина может выиграть войну при поддержке свободного мира, – подчеркнула Трасс. – Мы будем предоставлять помощь, чтобы Украина стала более мощной, более успешной после этой войны, потому что она восстанет символом демократии. То, что [президент РФ Владимир] Путин пытается уничтожить Украину, – он только создает более мощную, объединенную нацию. Великобритания будет оставаться с Украиной столько, сколько это будет нужно. Сейчас, как никогда, Украина должна победить".

Проведение второго саммита первых леди и джентльменов президент Украины Владимир Зеленский анонсировал 10 июля. "Главной темой мероприятия станет человек и роль человеческого капитала в развитии государства. Это то, без чего успешно восстановить Украину невозможно. Именно люди – наша самая большая ценность", – добавил президент.

Первая леди Елена Зеленская рассказала, что на саммите будут обсуждать темы, посвященные переселенцам, образованию и детям, физическому и ментальному восстановлению, а также женщинам.

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