Зеленский обсудил с Джонсоном наращивание объемов подготовки украинских военных в Великобритании

Новую программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня Зеленскому (справа) в ходе визита в Украину Джонсон Фото: president.gov.ua

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Поддерживаю постоянную связь с большим другом Украины Борисом Джонсоном. Поговорили о наращивании объемов подготовки украинских воинов в Великобритании и другом разностороннем военном сотрудничестве. Получил заверение, что поддержка Украины со стороны Великобритании остается мощной и безусловной", – написал Зеленский.

Підтримую постійний зв'язок з великим другом України @BorisJohnson. Поговорили про нарощування обсягів підготовки українських воїнів у * та іншу різнобічну військову співпрацю. Одержав запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишається потужною й безумовною. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 22, 2022

Как отмечается на сайте правительства Соединенного Королевства, Джонсон сказал Зеленскому, что решимость Великобритании поддерживать украинский народ не поколеблется, независимо от того, кто станет следующим премьер-министром страны.

"Премьер-министр рассказал о недавних шагах, предпринятых Великобританией для усиления борьбы Украины, в том числе об обучении тысяч украинских военнослужащих в Великобритании. Великобритания работает над расширением этих учебных мероприятий, в том числе за счет привлечения международных партнеров. Президент Зеленский сказал, что военная поддержка, оказываемая Великобританией и другими странами, действительно меняет ситуацию в конфликте", – говорится в сообщении.