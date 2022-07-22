Зеленский обсудил с Джонсоном наращивание объемов подготовки украинских военных в Великобритании

Об этом глава государства сообщил в Twitter.
"Поддерживаю постоянную связь с большим другом Украины Борисом Джонсоном. Поговорили о наращивании объемов подготовки украинских воинов в Великобритании и другом разностороннем военном сотрудничестве. Получил заверение, что поддержка Украины со стороны Великобритании остается мощной и безусловной", – написал Зеленский.
Підтримую постійний зв'язок з великим другом України @BorisJohnson. Поговорили про нарощування обсягів підготовки українських воїнів у * та іншу різнобічну військову співпрацю. Одержав запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишається потужною й безумовною.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 22, 2022
Как отмечается на сайте правительства Соединенного Королевства, Джонсон сказал Зеленскому, что решимость Великобритании поддерживать украинский народ не поколеблется, независимо от того, кто станет следующим премьер-министром страны.
"Премьер-министр рассказал о недавних шагах, предпринятых Великобританией для усиления борьбы Украины, в том числе об обучении тысяч украинских военнослужащих в Великобритании. Великобритания работает над расширением этих учебных мероприятий, в том числе за счет привлечения международных партнеров. Президент Зеленский сказал, что военная поддержка, оказываемая Великобританией и другими странами, действительно меняет ситуацию в конфликте", – говорится в сообщении.
Новую программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня Зеленскому в ходе визита в Украину Джонсон. Эта программа рассчитана на подготовку до 10 тыс. украинских солдат каждые 120 дней (то есть примерно 30 тыс. в год).
В британском правительстве сообщали, что каждый солдат, участвующий в программе, проведет три недели на тренировочном курсе, изучая навыки эффективного боя на передовой, а также базовую медицинскую подготовку, основы кибербезопасности и тактику противодействия взрывчатым веществам.
Первая группа уже начала учения. Их посетил министр обороны Бен Уоллес. Каждый курс обучения продлится несколько недель. Украинские солдаты пройдут обучение на объектах минобороны США на северо-западе, юго-западе и юго-востоке Великобритании. В программе примут участие более 1 тыс. британских военнослужащих.
В рамках предыдущей программы Orbital Великобритания с 2015 года обучила более 22 тыс. военных в Украине. Новый проект предполагает обучение подразделений украинской армии за пределами страны.