ГОРДОН
 
 
МИР

Минобороны Великобритании показало видео с учениями украинских военных

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Великобритания в июне предложила новую программу обчуения украинских военных
Великобритания в июне предложила новую программу обчуения украинских военных
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Министерство обороны Великобритании показало видео учений украинских военных. Ролик был опубликован 12 июля в Twitter.

Военные ранее в этом году участвовали в учениях на бронетехнике.

"Программа, возглавляемая Великобританией, позволяет украинским силам усилить свое сопротивление, поскольку они продолжают защищать свою страну от Кремля", – говорится в сообщении.

"Вместе сильнее", – прокомментировало видео Минобороны Украины.

Контекст:

Новую программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину Борис Джонсон, который 7 июля объявил об отставке с поста премьер-министра Соединенного Королевства. Эта программа рассчитана на подготовку до 10 тыс. украинских солдат каждые 120 дней (то есть примерно 30 тыс. в год). 

В британском правительстве сообщали, что каждый солдат, участвующий в программе, проведет три недели на тренировочном курсе, изучая навыки эффективного боя на передовой, а также базовую медицинскую подготовку, основы кибербезопасности и тактику противодействия взрывчатым веществам.

Первая группа уже начала учения. На прошлой неделе их посетил министр обороны Бен Уоллес. Каждый курс обучения продлится несколько недель. Украинские солдаты пройдут обучение на объектах минобороны США на северо-западе, юго-западе и юго-востоке Великобритании. В программе примут участие более 1 тыс. британских военнослужащих.

В рамках предыдущей программы Orbital Великобритания с 2015 года обучила более 22 тыс. военных в Украине. Новый проект предполагает обучение подразделений украинской армии за пределами страны.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Великобритания, военная помощь, военные учения, война России против Украины, учения
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не разгоняйте говно на вентиляторе". Полякова рассказала, когда и для чего ее муж выезжал за границу
"Не разгоняйте говно на вентиляторе". Полякова рассказала, когда и для чего ее муж выезжал за границу
"Лето в Нидерландах – прекрасно!" Каминская показала фото с мужчиной и пожаловалась на отсутствие загара
"Лето в Нидерландах – прекрасно!" Каминская показала фото с мужчиной и пожаловалась на отсутствие загара
  "Ворогів на ножі". Wellboy выпустил первую песню после ухода от Бардаша. Видео
  "Ворогів на ножі". Wellboy выпустил первую песню после ухода от Бардаша. Видео
Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину
Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину
"Наш помощник". Гапчинская изобразила Джонсона ангелом с украинским флагом в руках. Фото
"Наш помощник". Гапчинская изобразила Джонсона ангелом с украинским флагом в руках. Фото
  Кличко: Когда-то думал, что 50 лет – пора готовиться к земле. На свой день рождения подтянулся 50 раз, залез на пятитысячник на Кавказе
  Кличко: Когда-то думал, что 50 лет – пора готовиться к земле. На свой день рождения подтянулся 50 раз, залез на пятитысячник на Кавказе G
Дмитрий ГОРДОН
  "Не понимаю, чего он хочет. Убивают гражданских, старых и молодых". Рурк призвал Путина прекратить войну в Украине
  "Не понимаю, чего он хочет. Убивают гражданских, старых и молодых". Рурк призвал Путина прекратить войну в Украине
  Американский певец посвятил песню Зеленскому, а клип снял возле разрушенного оккупантами самолета "Мрія". Видео
  Американский певец посвятил песню Зеленскому, а клип снял возле разрушенного оккупантами самолета "Мрія". Видео
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели "Воины света" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели "Воины света" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
Группа Vivienne Mort отправляется в благотворительный тур по Европе
Группа Vivienne Mort отправляется в благотворительный тур по Европе
Беременная первенцем Свитолина позировала в купальнике на отдыхе в Монако
Беременная первенцем Свитолина позировала в купальнике на отдыхе в Монако
  Педан – Ефросининой и Поляковой: Английский вы выучить можете, а украинский – нет? Что-то не сходится
  Педан – Ефросининой и Поляковой: Английский вы выучить можете, а украинский – нет? Что-то не сходится
  Кличко: Я поседел? Есть такое. Напряжение достаточно большое
  Кличко: Я поседел? Есть такое. Напряжение достаточно большое G
Дмитрий ГОРДОН
Дорофеева выложила в сеть романтичное фото с Кацуриным после того, как его жена засветилась на отдыхе в Израиле вместе с Dantes
Дорофеева выложила в сеть романтичное фото с Кацуриным после того, как его жена засветилась на отдыхе в Израиле вместе с Dantes
"Это вау", "В Финляндии самый стильный премьер-министр в мире". 36-летняя Санна Марин засветилась на рок-фестивале в шортах и косухе. Фото
"Это вау", "В Финляндии самый стильный премьер-министр в мире". 36-летняя Санна Марин засветилась на рок-фестивале в шортах и косухе. Фото
  Козловский: Такое впечатление, что я жил в розовых очках. Какого-то хрена поперся на интервью к Снежабе Егоровой. Это ...банутый человек
  Козловский: Такое впечатление, что я жил в розовых очках. Какого-то хрена поперся на интервью к Снежабе Егоровой. Это ...банутый человек
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском (327840)
2
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче" (204922)
3
Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей" (129030)
4
Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали (105467)
5
"Посмейтесь со мной от души". Гордон разместил видео опозорившегося перед камерой россиянина (74982)
6
"Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова (58761)
7
Арестович ответил на вопрос о своей зарплате на должности советника ОП (50531)
8
"У женщины кукуха поехала", "Боже, какое конченое". В сети обсуждают видео прыгающей в топе без бюстгальтера Королевой (45412)
 
 
 
 