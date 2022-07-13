Минобороны Великобритании показало видео с учениями украинских военных

Военные ранее в этом году участвовали в учениях на бронетехнике.

"Программа, возглавляемая Великобританией, позволяет украинским силам усилить свое сопротивление, поскольку они продолжают защищать свою страну от Кремля", – говорится в сообщении.

"Вместе сильнее", – прокомментировало видео Минобороны Украины.

Контекст:

Новую программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину Борис Джонсон, который 7 июля объявил об отставке с поста премьер-министра Соединенного Королевства. Эта программа рассчитана на подготовку до 10 тыс. украинских солдат каждые 120 дней (то есть примерно 30 тыс. в год).

В британском правительстве сообщали, что каждый солдат, участвующий в программе, проведет три недели на тренировочном курсе, изучая навыки эффективного боя на передовой, а также базовую медицинскую подготовку, основы кибербезопасности и тактику противодействия взрывчатым веществам.

Первая группа уже начала учения. На прошлой неделе их посетил министр обороны Бен Уоллес. Каждый курс обучения продлится несколько недель. Украинские солдаты пройдут обучение на объектах минобороны США на северо-западе, юго-западе и юго-востоке Великобритании. В программе примут участие более 1 тыс. британских военнослужащих.

В рамках предыдущей программы Orbital Великобритания с 2015 года обучила более 22 тыс. военных в Украине. Новый проект предполагает обучение подразделений украинской армии за пределами страны.