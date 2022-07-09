Министр обороны Великобритании не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов

"После тщательного рассмотрения и обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не участвовать в соревновании за пост лидера Консервативной партии", – написал Уоллес.
Он поблагодарил парламентариев и других политиков, которые обещали ему поддержку, и отметил, что "это был нелегкий выбор".
"Но я сосредоточен на своей текущей работе и обеспечении безопасности этой великой страны", – пояснил министр.
It has not been an easy choice to make, but my focus is on my current job and keeping this great country safe. I wish the very best of luck to all candidates and hope we swiftly return to focusing on the issues that we are all elected to address. 2/2— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) July 9, 2022
Заявление Уоллеса означает, что он отказывается также от гонки за пост премьер-министра Великобритании. На эту должность монарх, по обычаю, назначает человека, пользующегося наибольшей поддержкой Палаты общин (то есть, как правило, лидера партии, имеющей большинство – по итогам последних выборов, это Консервативная партия).
После заявления действующего премьер-министра Бориса Джонсона 7 июля о согласии уйти в отставку после того, как консерваторы выберут нового лидера партии, Уоллес считался одним из самых вероятных кандидатов на пост нового премьера.
В начале июня премьер-министру Борису Джонсону пытались объявить вотум недоверия – из-за скандала с вечеринками в резиденции премьера на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса и в период жесткого локдауна. Тогда главе правительства удалось сохранить должность, хотя за отставку Джонсона проголосовали 148 его однопартийцев.
Новый кризис начался 5 июля из-за скандала вокруг депутата-консерватора Кристофера Пинчера (он ушел в отставку в конце июня после обвинений в пьяном дебоше и домогательствах к мужчинам в частном клубе). В подобных вещах Пинчера обвиняют не впервые, и претензии однопартийцев к Джонсону заключаются в том, что он, зная об этом, все равно назначил его на высокий пост.
В течение 5–6 июля ушли в отставку или были уволены десятки членов правительства Великобритании, включая нескольких министров. Джонсон заявлял, что уходить не собирается. По данным СМИ, вечером 6 июля однопартийцы убеждали его в необходимости уйти в отставку.
7 июля на брифинге возле своей резиденции на Даунинг-стрит Джонсон объявил об отставке. "Воля Консервативной партии заключается в том, что у партии должен появиться новый лидер, следовательно – новый премьер-министр", – сказал он. Джонсон добавил, что продолжит работать "до тех пор, пока не появится новый лидер". При этом он согласился, что "процесс выбора нового лидера должен начаться сейчас".