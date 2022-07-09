Министр обороны Великобритании не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов

"После тщательного рассмотрения и обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не участвовать в соревновании за пост лидера Консервативной партии", – написал Уоллес.

Он поблагодарил парламентариев и других политиков, которые обещали ему поддержку, и отметил, что "это был нелегкий выбор".

"Но я сосредоточен на своей текущей работе и обеспечении безопасности этой великой страны", – пояснил министр.

It has not been an easy choice to make, but my focus is on my current job and keeping this great country safe. I wish the very best of luck to all candidates and hope we swiftly return to focusing on the issues that we are all elected to address. 2/2 — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) July 9, 2022

Заявление Уоллеса означает, что он отказывается также от гонки за пост премьер-министра Великобритании. На эту должность монарх, по обычаю, назначает человека, пользующегося наибольшей поддержкой Палаты общин (то есть, как правило, лидера партии, имеющей большинство – по итогам последних выборов, это Консервативная партия).

После заявления действующего премьер-министра Бориса Джонсона 7 июля о согласии уйти в отставку после того, как консерваторы выберут нового лидера партии, Уоллес считался одним из самых вероятных кандидатов на пост нового премьера.