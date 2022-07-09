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Министр обороны Великобритании не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов

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Уоллес заявил, что сосредоточен на безопасности Великобритании
Уоллес заявил, что сосредоточен на безопасности Великобритании
Фото: EPA

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии. Об этом он написал в Twitter.

"После тщательного рассмотрения и обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не участвовать в соревновании за пост лидера Консервативной партии", – написал Уоллес.

Он поблагодарил парламентариев и других политиков, которые обещали ему поддержку, и отметил, что "это был нелегкий выбор".

"Но я сосредоточен на своей текущей работе и обеспечении безопасности этой великой страны", – пояснил министр.

Заявление Уоллеса означает, что он отказывается также от гонки за пост премьер-министра Великобритании. На эту должность монарх, по обычаю, назначает человека, пользующегося наибольшей поддержкой Палаты общин (то есть, как правило, лидера партии, имеющей большинство – по итогам последних выборов, это Консервативная партия).

После заявления действующего премьер-министра Бориса Джонсона 7 июля о согласии уйти в отставку после того, как консерваторы выберут нового лидера партии, Уоллес считался одним из самых вероятных кандидатов на пост нового премьера.

Контекст:

В начале июня премьер-министру Борису Джонсону пытались объявить вотум недоверия – из-за скандала с вечеринками в резиденции премьера на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса и в период жесткого локдауна. Тогда главе правительства удалось сохранить должность, хотя за отставку Джонсона проголосовали 148 его однопартийцев.

Новый кризис начался 5 июля из-за скандала вокруг депутата-консерватора Кристофера Пинчера (он ушел в отставку в конце июня после обвинений в пьяном дебоше и домогательствах к мужчинам в частном клубе). В подобных вещах Пинчера обвиняют не впервые, и претензии однопартийцев к Джонсону заключаются в том, что он, зная об этом, все равно назначил его на высокий пост.

В течение 5–6 июля ушли в отставку или были уволены десятки членов правительства Великобритании, включая нескольких министров. Джонсон заявлял, что уходить не собирается. По данным СМИ, вечером 6 июля однопартийцы убеждали его в необходимости уйти в отставку.

7 июля на брифинге возле своей резиденции на Даунинг-стрит Джонсон объявил об отставке. "Воля Консервативной партии заключается в том, что у партии должен появиться новый лидер, следовательно – новый премьер-министр", – сказал он. Джонсон добавил, что продолжит работать "до тех пор, пока не появится новый лидер". При этом он согласился, что "процесс выбора нового лидера должен начаться сейчас".

Теги: Великобритания, выборы, депутаты, Консервативная партия Великобритании, премьер-министр, Бен Уоллес, партия
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