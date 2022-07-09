Первая группа украинских военных начала обучение в Великобритании. Их посетил глава минобороны Уоллес

В рамках военной программы в ближайшие месяцы в Великобритании будет обучено до 10 тыс. украинцев Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 9 июля сообщается на сайте британского правительства.

"Эта амбициозная новая программа обучения является следующим этапом поддержки Великобританией Вооруженных сил Украины (ВСУ) в их борьбе против российской агрессии. Используя опыт мирового уровня британской армии, мы поможем Украине восстановить свои силы и усилить сопротивление, поскольку они защищают суверенитет своей страны и право выбирать свое будущее", – сказал Уоллес.

Отмечается, что в рамках военной программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев.

Каждый курс продлится несколько недель.

"Обучение даст новобранцам-добровольцам, практически не имеющим военного опыта, навыки, необходимые для эффективного ведения боя на передовой. Основанный на базовой подготовке британских солдат, курс охватывает обращение с оружием, первую помощь на поле боя, полевые навыки, тактику патрулирования и право вооруженных конфликтов", – говорится в сообщении.

Украинские солдаты пройдут обучение на объектах минобороны США на северо-западе, юго-западе и юго-востоке Великобритании. В программе примут участие более 1 тыс. британских военнослужащих.

Подчеркивается, что британская сторона обеспечила украинцев одеждой и снаряжением, а также закупила для программы обучения более 2400 единиц автоматов Калашникова АК.