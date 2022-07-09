Первая группа украинских военных начала обучение в Великобритании. Их посетил глава минобороны Уоллес

Об этом 9 июля сообщается на сайте британского правительства.
"Эта амбициозная новая программа обучения является следующим этапом поддержки Великобританией Вооруженных сил Украины (ВСУ) в их борьбе против российской агрессии. Используя опыт мирового уровня британской армии, мы поможем Украине восстановить свои силы и усилить сопротивление, поскольку они защищают суверенитет своей страны и право выбирать свое будущее", – сказал Уоллес.
Отмечается, что в рамках военной программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев.
Каждый курс продлится несколько недель.
"Обучение даст новобранцам-добровольцам, практически не имеющим военного опыта, навыки, необходимые для эффективного ведения боя на передовой. Основанный на базовой подготовке британских солдат, курс охватывает обращение с оружием, первую помощь на поле боя, полевые навыки, тактику патрулирования и право вооруженных конфликтов", – говорится в сообщении.
Украинские солдаты пройдут обучение на объектах минобороны США на северо-западе, юго-западе и юго-востоке Великобритании. В программе примут участие более 1 тыс. британских военнослужащих.
Подчеркивается, что британская сторона обеспечила украинцев одеждой и снаряжением, а также закупила для программы обучения более 2400 единиц автоматов Калашникова АК.
Новую программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину Борис Джонсон, который 7 июля объявил об отставке с поста премьер-министра Соединенного Королевства.
В британском правительстве сообщали, что каждый солдат, участвующий в программе, проведет три недели на тренировочном курсе, изучая навыки эффективного боя на передовой, а также базовую медицинскую подготовку, основы кибербезопасности и тактику противодействия взрывчатым веществам.
В рамках предыдущей программы Orbital Великобритания с 2015 года обучила более 22 тыс. военных в Украине. Новый проект предполагает обучение подразделений украинской армии за пределами страны.