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Hasta la vista, baby! Джонсон процитировал "Терминатора" в прощальной речи. Видео

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Джонсон посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев"
Джонсон посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев"
Фото: ЕРА

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который 20 июля в последний раз выступил в Палате общин в качестве главы правительства, завершил свою речь цитатой из фильма "Терминатор". Фрагмент его выступления в Instagram опубликовал "Укринформ".

В частности, Джонсон посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".

Свою речь Джонсон закончил словами: Hasta la vista, baby!

Фраза, которую в фильме "Терминатор" произнес американский актер Арнольд Шварценеггер, стала крылатой. В переводе с испанского она означает "До свидания, детка".

Контекст:

Борис Джонсон занимает пост премьера Великобритании с июля 2019 года.

7 июля 2022-го на фоне череды скандалов он объявил об отставке. "Воля Консервативной партии заключается в том, что у партии должен появиться новый лидер, следовательно – новый премьер-министр", – сказал Джонсон. Он будет оставаться во главе правительства до избрания нового лидера консерваторов. Ожидается, что это произойдет в сентябре.

Теги: Великобритания, Арнольд Шварценеггер, правительство, Борис Джонсон, отставка, украинцы, Терминатор
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