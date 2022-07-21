Hasta la vista, baby! Джонсон процитировал "Терминатора" в прощальной речи. Видео

Джонсон посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев" Фото: ЕРА

В частности, Джонсон посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".

Свою речь Джонсон закончил словами: Hasta la vista, baby!

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Фраза, которую в фильме "Терминатор" произнес американский актер Арнольд Шварценеггер, стала крылатой. В переводе с испанского она означает "До свидания, детка".