Hasta la vista, baby! Джонсон процитировал "Терминатора" в прощальной речи. Видео

В частности, Джонсон посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".
Свою речь Джонсон закончил словами: Hasta la vista, baby!
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Фраза, которую в фильме "Терминатор" произнес американский актер Арнольд Шварценеггер, стала крылатой. В переводе с испанского она означает "До свидания, детка".
Борис Джонсон занимает пост премьера Великобритании с июля 2019 года.
7 июля 2022-го на фоне череды скандалов он объявил об отставке. "Воля Консервативной партии заключается в том, что у партии должен появиться новый лидер, следовательно – новый премьер-министр", – сказал Джонсон. Он будет оставаться во главе правительства до избрания нового лидера консерваторов. Ожидается, что это произойдет в сентябре.