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"Держаться американцев, защищать украинцев". Джонсон выступил с прощальной речью в парламенте Великобритании

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Джонсон заявил, что на посту премьера помогал "спасти другую страну от варварства"
Джонсон заявил, что на посту премьера помогал "спасти другую страну от варварства"
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 20 июля в ходе последнего выступления в качестве главы правительства в Палате общин посоветовал своему будущему преемнику "держаться американцев и защищать украинцев". Трансляцию его выступления вел британский телеканал Sky News.

"Я хочу использовать последние секунды [на посту премьер-министра], чтобы дать несколько советов моему преемнику, кем бы он или она ни были. Номер один: держитесь ближе к американцам, защищайте украинцев, защищайте свободу и демократию повсюду. Сократите налоги и дерегулируйте их везде, где только можно, чтобы сделать это место лучшим для жизни и инвестиций, чем оно и является", – сказал Джонсон.

Говоря о работе на посту премьер-министра, он заявил депутатам, что вместе они смогли "пережить пандемию [коронавируса] и помочь спасти другую страну от варварства". Он отметил, что последние годы – "величайшая привилегия", и ему вместе с правительством удалось "перестроить политику и восстановить национальную независимость".

"Сосредоточьтесь на дороге вперед, но не забывайте смотреть в зеркало заднего вида и помните, что прежде всего важен не Twitter, а люди, которые отправили нас сюда", – дал наставление премьер Британии.

Контекст:

Борис Джонсон занимает пост премьера с июля 2019 года. 7 июля 2022-го на фоне череды скандалов он объявил об отставке. "Воля Консервативной партии заключается в том, что у партии должен появиться новый лидер, следовательно – новый премьер-министр", – сказал Джонсон. Он будет оставаться во главе правительства до избрания нового лидера консерваторов. Ожидается, что это произойдет в сентябре.

Теги: Великобритания, депутаты, Борис Джонсон, премьер-министр
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