"Держаться американцев, защищать украинцев". Джонсон выступил с прощальной речью в парламенте Великобритании

"Я хочу использовать последние секунды [на посту премьер-министра], чтобы дать несколько советов моему преемнику, кем бы он или она ни были. Номер один: держитесь ближе к американцам, защищайте украинцев, защищайте свободу и демократию повсюду. Сократите налоги и дерегулируйте их везде, где только можно, чтобы сделать это место лучшим для жизни и инвестиций, чем оно и является", – сказал Джонсон.

Говоря о работе на посту премьер-министра, он заявил депутатам, что вместе они смогли "пережить пандемию [коронавируса] и помочь спасти другую страну от варварства". Он отметил, что последние годы – "величайшая привилегия", и ему вместе с правительством удалось "перестроить политику и восстановить национальную независимость".

"Сосредоточьтесь на дороге вперед, но не забывайте смотреть в зеркало заднего вида и помните, что прежде всего важен не Twitter, а люди, которые отправили нас сюда", – дал наставление премьер Британии.