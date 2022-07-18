Джонсон полетал на истребителе ВВС Великобритании и провел параллели с управлением страной

Джонсон после ухода в отставку попробовал себя в роли летчика-истребителя Boris Johnson / Twitter

По данным издания, офис премьер-министра Великобритании опубликовал видео, снятое Борисом Джонсоном в кабине боевого самолета, на котором он летал во время посещения базы Конингсби в Линкольншире,

Видео было снято на мобильный телефон во время учений по дозаправке в полете на прошлой неделе, но опубликовано только в понедельник, отмечает Sky News.

Борис Джонсон сравнил свое премьерство с полетом на истребителе Typhoon, готовясь передать управление страной следующему лидеру Консервативной партии. Как пишет издание, ожидается, что эти параллели Джонсон проведет во время выступления на авиасалоне в Фарнборо (открылся 18 июля), выступая перед бизнес-лидерами.

В своей речи, прогнозирует Sky News, ушедший в отставку премьер заявит, что после трех счастливых лет в кабине, где он совершил "несколько довольно сложных, если не удивительных подвигов", Джонсон собирается беспрепятственно передать управление "кому-то другому".