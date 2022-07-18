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Джонсон полетал на истребителе ВВС Великобритании и провел параллели с управлением страной

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Джонсон после ухода в отставку попробовал себя в роли летчика-истребителя
Джонсон после ухода в отставку попробовал себя в роли летчика-истребителя
Boris Johnson / Twitter

Ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершил полет на истребителе британских королевских ВВС Typhoon. Об этом 18 июля сообщает Sky News.

По данным издания, офис премьер-министра Великобритании опубликовал видео, снятое Борисом Джонсоном в кабине боевого самолета, на котором он летал во время посещения базы Конингсби в Линкольншире,

Видео было снято на мобильный телефон во время учений по дозаправке в полете на прошлой неделе, но опубликовано только в понедельник, отмечает Sky News.

Борис Джонсон сравнил свое премьерство с полетом на истребителе Typhoon, готовясь передать управление страной следующему лидеру Консервативной партии. Как пишет издание, ожидается, что эти параллели Джонсон проведет во время выступления на авиасалоне в Фарнборо (открылся 18 июля), выступая перед бизнес-лидерами.

В своей речи, прогнозирует Sky News, ушедший в отставку премьер заявит, что после трех счастливых лет в кабине, где он совершил "несколько довольно сложных, если не удивительных подвигов", Джонсон собирается беспрепятственно передать управление "кому-то другому".

Контекст:

В начале июня Джонсону пытались объявить вотум недоверия – из-за скандала с вечеринками в резиденции премьера на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса и в период жесткого локдауна. Тогда главе правительства удалось сохранить должность, хотя за отставку Джонсона проголосовали 148 его однопартийцев.

Новый кризис начался 5 июля из-за скандала вокруг депутата-консерватора Кристофера Пинчера (он ушел в отставку в конце июня после обвинений в пьяном дебоше и домогательствах к мужчинам в частном клубе). В подобных вещах Пинчера обвиняют не впервые, и претензии однопартийцев к Джонсону заключаются в том, что он, зная об этом, все равно назначил его на высокий пост.

В течение 5–6 июля ушли в отставку или были уволены десятки членов правительства Великобритании, включая нескольких министров. Джонсон заявлял, что уходить не собирается. По данным СМИ, вечером 6 июля однопартийцы убеждали его в необходимости уйти в отставку.

7 июля на брифинге возле своей резиденции на Даунинг-стрит Джонсон объявил об отставке. "Воля Консервативной партии заключается в том, что у партии должен появиться новый лидер, следовательно – новый премьер-министр", – сказал он. Джонсон добавил, что продолжит работать во главе партии и правительства "до тех пор, пока не появится новый лидер".

Два тура выборов лидера консерваторов уже состоялись, оба раза наибольшее количество голосов набрал бывший глава минфина Великобритании Риши Сунак.

Теги: Великобритания, выборы, самолет, бизнес, депутаты, правительство, Борис Джонсон, истребители, авиасалон, голосование, Консервативная партия Великобритании, Фарнборо, премьер-министр, Риши Сунак
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