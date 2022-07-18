Джонсон полетал на истребителе ВВС Великобритании и провел параллели с управлением страной

По данным издания, офис премьер-министра Великобритании опубликовал видео, снятое Борисом Джонсоном в кабине боевого самолета, на котором он летал во время посещения базы Конингсби в Линкольншире,
Видео было снято на мобильный телефон во время учений по дозаправке в полете на прошлой неделе, но опубликовано только в понедельник, отмечает Sky News.
Борис Джонсон сравнил свое премьерство с полетом на истребителе Typhoon, готовясь передать управление страной следующему лидеру Консервативной партии. Как пишет издание, ожидается, что эти параллели Джонсон проведет во время выступления на авиасалоне в Фарнборо (открылся 18 июля), выступая перед бизнес-лидерами.
В своей речи, прогнозирует Sky News, ушедший в отставку премьер заявит, что после трех счастливых лет в кабине, где он совершил "несколько довольно сложных, если не удивительных подвигов", Джонсон собирается беспрепятственно передать управление "кому-то другому".
Maverick PM Boris Johnson filmed this video selfie from the cockpit of a Typhoon fighter jet at RAF Coningsby on Thursday after meeting the pilots and ground crew.— TalkTV (@TalkTV) July 18, 2022
What should he do after retiring from politics? pic.twitter.com/TDWjeemrtJ
В начале июня Джонсону пытались объявить вотум недоверия – из-за скандала с вечеринками в резиденции премьера на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса и в период жесткого локдауна. Тогда главе правительства удалось сохранить должность, хотя за отставку Джонсона проголосовали 148 его однопартийцев.
Новый кризис начался 5 июля из-за скандала вокруг депутата-консерватора Кристофера Пинчера (он ушел в отставку в конце июня после обвинений в пьяном дебоше и домогательствах к мужчинам в частном клубе). В подобных вещах Пинчера обвиняют не впервые, и претензии однопартийцев к Джонсону заключаются в том, что он, зная об этом, все равно назначил его на высокий пост.
В течение 5–6 июля ушли в отставку или были уволены десятки членов правительства Великобритании, включая нескольких министров. Джонсон заявлял, что уходить не собирается. По данным СМИ, вечером 6 июля однопартийцы убеждали его в необходимости уйти в отставку.
7 июля на брифинге возле своей резиденции на Даунинг-стрит Джонсон объявил об отставке. "Воля Консервативной партии заключается в том, что у партии должен появиться новый лидер, следовательно – новый премьер-министр", – сказал он. Джонсон добавил, что продолжит работать во главе партии и правительства "до тех пор, пока не появится новый лидер".
Два тура выборов лидера консерваторов уже состоялись, оба раза наибольшее количество голосов набрал бывший глава минфина Великобритании Риши Сунак.