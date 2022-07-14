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Сунак выиграл второй раунд выборов лидера британских консерваторов. Но симпатии партии на стороне Мордонт – BBC

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Соцопрос показывает, что Мордонт в финале выборов лидера Консервативной партии выигрывает у любого из соперников
Соцопрос показывает, что Мордонт в финале выборов лидера Консервативной партии выигрывает у любого из соперников
Фото: EPA

После второго тура выборов главы Консервативной партии Великобритании кандидатов на этот пост осталось пятеро, сообщает 14 июля BBC News.

По итогам второго тура из гонки выбыла генпрокурор Суэлла Браверман, за которую проголосовало меньше всего депутатов-консерваторов – 27 человек, сообщает издание.

Бывший глава британского минфина Риши Сунак получил 101 голос; экс-министр обороны, младший министр торговой политики Пенни Мордонт – 83 голоса.

На третьем месте по-прежнему глава МИД Великобритании Лиз Трасс – 64 голоса. Также в пятерке бывшая министр по вопросам местного самоуправления и общин Кеми Баденох — 49 голосов и депутат Том Тугендхат — 32 голоса, пишет BBC News.

В первом туре выборов 13 июля Сунак получил 88 голосов, Пенни Мордонт – 67, Трасс – 50.

Голосование будут повторять до тех пор, пока кандидатов не останется двое. Если никто не снимет свою кандидатуру, понадобятся еще три предварительных раунда.

Кандидатуры двух оставшихся претендентов будут вынесены на рассмотрение всех членов Консервативной партии.

BBC News 14 июля опубликованы данные соцопроса, в котором приняли участие 879 рядовых членов Консервативной партии. Он показывает, что Мордонт опередила бы любого из четырех соперников, если бы попала в финальную пару кандидатов.

Так, против Сунака она выиграла бы с соотношением голосов 67% к 28%, против Трасс – 55% к 37%, против Баденох – 59% к 30%, против Тугендхата – 64% к 26%.

Издание обращает внимание, что последнее слово в выборе будущего лидера консерваторов и премьер-министра остается именно за членами партии, а не за депутатами, как в предварительных раундах.

Имя победителя станет известно 5 сентября. Он сменит на посту главы Консервативной партии ушедшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона, который до появления преемника продолжает возглавлять и правительство, и политсилу.

Контекст:

Пенелопа (Пенни) Мэри Мордонт – британский политический и государственный деятель. Младший министр по торговой политике Великобритании с 15 сентября 2021 года. В прошлом первая женщина – министр обороны Великобритании (с 1 мая по 24 июля 2019 года).

Сунак и глава минздрава Великобритании Саджид Джавид 5 июля первыми из министров кабинета Джонсона заявили о своей отставке.

Волна демаршей в правительстве вынудила покинуть пост и самого Джонсона. Он ушел в отставку 7 июня, заявив, что продолжит работать во главе партии и правительства "до тех пор, пока не появится новый лидер".

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