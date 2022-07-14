Сунак выиграл второй раунд выборов лидера британских консерваторов. Но симпатии партии на стороне Мордонт – BBC

Соцопрос показывает, что Мордонт в финале выборов лидера Консервативной партии выигрывает у любого из соперников Фото: EPA

По итогам второго тура из гонки выбыла генпрокурор Суэлла Браверман, за которую проголосовало меньше всего депутатов-консерваторов – 27 человек, сообщает издание.

Бывший глава британского минфина Риши Сунак получил 101 голос; экс-министр обороны, младший министр торговой политики Пенни Мордонт – 83 голоса.

На третьем месте по-прежнему глава МИД Великобритании Лиз Трасс – 64 голоса. Также в пятерке бывшая министр по вопросам местного самоуправления и общин Кеми Баденох — 49 голосов и депутат Том Тугендхат — 32 голоса, пишет BBC News.

В первом туре выборов 13 июля Сунак получил 88 голосов, Пенни Мордонт – 67, Трасс – 50.

Голосование будут повторять до тех пор, пока кандидатов не останется двое. Если никто не снимет свою кандидатуру, понадобятся еще три предварительных раунда.

Кандидатуры двух оставшихся претендентов будут вынесены на рассмотрение всех членов Консервативной партии.

BBC News 14 июля опубликованы данные соцопроса, в котором приняли участие 879 рядовых членов Консервативной партии. Он показывает, что Мордонт опередила бы любого из четырех соперников, если бы попала в финальную пару кандидатов.

Так, против Сунака она выиграла бы с соотношением голосов 67% к 28%, против Трасс – 55% к 37%, против Баденох – 59% к 30%, против Тугендхата – 64% к 26%.

Издание обращает внимание, что последнее слово в выборе будущего лидера консерваторов и премьер-министра остается именно за членами партии, а не за депутатами, как в предварительных раундах.

Имя победителя станет известно 5 сентября. Он сменит на посту главы Консервативной партии ушедшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона, который до появления преемника продолжает возглавлять и правительство, и политсилу.