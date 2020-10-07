ГОРДОН
 
 
МИР

Британские консерваторы готовят замену премьер-министру Джонсону – Bloomberg

Действующему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону подыскивают замену. Консерваторы недовольны его хаотичной политикой в борьбе с коронавирусом и тупиком в переговорах о торговле с Евросоюзом, сообщило агентство Bloomberg.

Джонсона может заменить министр финансов Великобритании Риши Сунак
Джонсона может заменить министр финансов Великобритании Риши Сунак
Фото: EPA

Британские консерваторы подыскивают замену своему лидеру, действующему премьер-министру страны Борису Джонсону. Его может заменить нынешний министр финансов Великобритании Риши Сунак, пишет агентство Bloomberg 7 октября.

Консерваторы раскритиковали хаотичные действия правительства Джонсона во время коронавирусного кризиса. По их мнению, система тестов на выявление COVID-19, которую он обещал cделать "лучшей в мире", не смогла насчитать 16 тыс. новых случаев.

Кроме того, переговоры о торговой сделке с Евросоюзом зашли в тупик.

Bloomberg цитирует британского высокопоставленного правительственного чиновника, который  сказал, что отношения между Джонсоном и тори (Консервативной партией) лучше, чем были ранее во время пандемии. Он отверг идею нарушения партийной дисциплины и отметил успех Джонсона в недавнем голосовании парламента по спорному законопроекту, связанному с Brexit.

По данным издания, 40-летний Сунак начал встречаться с депутатами, которые в итоге могут поддержать именно его кандидатуру. Он собирает около семи или 10 консерваторов на завтраках в своем офисе рядом со штаб-квартирой Джонсона на Даунинг-стрит, 10. За кофе, выпечкой и фруктами Сунак расспрашивает их о местных избирательных округах, подробно информирует о многих деталях и откровенно рассказывает об ошибках правительства, пишет Bloomberg.

Он (Сунак) идет дорогой премьер-министра, сказал один из консерваторов, побывавший на таком завтраке. Другой парламентарий назвал его "весьма привлекательным, блестящим, внимательным к деталям и очень расслабленным".

Один из собеседников Bloomberg подчеркивает рост напряженности в отношениях Джонсона с Сунаком в последние месяцы.

Сунак, в свою очередь, говорил о невозможности спасти рабочие места в Британии после коронакризиса. Он пообещал свернуть государственные программы поддержки заработной платы на 50 млрд фунтов ($65 млрд). Британские экономисты прогнозируют после этого волну сокращения рабочих мест в ближайшие месяцы.

Джонсон заявлял 30 сентября, что его страна находится в "критическом моменте" из-за распространения коронавирусной инфекции. В апреле этого года он сам в тяжелой форме перенес COVID-19.

Джонсон объявил о введении в стране жесткого карантина в связи с эпидемией коронавируса 24 марта.

По данным университета Джонса Хопкинса на 7 октября, в Британии COVID-19 болеет более 532 тыс. человек. За время пандемии в стране погибло от COVID-19 42,5 тыс. человек, а выздоровело более 2,4 тыс.

Теги: Великобритания, правительство, переговоры, карантин, Борис Джонсон, Евросоюз, инфекция, премьер-министр, сделка, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Риши Сунак, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Экс-участник "Танцев со звездами" Цимбалюк признался, что в детстве занимался бальными танцами
Экс-участник "Танцев со звездами" Цимбалюк признался, что в детстве занимался бальными танцами
Кучеренко в костюме панды показала, как греется в объятиях панды-Комарова
Кучеренко в костюме панды показала, как греется в объятиях панды-Комарова
Седокова показала ягодицы
Седокова показала ягодицы
Крус опубликовала в сети постер к новому фильму. Соцсети приняли его за поддержку Армении
Крус опубликовала в сети постер к новому фильму. Соцсети приняли его за поддержку Армении
Дочь Кейт Мосс дебютировала на подиуме
Дочь Кейт Мосс дебютировала на подиуме
Андре Тан рассказал, как Loboda изменила его планы
Андре Тан рассказал, как Loboda изменила его планы
Каминская в Египте позировала в бюстгальтере с книгой в руках
Каминская в Египте позировала в бюстгальтере с книгой в руках
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
Monatik показал, как забирал сына из роддома
Monatik показал, как забирал сына из роддома
  В США скончался знаменитый рэгги-музыкант
  В США скончался знаменитый рэгги-музыкант
Лолита не заметила, как переболела COVID-19
Лолита не заметила, как переболела COVID-19
"Сиси", "Сексафон", "Ох...енная!", "Чертовка!". Астафьева взбудоражила фанов полностью голой грудью
"Сиси", "Сексафон", "Ох...енная!", "Чертовка!". Астафьева взбудоражила фанов полностью голой грудью
Ассия Ахат впервые рассказала о смерти родной сестры
Ассия Ахат впервые рассказала о смерти родной сестры
Остапчук рассказал о последствиях заражения коронавирусом
Остапчук рассказал о последствиях заражения коронавирусом
"Везде с бокальчиком". Победительницу "Холостяка 10" заподозрили в злоупотреблении алкоголем
"Везде с бокальчиком". Победительницу "Холостяка 10" заподозрили в злоупотреблении алкоголем
"Неприлично хорошо от того, что не все и сразу, а постепенно". Мейхер рассказала о своей сексуальности и чувственности
"Неприлично хорошо от того, что не все и сразу, а постепенно". Мейхер рассказала о своей сексуальности и чувственности
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
"Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
  "Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS