Британские консерваторы готовят замену премьер-министру Джонсону – Bloomberg

Действующему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону подыскивают замену. Консерваторы недовольны его хаотичной политикой в борьбе с коронавирусом и тупиком в переговорах о торговле с Евросоюзом, сообщило агентство Bloomberg.

Британские консерваторы подыскивают замену своему лидеру, действующему премьер-министру страны Борису Джонсону. Его может заменить нынешний министр финансов Великобритании Риши Сунак, пишет агентство Bloomberg 7 октября.

Консерваторы раскритиковали хаотичные действия правительства Джонсона во время коронавирусного кризиса. По их мнению, система тестов на выявление COVID-19, которую он обещал cделать "лучшей в мире", не смогла насчитать 16 тыс. новых случаев.

Кроме того, переговоры о торговой сделке с Евросоюзом зашли в тупик.

Bloomberg цитирует британского высокопоставленного правительственного чиновника, который сказал, что отношения между Джонсоном и тори (Консервативной партией) лучше, чем были ранее во время пандемии. Он отверг идею нарушения партийной дисциплины и отметил успех Джонсона в недавнем голосовании парламента по спорному законопроекту, связанному с Brexit.

По данным издания, 40-летний Сунак начал встречаться с депутатами, которые в итоге могут поддержать именно его кандидатуру. Он собирает около семи или 10 консерваторов на завтраках в своем офисе рядом со штаб-квартирой Джонсона на Даунинг-стрит, 10. За кофе, выпечкой и фруктами Сунак расспрашивает их о местных избирательных округах, подробно информирует о многих деталях и откровенно рассказывает об ошибках правительства, пишет Bloomberg.

Он (Сунак) идет дорогой премьер-министра, сказал один из консерваторов, побывавший на таком завтраке. Другой парламентарий назвал его "весьма привлекательным, блестящим, внимательным к деталям и очень расслабленным".

Один из собеседников Bloomberg подчеркивает рост напряженности в отношениях Джонсона с Сунаком в последние месяцы.

Сунак, в свою очередь, говорил о невозможности спасти рабочие места в Британии после коронакризиса. Он пообещал свернуть государственные программы поддержки заработной платы на 50 млрд фунтов ($65 млрд). Британские экономисты прогнозируют после этого волну сокращения рабочих мест в ближайшие месяцы.

Джонсон заявлял 30 сентября, что его страна находится в "критическом моменте" из-за распространения коронавирусной инфекции. В апреле этого года он сам в тяжелой форме перенес COVID-19.

Джонсон объявил о введении в стране жесткого карантина в связи с эпидемией коронавируса 24 марта.

По данным университета Джонса Хопкинса на 7 октября, в Британии COVID-19 болеет более 532 тыс. человек. За время пандемии в стране погибло от COVID-19 42,5 тыс. человек, а выздоровело более 2,4 тыс.