В Великобритании стартовала гонка за пост премьера, имя нового главы правительства назовут 5 сентября

К первому голосованию будут допущены только те, кто получил поддержку не менее 20 членов парламента. Пока, по подсчетам Sky News поддержкой 20 и более парламентариев заручились три кандидата:

б ывший министр финансов Великобритании Риши Сунак (38 голосов),

Риши Сунак (38 голосов), министр торговой политики Пенни Мордонт (25 голосов),

председатель комитета по иностранным делам Том Тугендот (20 голосов).

Ближе остальных к тройке лидеров – министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, у нее пока 15 голосов.

К следующему голосованию допустят тех, кого поддержат не менее 30 парламентариев. Планка постепенно будет повышаться, пока не определятся два финалиста. Глава комитета 1922 года Консервативной партии Грэм Бреди в комментарии The Guardian выразил ожидание, что это произойдет до конца дня 14 июля.

После этого члены Консервативной партии проведут выборы, а 5 сентября будет объявлен новый премьер-министр. До тех пор Борис Джонсон будет исполнять обязанности премьера.