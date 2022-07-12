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В Великобритании стартовала гонка за пост премьера, имя нового главы правительства назовут 5 сентября

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Борис Джонсон будет исполнять обязанности главы британского правительства до 5 сентября
Борис Джонсон будет исполнять обязанности главы британского правительства до 5 сентября
Фото: ЕРА

В Великобритании началась кампания по избранию нового лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра, о решении баллотироваться объявили 11 политиков, сообщает Sky News.

К первому голосованию будут допущены только те, кто получил поддержку не менее 20 членов парламента. Пока, по подсчетам Sky News поддержкой 20 и более парламентариев заручились три кандидата:

  • бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак (38 голосов),
  • министр торговой политики Пенни Мордонт (25 голосов),
  • председатель комитета по иностранным делам Том Тугендот (20 голосов). 

Ближе остальных к тройке лидеров – министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, у нее пока 15 голосов. 

К следующему голосованию допустят тех, кого поддержат не менее 30 парламентариев. Планка постепенно будет повышаться, пока не определятся два финалиста. Глава комитета 1922 года Консервативной партии Грэм Бреди в комментарии The Guardian выразил ожидание, что это произойдет до конца дня 14 июля. 

После этого члены Консервативной партии проведут выборы, а 5 сентября будет объявлен новый премьер-министр. До тех пор Борис Джонсон будет исполнять обязанности премьера. 

Контекст:

Сунак и глава минздрава Великобритании Саджид Джавид 5 июля первыми из министров кабинета Джонсона заявили о своей отставке. Волна отставок вынудила покинуть пост и самого Джонсона. Он ушел в отставку 7 июня, заявив, что продолжит работать во главе партии и правительства "до тех пор, пока не появится новый лидер".

По данным проведенного 7 июля опроса YouGov, наиболее перспективным потенциальным кандидатом на пост лидера Консервативной партии и нового премьер-министра королевства считается министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Однако он заявлял, что не претендует на этот пост.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Великобритания, выборы, Борис Джонсон, голосование, премьер-министр, Лиз Трасс, Пенни Мордонт, Риши Сунак
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