В Великобритании стартовала гонка за пост премьера, имя нового главы правительства назовут 5 сентября

К первому голосованию будут допущены только те, кто получил поддержку не менее 20 членов парламента. Пока, по подсчетам Sky News поддержкой 20 и более парламентариев заручились три кандидата:
Ближе остальных к тройке лидеров – министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, у нее пока 15 голосов.
К следующему голосованию допустят тех, кого поддержат не менее 30 парламентариев. Планка постепенно будет повышаться, пока не определятся два финалиста. Глава комитета 1922 года Консервативной партии Грэм Бреди в комментарии The Guardian выразил ожидание, что это произойдет до конца дня 14 июля.
После этого члены Консервативной партии проведут выборы, а 5 сентября будет объявлен новый премьер-министр. До тех пор Борис Джонсон будет исполнять обязанности премьера.
Сунак и глава минздрава Великобритании Саджид Джавид 5 июля первыми из министров кабинета Джонсона заявили о своей отставке. Волна отставок вынудила покинуть пост и самого Джонсона. Он ушел в отставку 7 июня, заявив, что продолжит работать во главе партии и правительства "до тех пор, пока не появится новый лидер".
По данным проведенного 7 июля опроса YouGov, наиболее перспективным потенциальным кандидатом на пост лидера Консервативной партии и нового премьер-министра королевства считается министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Однако он заявлял, что не претендует на этот пост.