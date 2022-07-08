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08 июля, 2022
 
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Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра

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Гордон показал, как выглядит с прической, как у Джонсона
Гордон показал, как выглядит с прической, как у Джонсона
Фото: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон" 8 июля разместил на своей странице в Instagram фото в поддержку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который накануне объявил о решении уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии.

На снимке, который является народным творчеством, Гордон запечатлен с прической в стиле британского премьера. 

"Дмитро Гордонюк", – подписал снимок журналист. 

"Добрый день, everybody", – прокомментировали снимок подписчики фразой Джонсона, которую он произнес во время визита в Украину. 

"Брат", – написали подписчики.

Контекст:

Борис Джонсон занимает пост премьера с июля 2019 года. До этого он возглавлял министерство иностранных дел королевства, восемь лет (с 2008-го по 2016 год) был мэром Лондона.

Джонсон известен как последовательный сторонник поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Он, в частности, выступает за предоставление стране масштабной военной, финансовой и гуманитарной помощи.

В начале июня Джонсону пытались объявить вотум недоверия – из-за скандала с вечеринками в резиденции премьера на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса и в период жесткого локдауна. Тогда главе правительства удалось сохранить должность, хотя за отставку Джонсона проголосовали 148 его однопартийцев.

Новый кризис начался 5 июля из-за скандала вокруг депутата-консерватора Кристофера Пинчера (он ушел в отставку в конце июня после обвинений в пьяном дебоше и приставаниях к мужчинам в частном клубе). В подобных вещах Пинчера обвиняют не впервые, и претензии однопартийцев к Джонсону заключаются в том, что он, зная об этом, все равно назначил его на высокий пост.

В течение 5–6 июля ушли в отставку или были уволены десятки членов правительства Великобритании, включая нескольких министров. Джонсон заявлял, что уходить не собирается. На заседании правительства он отметил, что его задача заключается в том, чтобы работать даже в "трудное время". По данным СМИ, вечером 6 июля однопартийцы убеждали его в необходимости уйти в отставку.

7 июля Джонсон объявил о решении уйти в отставку. Он сказал, что продолжит работать до тех пор, пока не выберут нового премьера, и, обращаясь к народу Украины, заверил, что Великобритания продолжит поддерживать страну.

Теги: Дмитрий Гордон, Великобритания, Борис Джонсон, отставка, мода и красота, премьер-министр, прическа
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