Экс-министр правительства Джонсона хочет заменить его во главе партии и кабинета министров Великобритании

Сунак ушел в отставку на два дня раньше Джонсона и теперь хочет заменить его на должности премьер-министра Фото: EPA

"Я выдвигаю себя на пост следующего лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра. Давайте восстановим доверие, перестроим экономику и воссоединим страну", – написал он.

В словах, сказанных в размещенном в соцсетях видеоролике, он подчеркнул, что не станет кандидатом, который предлагает "удобные волшебные сказки".

I’m standing to be the next leader of the Conservative Party and your Prime Minister.



Let’s restore trust, rebuild the economy and reunite the country. #Ready4Rishi



Sign up * https://t.co/KKucZTV7N1 pic.twitter.com/LldqjLRSgF — Ready For Rishi (@RishiSunak) July 8, 2022

Сунак и глава минздрава Великобритании Саджид Джавид 5 июля первыми из министров кабинета Джонсона заявили о своей отставке. Волна отставок вынудила покинуть пост и самого Джонсона. Он ушел в отставку 7 июня, заявив, что продолжит работать во главе партии и правительства "до тех пор, пока не появится новый лидер".

По данным проведенного 7 июля опроса YouGov, наиболее перспективным потенциальным кандидатом на пост лидера Консервативной партии и нового премьер-министра королевства является министр обороны Великобритании Бен Уоллес.