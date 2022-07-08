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Экс-министр правительства Джонсона хочет заменить его во главе партии и кабинета министров Великобритании

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Сунак ушел в отставку на два дня раньше Джонсона и теперь хочет заменить его на должности премьер-министра
Сунак ушел в отставку на два дня раньше Джонсона и теперь хочет заменить его на должности премьер-министра
Фото: EPA

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил 8 июля в Twitter о намерении побороться за пост главы Консервативной партии и премьер-министра страны.

"Я выдвигаю себя на пост следующего лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра. Давайте восстановим доверие, перестроим экономику и воссоединим страну", – написал он.

В словах, сказанных в размещенном в соцсетях видеоролике, он подчеркнул, что не станет кандидатом, который предлагает "удобные волшебные сказки".

Сунак и глава минздрава Великобритании Саджид Джавид 5 июля первыми из министров кабинета Джонсона заявили о своей отставке. Волна отставок вынудила покинуть пост и самого Джонсона. Он ушел в отставку 7 июня, заявив, что продолжит работать во главе партии и правительства "до тех пор, пока не появится новый лидер".

По данным проведенного 7 июля опроса YouGov, наиболее перспективным потенциальным кандидатом на пост лидера Консервативной партии и нового премьер-министра королевства является министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Контекст:

42-летний Сунак окончил Оксфордский университет, где изучал философию, политику и экономику, а также получил степень магистра делового администрирования в Стэнфордском университете. Основал глобальную инвестиционную компанию с оборотом в 1 млрд долларов, специализировавшуюся на поддержке малого бизнеса в Великобритании.

В 2015 и 2019 годах побеждал на парламентских выборах в округе Ричмонд (Йоркс) как кандидат от консерваторов.

9 января 2018 года премьер-министр Тереза Мэй организовала массовые кадровые перестановки младших министров, в результате которых Риши Сунак впервые был привлечен к работе в правительстве, на должности парламентского помощника министра жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления.

24 июля 2019 года назначен главным секретарем Казначейства при формировании правительства Бориса Джонсона. 13 февраля 2020 года занял должность канцлера Казначейства (то есть министра финансов) после отставки Саджида Джавида.

Теги: Великобритания, Лондон, депутаты, правительство, кризис, Борис Джонсон, отставка, скандал, премьер-министр, Саджид Джавид, партия, Риши Сунак
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