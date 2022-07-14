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Сунак выиграл первый тур выборов лидера Консервативной партии Великобритании

Cунак в первом раунде выборов главы Консервативной партии опередил всех
Cунак в первом раунде выборов главы Консервативной партии опередил всех
Фото: EPA

Члены британского парламента от консерваторов 13 июля провели первый раунд выборов главы партии, сообщает 13 июля BBC News.

Больше всех голосов набрал бывший глава британского минфина Риши Сунак, которого поддержали 88 депутатов, пишет издание.

Младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт получила 67 голосов, а глава МИД Лиз Трасс 50 голосов.

Во второй раунд также прошли экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох (40 голосов), председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат (37 голосов) и генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман (32 голоса), перечисляет BBC News.

Соискатели должны были в первом раунде набрать не менее 30 голосов. Бывший глава британского МИД Джереми Хант и действующий глава минфина Надхим Захави с этой задачей не справились.

14 июля состоится следующий раунд голосования с участием оставшихся шести претендентов. После него отсеется кандидат, набравший меньше всего голосов.

Далее голосование будут повторять до тех пор, пока кандидатов не останется двое. Если кто-то из претендентов решит отказаться от дальнейшей борьбы, туров потребуется меньше.

Кандидатуры двух претендентов, прошедших все туры выборов, будут вынесены на рассмотрение всех членов Консервативной партии. Имя победителя станет известно 5 сентября. Он сменит на посту главы Консервативной партии ушедшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона, который до появления преемника продолжает возглавлять и правительство, и политсилу.

Контекст:

Сунак и глава минздрава Великобритании Саджид Джавид 5 июля первыми из министров кабинета Джонсона заявили о своей отставке.

Волна демаршей в правительстве вынудила покинуть пост и самого Джонсона. Он ушел в отставку 7 июня, заявив, что продолжит работать во главе партии и правительства "до тех пор, пока не появится новый лидер".

42-летний Сунак окончил Оксфордский университет, где изучал философию, политику и экономику, а также получил степень магистра делового администрирования в Стэнфордском университете. Основал глобальную инвестиционную компанию с оборотом в 1 млрд долларов, специализировавшуюся на поддержке малого бизнеса в Великобритании.

В 2015 и 2019 годах побеждал на парламентских выборах в округе Ричмонд (Йоркс) как кандидат от консерваторов.

9 января 2018 года премьер-министр Тереза Мэй организовала массовые кадровые перестановки младших министров, в результате которых Риши Сунак впервые был привлечен к работе в правительстве, на должности парламентского помощника министра жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления.

24 июля 2019 года назначен главным секретарем Казначейства при формировании правительства Бориса Джонсона. 13 февраля 2020 года занял должность канцлера Казначейства (то есть министра финансов) после отставки Саджида Джавида.

Теги: Великобритания, выборы, Англия, депутаты, правительство, BBC, Борис Джонсон, политика, отставка, парламент, голосование, Джереми Хант, премьер-министр, Лиз Трасс, Пенни Мордонт, партия, Риши Сунак, Минфин
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