Сунак выиграл первый тур выборов лидера Консервативной партии Великобритании

Больше всех голосов набрал бывший глава британского минфина Риши Сунак, которого поддержали 88 депутатов, пишет издание.

Младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт получила 67 голосов, а глава МИД Лиз Трасс 50 голосов.

Во второй раунд также прошли экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох (40 голосов), председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат (37 голосов) и генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман (32 голоса), перечисляет BBC News.

Соискатели должны были в первом раунде набрать не менее 30 голосов. Бывший глава британского МИД Джереми Хант и действующий глава минфина Надхим Захави с этой задачей не справились.

14 июля состоится следующий раунд голосования с участием оставшихся шести претендентов. После него отсеется кандидат, набравший меньше всего голосов.

Далее голосование будут повторять до тех пор, пока кандидатов не останется двое. Если кто-то из претендентов решит отказаться от дальнейшей борьбы, туров потребуется меньше.

Кандидатуры двух претендентов, прошедших все туры выборов, будут вынесены на рассмотрение всех членов Консервативной партии. Имя победителя станет известно 5 сентября. Он сменит на посту главы Консервативной партии ушедшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона, который до появления преемника продолжает возглавлять и правительство, и политсилу.