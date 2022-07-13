Претендентов на должность премьер-министра Великобритании осталось восемь

Отбор в первый тур избрания, который намечен на 13 июля, проходил с участием 11 претендентов. Они должны были заручиться поддержкой не менее 20 членов парламента.

По результатам парламентского заседания борьбу за должность главы правительства продолжают:

Имя нового премьер-министра Великобритании назовут 5 сентября.

Контекст:

Джонсон ушел в отставку 7 июня, заявив, что продолжит работать во главе партии и правительства "до тех пор, пока не появится новый лидер".

По данным проведенного 7 июля опроса YouGov, наиболее перспективным потенциальным кандидатом на пост лидера Консервативной партии и нового премьер-министра королевства считался министр обороны Бен Уоллес. Однако он заявил, что не претендует на должность премьера.