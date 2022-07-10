На пост лидера британских консерваторов официально претендуют уже девять политиков

Свои кандидатуры на данный момент выдвинули бывший глава минздрава Великобритании Саджид Джавид, экс-министр иностранных дел Джереми Хант, бывший глава минфина Риши Сунак, его преемник Надхим Захави, генеральный прокурор Суэлла Браверман, министр транспорта Грант Шаппс, председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат, младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт, экс-министр по вопросам равноправия Кеми Баденох.

Телеканал отмечает, что среди озвученных претендентами предвыборных заявлений лидируют обещания снизить налоги.

По информации Sky News, в ближайшее время заявку может подать также министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, но пока она не заявляла об участии.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который, согласно результатам опроса YouGov, мог стать наиболее перспективным потенциальным кандидатом на пост лидера Консервативной партии, отказался выдвигать свою кандидатуру.

Политик-лейборист, теневой министр внутренних дел Иветт Купер назвала выдвинувшихся политиков "хаотическим подиумом претендентов". Она подчеркнула, что в течение последних лет они защищали премьера Бориса Джонсона и были частью "неудавшегося консервативного правительства с низким экономическим ростом, стремительно растущей стоимостью жизни и упадком коммунальных услуг".