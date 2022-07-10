На пост лидера британских консерваторов официально претендуют уже девять политиков

Свои кандидатуры на данный момент выдвинули бывший глава минздрава Великобритании Саджид Джавид, экс-министр иностранных дел Джереми Хант, бывший глава минфина Риши Сунак, его преемник Надхим Захави, генеральный прокурор Суэлла Браверман, министр транспорта Грант Шаппс, председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат, младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт, экс-министр по вопросам равноправия Кеми Баденох.
Телеканал отмечает, что среди озвученных претендентами предвыборных заявлений лидируют обещания снизить налоги.
По информации Sky News, в ближайшее время заявку может подать также министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, но пока она не заявляла об участии.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который, согласно результатам опроса YouGov, мог стать наиболее перспективным потенциальным кандидатом на пост лидера Консервативной партии, отказался выдвигать свою кандидатуру.
Политик-лейборист, теневой министр внутренних дел Иветт Купер назвала выдвинувшихся политиков "хаотическим подиумом претендентов". Она подчеркнула, что в течение последних лет они защищали премьера Бориса Джонсона и были частью "неудавшегося консервативного правительства с низким экономическим ростом, стремительно растущей стоимостью жизни и упадком коммунальных услуг".
Джонсон был премьер-министром Великобритании с 24 июля 2019 года. За время своей каденции он стал фигурантом ряда скандалов.
В начале июня Джонсону пытались объявить вотум недоверия – из-за скандала с вечеринками в резиденции премьера на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса и в период жесткого локдауна. Тогда главе правительства удалось сохранить должность, хотя за отставку Джонсона проголосовали 148 его однопартийцев.
Новый кризис начался 5 июля из-за скандала вокруг депутата-консерватора Кристофера Пинчера (он ушел в отставку в конце июня после обвинений в пьяном дебоше и приставаниях к мужчинам в частном клубе). В подобных вещах Пинчера обвиняют не впервые, и претензии однопартийцев к Джонсону заключаются в том, что он, зная об этом, все равно назначил его на высокий пост.
В течение 5–6 июля ушли в отставку или были уволены десятки членов правительства Великобритании, включая нескольких министров. Джонсон заявлял, что уходить не собирается. По данным СМИ, вечером 6 июля однопартийцы убеждали его в необходимости уйти в отставку.
7 июля на брифинге возле своей резиденции на Даунинг-стрит Джонсон объявил об отставке. "Воля Консервативной партии заключается в том, что у партии должен появиться новый лидер, следовательно – новый премьер-министр", – сказал он. Джонсон добавил, что продолжит работать "до тех пор, пока не появится новый лидер". При этом он согласился, что "процесс выбора нового лидера должен начаться сейчас".