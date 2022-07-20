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Стала известна пара претендентов на должность лидера Консервативной партии Великобритании

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Консервативную партию Великобритании возглавит Сунак либо Трасс
Консервативную партию Великобритании возглавит Сунак либо Трасс
Фото: EPA

Бывший глава британского минфина Риши Сунак и глава МИД Великобритании Лиз Трасс – претенденты на пост лидера Консервативной партии Великобритании и должность премьер-министра страны. Об этом 20 июля сообщает BBC News.

В последнем предварительном раунде выборов меньше всех голосов набрала экс-министр обороны, младший министр торговой политики Пенни Мордонт. Таким образом, она выбыла из предвыборной гонки.

Сунак первенствовал со 137 голосами, у Трасс – 113, Мордонт набрала 105 голосов.

Сунак оказался лидером во всех предварительных раундах голосования за будущего лидера Консервативной партии. Трасс была второй в рейтинге до предпоследнего раунда – 19 июля, когда определялась тройка претендентов, ее впервые обогнала Мордонт. Однако в решающем раунде Трасс вновь обошла Мордонт.

В пятницу, 22 июля, начнется голосование за победителя среди 160 тыс. членов Консервативной партии по всей Великобритании. Имя победителя станет известно 5 сентября

Победитель сменит на посту главы Консервативной партии и британского правительства ушедшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона.

Сунак в 2015-м и 2019 годах побеждал на парламентских выборах в округе Ричмонд (Йоркс) как кандидат от консерваторов. 24 июля 2019 года он был назначен главным секретарем Казначейства при формировании правительства Бориса Джонсона. 13 февраля 2020 года занял должность канцлера Казначейства (то есть министра финансов) после отставки Саджида Джавида.

Трасс – опытный политик и член правительства с большим стажем. Начав в 2014 году с должности министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, она впоследствии была министром юстиции, главным секретарем Казначейства, министром внешней торговли и председателем Торгового совета Великобритании, министром по делам женщин и равенства. 15 сентября 2021 года назначена министром иностранных дел Великобритании.

Контекст:

Сунак и глава минздрава Великобритании Саджид Джавид 5 июля первыми из министров кабинета Джонсона заявили о своей отставке.

Волна демаршей в правительстве вынудила покинуть пост и самого Джонсона. Он ушел в отставку 7 июня, заявив, что продолжит работать во главе партии и правительства "до тех пор, пока не появится новый лидер".

Теги: Великобритания, выборы, депутаты, правительство, соцопрос, BBC, Борис Джонсон, отставка, голосование, Консервативная партия Великобритании, премьер-министр, Лиз Трасс, Пенни Мордонт, партия, Риши Сунак, финал
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