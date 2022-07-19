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Претендентов на должность премьер-министра Великобритании осталось трое

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Наибольшую поддержку имеет сейчас Сунак (на фото крайний слева)
Наибольшую поддержку имеет сейчас Сунак (на фото крайний слева)
Фото: ЕРА

19 июля в Великобритании Консервативная партия провела четвертый тур выборов премьер-министра, после которого претендентов на эту должность осталось трое. Об этом сообщает Sky News.

Перед началом голосования претендентов было четверо, но в результате член парламента Кеми Баденок заручилась поддержкой наименьшего числа избирателей – 59.

Борьбу за должность главы правительства продолжают:

  • бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак (его поддержали 118 человек);
  • министр торговой политики Пенни Мордонт (92);
  • глава МИД Лиз Трасс (86).

Следующий тур выборов, после которого останется два претендента, состоится 20 июля, сообщил британский телеканал.

Имя нового премьер-министра Великобритании назовут 5 сентября.

Исполняющим обязанности премьера Великобритании сейчас является Борис Джонсон.

Контекст:

Джонсон ушел в отставку 7 июня, заявив, что продолжит работать во главе партии и правительства "до тех пор, пока не появится новый лидер".

По данным проведенного 7 июля опроса YouGov, наиболее перспективным потенциальным кандидатом на пост лидера Консервативной партии и нового премьер-министра королевства считался министр обороны Бен Уоллес. Однако он заявил, что не претендует на должность премьера.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Великобритания, выборы, голосование, премьер-министр, Лиз Трасс, Пенни Мордонт, Риши Сунак
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