Претендентов на должность премьер-министра Великобритании осталось трое

Перед началом голосования претендентов было четверо, но в результате член парламента Кеми Баденок заручилась поддержкой наименьшего числа избирателей – 59.
Борьбу за должность главы правительства продолжают:
Следующий тур выборов, после которого останется два претендента, состоится 20 июля, сообщил британский телеканал.
Имя нового премьер-министра Великобритании назовут 5 сентября.
Исполняющим обязанности премьера Великобритании сейчас является Борис Джонсон.
Джонсон ушел в отставку 7 июня, заявив, что продолжит работать во главе партии и правительства "до тех пор, пока не появится новый лидер".
По данным проведенного 7 июля опроса YouGov, наиболее перспективным потенциальным кандидатом на пост лидера Консервативной партии и нового премьер-министра королевства считался министр обороны Бен Уоллес. Однако он заявил, что не претендует на должность премьера.