Претендентов на должность премьер-министра Великобритании осталось трое

Перед началом голосования претендентов было четверо, но в результате член парламента Кеми Баденок заручилась поддержкой наименьшего числа избирателей – 59.

Борьбу за должность главы правительства продолжают:

Следующий тур выборов, после которого останется два претендента, состоится 20 июля, сообщил британский телеканал.

Имя нового премьер-министра Великобритании назовут 5 сентября.

Исполняющим обязанности премьера Великобритании сейчас является Борис Джонсон.

Контекст:

Джонсон ушел в отставку 7 июня, заявив, что продолжит работать во главе партии и правительства "до тех пор, пока не появится новый лидер".

По данным проведенного 7 июля опроса YouGov, наиболее перспективным потенциальным кандидатом на пост лидера Консервативной партии и нового премьер-министра королевства считался министр обороны Бен Уоллес. Однако он заявил, что не претендует на должность премьера.