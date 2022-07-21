Трасс заявила о поддержке Украины, но выступила против прямого участия британских войск в войне

Трасс, одна из двух кандидатов на пост премьер-министра Великобритании, напомнила о своей проукраинской позиции Фото: EPA

В то же время глава МИД подчеркнула, что Британия является союзником Украины в войне, которую развязала Россия. По словам Трасс, ее страна делает все возможное, чтобы поддержать Украину – в частности, Великобритания возглавила международную коалицию по отправке оружия и наращивает санкции в отношении РФ.

Трасс, пишет BBC News, привела пример своей реакции на развязанную Россией войну в Украине в качестве одного из доказательств, что она умеет работать под давлением и справляться с неожиданностями.

Министр напомнила, что когда в половине четвертого ночи зазвонил телефон и ей сказали, что президент РФ Владимир Путин вторгся в Украину, Великобритания немедленно отреагировала на агрессию вместе со своими союзниками из свободного мира.