Трасс заявила о поддержке Украины, но выступила против прямого участия британских войск в войне

В то же время глава МИД подчеркнула, что Британия является союзником Украины в войне, которую развязала Россия. По словам Трасс, ее страна делает все возможное, чтобы поддержать Украину – в частности, Великобритания возглавила международную коалицию по отправке оружия и наращивает санкции в отношении РФ.
Трасс, пишет BBC News, привела пример своей реакции на развязанную Россией войну в Украине в качестве одного из доказательств, что она умеет работать под давлением и справляться с неожиданностями.
Министр напомнила, что когда в половине четвертого ночи зазвонил телефон и ей сказали, что президент РФ Владимир Путин вторгся в Украину, Великобритания немедленно отреагировала на агрессию вместе со своими союзниками из свободного мира.
Трасс занимает четкую проукраинскую и антипутинскую позицию. Например, в мае она призвала не "умиротворять Путина", а бороться с агрессией РФ силой, а в конце июня заявила о необходимости удвоить усилия партнеров, которые оказывают Украине поддержку в связи с полномасштабным вторжением России.
Трасс и бывший глава британского минфина Риши Сунак и глава МИД Великобритании Лиз Трасс – претенденты на пост лидера Консервативной партии Великобритании и должность премьер-министра страны. Кто из них займет вакантные после отставки Бориса Джонсона должности, станет известно 5 сентября.