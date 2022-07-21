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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Трасс заявила о поддержке Украины, но выступила против прямого участия британских войск в войне

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Трасс, одна из двух кандидатов на пост премьер-министра Великобритании, напомнила о своей проукраинской позиции
Трасс, одна из двух кандидатов на пост премьер-министра Великобритании, напомнила о своей проукраинской позиции
Фото: EPA

Действующий министр иностранных дел и кандидат в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс заявила, не считает возможным прямое участия британских вооруженных сил в боевых действиях. Об этом 21 июля сообщает Reuters, цитируя интервью Трасс BBC Radio 4 Today.

В то же время глава МИД подчеркнула, что Британия является союзником Украины в войне, которую развязала Россия. По словам Трасс, ее страна делает все возможное, чтобы поддержать Украину – в частности, Великобритания возглавила международную коалицию по отправке оружия и наращивает санкции в отношении РФ.

Трасс, пишет BBC News, привела пример своей реакции на развязанную Россией войну в Украине в качестве одного из доказательств, что она умеет работать под давлением и справляться с неожиданностями.

Министр напомнила, что когда в половине четвертого ночи зазвонил телефон и ей сказали, что президент РФ Владимир Путин вторгся в Украину, Великобритания немедленно отреагировала на агрессию вместе со своими союзниками из свободного мира.

Контекст:

Трасс занимает четкую проукраинскую и антипутинскую позицию. Например, в мае она призвала не "умиротворять Путина", а бороться с агрессией РФ силой, а в конце июня заявила о необходимости удвоить усилия партнеров, которые оказывают Украине поддержку в связи с полномасштабным вторжением России.

Трасс и бывший глава британского минфина Риши Сунак и глава МИД Великобритании Лиз Трасс – претенденты на пост лидера Консервативной партии Великобритании и должность премьер-министра страны. Кто из них займет вакантные после отставки Бориса Джонсона должности, станет известно 5 сентября.

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