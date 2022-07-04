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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы не можем позволить себе еще один "Минск". Глава МИД Великобритании – о плохом мирном соглашении с Путиным

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Все союзники согласны, что Украине нужна победа, которая обеспечит восстановление безопасности, сказала Трасс
Все союзники согласны, что Украине нужна победа, которая обеспечит восстановление безопасности, сказала Трасс
Фото: ЕРА

Саммиты "Группы семи" (G7) и НАТО, которые прошли на прошлой неделе в Брюсселе и Мадриде, показали, что страны Запада едины в поддержке Украины. Об этом министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в интервью изданию Journal du Dimanche, вышедшем 2 июля.

Трасс, отвечая на вопрос журналиста, сказала, что не опасается повторения ситуации 1938 года, когда было подписано Мюнхенское соглашение (оно позволило нацистской Германии забрать часть Чехословакии – Судетскую область – с согласия Великобритании и Франции и при поддержке Италии, но не предотвратило Вторую мировую войну). 

Запад знает, что "плохо составленное" мирное соглашение позволит президенту РФ Владимиру Путину перегруппировать силы и снова пойти в наступление, подчеркнула она. 

"Поэтому мы не можем позволить себе еще одни Минские соглашения", – добавила Трасс.

Украине в этой войне нужна победа, которая позволит восстановить безопасность, подчеркнула она. 

По словам главы МИД Великобритании, она 1 июля обсуждала этот вопрос с французской коллегой Катрин Колонной. 

Трасс подчеркнула, что "все союзники согласны с этой целью". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О недопустимости компромиссов с российскими оккупантами заявлял в июне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он подчеркивал, что Киев не рассматривает варианты подписания "Минска-3".

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". Об этом он говорил 27 июня лидерам G7, писали мировые СМИ. 

Италия, Франция и Германия считают, что условия и формат мирных переговоров должны определяться Украиной, мир не должен быть продиктован РФ, заявляли лидеры стран во время поездки в Киев 16 июня. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Великобритания, переговоры, МИД Великобритании, Минские соглашения, война России против Украины, Лиз Трасс, Катрин Колонна
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