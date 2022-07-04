"Мы не можем позволить себе еще один "Минск". Глава МИД Великобритании – о плохом мирном соглашении с Путиным

Трасс, отвечая на вопрос журналиста, сказала, что не опасается повторения ситуации 1938 года, когда было подписано Мюнхенское соглашение (оно позволило нацистской Германии забрать часть Чехословакии – Судетскую область – с согласия Великобритании и Франции и при поддержке Италии, но не предотвратило Вторую мировую войну).
Запад знает, что "плохо составленное" мирное соглашение позволит президенту РФ Владимиру Путину перегруппировать силы и снова пойти в наступление, подчеркнула она.
"Поэтому мы не можем позволить себе еще одни Минские соглашения", – добавила Трасс.
Украине в этой войне нужна победа, которая позволит восстановить безопасность, подчеркнула она.
По словам главы МИД Великобритании, она 1 июля обсуждала этот вопрос с французской коллегой Катрин Колонной.
Трасс подчеркнула, что "все союзники согласны с этой целью".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О недопустимости компромиссов с российскими оккупантами заявлял в июне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он подчеркивал, что Киев не рассматривает варианты подписания "Минска-3".
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.
Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". Об этом он говорил 27 июня лидерам G7, писали мировые СМИ.
Италия, Франция и Германия считают, что условия и формат мирных переговоров должны определяться Украиной, мир не должен быть продиктован РФ, заявляли лидеры стран во время поездки в Киев 16 июня.