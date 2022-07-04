"Мы не можем позволить себе еще один "Минск". Глава МИД Великобритании – о плохом мирном соглашении с Путиным

Все союзники согласны, что Украине нужна победа, которая обеспечит восстановление безопасности, сказала Трасс Фото: ЕРА

Трасс, отвечая на вопрос журналиста, сказала, что не опасается повторения ситуации 1938 года, когда было подписано Мюнхенское соглашение (оно позволило нацистской Германии забрать часть Чехословакии – Судетскую область – с согласия Великобритании и Франции и при поддержке Италии, но не предотвратило Вторую мировую войну).

Запад знает, что "плохо составленное" мирное соглашение позволит президенту РФ Владимиру Путину перегруппировать силы и снова пойти в наступление, подчеркнула она.

"Поэтому мы не можем позволить себе еще одни Минские соглашения", – добавила Трасс.

Украине в этой войне нужна победа, которая позволит восстановить безопасность, подчеркнула она.

По словам главы МИД Великобритании, она 1 июля обсуждала этот вопрос с французской коллегой Катрин Колонной.

Трасс подчеркнула, что "все союзники согласны с этой целью".

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О недопустимости компромиссов с российскими оккупантами заявлял в июне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он подчеркивал, что Киев не рассматривает варианты подписания "Минска-3".