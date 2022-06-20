Ермак: Мы "Минска-3" не допустим – у нас другие фамилии, чем у создателей Минских соглашений. С нашей стороны компромиссов точно не будет

Ермак: Не мы начинали эту войну, но это наша трагедия, мы потеряли людей, наши города разрушены Фото: president.gov.ua

"Условия [возобновления переговоров с РФ] не изменились. Для нас принципиально прекращение войны, вывод российских войск и восстановление нашей территориальной целостности. Как только мы будем видеть, что они готовы, действительно готовы это обсуждать… Президент много раз говорил и остается на той же позиции, что готов к переговорам. Но мы понимаем, что момент этих переговоров также будет определяться на фронте, поэтому главное сегодня то, что происходит там", – отметил Ермак.

Он подчеркнул, что Киев не рассматривает варианты подписания "Минска-3".

"Нет, точно [этого] не допускаем. У нас другие фамилии, чем у создателей Минских соглашений. И, к счастью, людей, которые бы такое допускали, в нашей команде нет. Переговоры возможны только тогда, когда будут соответствующие условия… Это не о том, чтобы кого-то убеждать… Не мы начинали эту войну, но это наша трагедия, мы потеряли людей, наши города разрушены. Потому с нашей стороны компромиссов точно не будет. Многие ожидали, что мы продержимся три дня, несколько недель и так далее. Но, я думаю, мы уже доказали, что наш народ, наша нация, которая борется все четыре месяца, способна держаться и побеждать", – сказал глава ОП.

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