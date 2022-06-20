Ермак: Мы "Минска-3" не допустим – у нас другие фамилии, чем у создателей Минских соглашений. С нашей стороны компромиссов точно не будет

"Условия [возобновления переговоров с РФ] не изменились. Для нас принципиально прекращение войны, вывод российских войск и восстановление нашей территориальной целостности. Как только мы будем видеть, что они готовы, действительно готовы это обсуждать… Президент много раз говорил и остается на той же позиции, что готов к переговорам. Но мы понимаем, что момент этих переговоров также будет определяться на фронте, поэтому главное сегодня то, что происходит там", – отметил Ермак.
Он подчеркнул, что Киев не рассматривает варианты подписания "Минска-3".
"Нет, точно [этого] не допускаем. У нас другие фамилии, чем у создателей Минских соглашений. И, к счастью, людей, которые бы такое допускали, в нашей команде нет. Переговоры возможны только тогда, когда будут соответствующие условия… Это не о том, чтобы кого-то убеждать… Не мы начинали эту войну, но это наша трагедия, мы потеряли людей, наши города разрушены. Потому с нашей стороны компромиссов точно не будет. Многие ожидали, что мы продержимся три дня, несколько недель и так далее. Но, я думаю, мы уже доказали, что наш народ, наша нация, которая борется все четыре месяца, способна держаться и побеждать", – сказал глава ОП.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.
В ОП подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о готовности говорить с президентом РФ Владимиром Путиным и еще в марте призывал главу Кремля "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси.
Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который участвует в переговорах с РФ, во время визита в Вашингтон 15 июня заявил, что Украина сейчас находится в слабой переговорной позиции, поэтому не хочет садиться за стол переговоров.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с Зеленским 16 июня в Киеве заявил, что Германия и Франция не будут требовать, чтобы Украина шла на уступки в переговорах с Россией.