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Украина планирует начать экспорт зерна из морских портов на этой неделе, первая отправка – из Черноморска – Мининфраструктуры

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В течение ближайших суток Украина будет готова работать над возобновлением экспорта агропродукции из порта Черноморск, отметили в Мининфраструктуры
В течение ближайших суток Украина будет готова работать над возобновлением экспорта агропродукции из порта Черноморск, отметили в Мининфраструктуры
Фото: Державне підприємство "Морський торговельний порт "Чорноморськ" / Facebook

Украина планирует начать судоходство из морских портов страны в ближайшее время. Об этом 25 июля на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра "Украина", сообщил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

"Мы ожидаем, что заработаем в ближайшие дни. Мы ожидаем создания координационного центра в Стамбуле… на этой неделе. Мы готовим все, что зависит от нас… для старта на этой неделе", – сказал министр.

Экспорт зерна начнется из морского торгового порта Черноморск в Одесской области, подчеркнул заместитель Кубракова Юрий Васьков.

По его словам, в Стамбуле на протяжение ближайших двух дней будут разработаны внутренние технические документы координационного центра. Ожидается, что с 27 июля он уже начнет работу.

"Считаем, что в течение ближайших суток мы уже будем готовы работать над возобновлением экспорта агропродукции из наших портов. Речь идет о порте Черноморск – он будет первым. Потом будут порт Одесса и порт Пивденный… Уже на протяжении этой недели мы надеемся, что первая отправка будет осуществлена, – отметил Васьков. – В целом в течение двух недель мы будем технически готовы осуществлять экспорт из всех терминалов указанных трех портов страны".

Васьков уточнил, что деятельность координационного центра "заключается в надзоре и координации функционирования гуманитарного коридора, но не распространяется на территориальные воды Украины".

"В территориальных водах Украины исключительно украинская власть имеет компетенции администрировать и обеспечивать все процессы", – сказал замминистра инфраструктуры.

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Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна. Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе.

23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". По информации оперативного командования "Юг", две ракеты сбила ПВО, две попали в объекты инфраструктуры порта. В Одесской ОВА сообщили о раненых в результате обстрела морского порта.

В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта. При этом ракеты оккупантов не попали в хранилище зерна, проинформировало командование "Юг" ВСУ.

В МИД Украины назвали атаку "плевком" президента РФ Владимира Путина "в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану", приложившим огромные усилия для достижения соглашения. Спикер МИД Олег Николенко призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел порта Одессы менее чем через сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей, заявил, что Россия, что бы она ни обещала, будет находить пути, как это не выполнять.

Генсек ООН осудил ракетные удары по одесскому порту. Он подчеркнул, что все стороны должны исполнять взятые на себя обязательства, не уточняя, кто атаковал порт.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Турция, экспорт, Одесская область, Стамбул, война России против Украины, Одесский морской торговый порт, Черноморск, Мининфраструктуры, порт Южный, судоходство, соглашение, брифинг, Александр Кубраков, российские оккупанты, зерно
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