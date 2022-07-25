Украина планирует начать экспорт зерна из морских портов на этой неделе, первая отправка – из Черноморска – Мининфраструктуры

В течение ближайших суток Украина будет готова работать над возобновлением экспорта агропродукции из порта Черноморск, отметили в Мининфраструктуры Фото: Державне підприємство "Морський торговельний порт "Чорноморськ" / Facebook

"Мы ожидаем, что заработаем в ближайшие дни. Мы ожидаем создания координационного центра в Стамбуле… на этой неделе. Мы готовим все, что зависит от нас… для старта на этой неделе", – сказал министр.

Экспорт зерна начнется из морского торгового порта Черноморск в Одесской области, подчеркнул заместитель Кубракова Юрий Васьков.

По его словам, в Стамбуле на протяжение ближайших двух дней будут разработаны внутренние технические документы координационного центра. Ожидается, что с 27 июля он уже начнет работу.

"Считаем, что в течение ближайших суток мы уже будем готовы работать над возобновлением экспорта агропродукции из наших портов. Речь идет о порте Черноморск – он будет первым. Потом будут порт Одесса и порт Пивденный… Уже на протяжении этой недели мы надеемся, что первая отправка будет осуществлена, – отметил Васьков. – В целом в течение двух недель мы будем технически готовы осуществлять экспорт из всех терминалов указанных трех портов страны".

Васьков уточнил, что деятельность координационного центра "заключается в надзоре и координации функционирования гуманитарного коридора, но не распространяется на территориальные воды Украины".

"В территориальных водах Украины исключительно украинская власть имеет компетенции администрировать и обеспечивать все процессы", – сказал замминистра инфраструктуры.

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