Депутат Госдумы РФ признал, что по порту Одессы стреляла Россия. Говорит, удар наносился по американским ракетам

По словам российского политика, российские военные атаковали украинскую военную инфраструктуру.

Он утверждает, что в результате обстрела были уничтожены противокорабельные американские ракеты Harpoon, которые были переданы Украине союзниками и которые, по версии Попова, базировались именно в Одессе.

Депутат Госдумы заявил, что Россия не нарушала подписанное в Стамбуле соглашение о разблокировке портов и пригрозил "сделать это снова".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее сегодня глава минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что россияне заявили о своей "абсолютной непричастности" к ракетному удару по порту в Одессе.