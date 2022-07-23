Депутат Госдумы РФ признал, что по порту Одессы стреляла Россия. Говорит, удар наносился по американским ракетам

По словам российского политика, российские военные атаковали украинскую военную инфраструктуру.
Он утверждает, что в результате обстрела были уничтожены противокорабельные американские ракеты Harpoon, которые были переданы Украине союзниками и которые, по версии Попова, базировались именно в Одессе.
Депутат Госдумы заявил, что Россия не нарушала подписанное в Стамбуле соглашение о разблокировке портов и пригрозил "сделать это снова".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ранее сегодня глава минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что россияне заявили о своей "абсолютной непричастности" к ракетному удару по порту в Одессе.
23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". По информации оперативного командования "Юг", две ракеты сбили силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта. В Одесской ОВА сообщили о раненых в результате обстрела морского порта.
В МИД Украины назвали атаку "плевком" президента РФ Владимира Путина "в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану", приложившим огромные усилия для достижения соглашения об экспорте украинского зерна. Спикер МИД Олег Николенко призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.
В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта. При этом ракеты оккупантов не попали в хранилище зерна, проинформировало командование "Юг" ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел порта Одессы менее чем за сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей об экспорте украинского зерна, заявил, что Россия, что бы она ни обещала, будет находить пути, как это не выполнять.