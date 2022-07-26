"Мы не хотели этого, но это случилось". Эрдоган прокомментировал удар РФ по одесскому порту после заключения "зерновых соглашений"

Эрдоган: Мы полны решимости реализовать "зерновое соглашение" со всеми его элементами Фото: EPA

"Мы можем видеть, насколько чувствителен процесс, еще по атаке на одесский порт в субботу, к сожалению. Мы не хотели этого, но это случилось. [...] Мы ожидаем, что все будут защищать свои подписи и действовать в соответствии со своими обязанностями, и просим всех избегать действий, противоречащих букве и духу достигнутого соглашения", – заявил он.

По словам Эрдогана, Турцию "огорчает, что такое случается, и провал здесь будет против всех нас".

"Мы полны решимости реализовать соглашение со всеми его элементами, и наша работа в этом направлении продолжается", – добавил турецкий лидер.