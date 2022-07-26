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"Мы не хотели этого, но это случилось". Эрдоган прокомментировал удар РФ по одесскому порту после заключения "зерновых соглашений"

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Эрдоган: Мы полны решимости реализовать "зерновое соглашение" со всеми его элементами
Эрдоган: Мы полны решимости реализовать "зерновое соглашение" со всеми его элементами
Фото: EPA

Турция ожидает, что все стороны, подписавшие "зерновые соглашения" в Стамбуле на прошлой неделе, будут их придерживаться. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в интервью TRT Haber 25 июля, комментируя ракетный удар российских войск по одесскому порту 23 июля.

"Мы можем видеть, насколько чувствителен процесс, еще по атаке на одесский порт в субботу, к сожалению. Мы не хотели этого, но это случилось. [...] Мы ожидаем, что все будут защищать свои подписи и действовать в соответствии со своими обязанностями, и просим всех избегать действий, противоречащих букве и духу достигнутого соглашения", – заявил он.

По словам Эрдогана, Турцию "огорчает, что такое случается, и провал здесь будет против всех нас".

"Мы полны решимости реализовать соглашение со всеми его элементами, и наша работа в этом направлении продолжается", – добавил турецкий лидер.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский говорил 23 мая, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна. Соглашения подписали Украина с ООН и Турцией и РФ с ООН и Турцией. Украина и Россия между собой соглашений не заключали. Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе.

23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта. При этом ракеты оккупантов не попали в хранилище зерна, проинформировало командование "Юг".

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил ракетные удары по одесскому порту. Он подчеркнул, что все стороны должны исполнять взятые на себя обязательства, не уточняя, кто атаковал порт.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Одесса, Турция, Реджеп Эрдоган, ООН, экспорт, ракеты, Одесский морской торговый порт, зерно
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