Акваторию Одесского порта не будут полностью разминировать из-за экспорта зерна – ОВА

В течение двух недель Украина будет технически готова осуществлять экспорт зерна из терминала в порту Одессы, отметили в Мининфраструктуры Фото: wikimedia.org

Об этом 25 июля в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube канал "Рада", сообщил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

"Смотрите, что мы знаем из открытых источников, то это будет узкий фарватер, который для зерновозов, для тех караванов, которые планируется сплачивать и потом идти по соответствующему маршруту. Все остальное будет заминировано. Никто не говорит о том, что акватория Одесского порта будет полностью разминирована или будет уменьшена безопасность наших черноморских рубежей. Об этом речь вообще не идет", – отметил спикер Одесской ОВА.

Глава Мининфраструктуры Александр Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует начать судоходство из морских портов страны в ближайшие дни. Экспорт зерна начнется из морского торгового порта Черноморск в Одесской области, уточнил заместитель Кубракова Юрий Васьков. В целом в течение двух недель Украина будет технически готова осуществлять экспорт из трех терминалов: кроме порта в Черноморске, из портов Одесса и Пивденный.

Васьков отметил, что администрировать и обеспечивать все процессы в территориальных водах Украины будет исключительно украинская власть.

По словам Кубракова, Украина подписывала соглашение о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов с ООН и Турцией. "Это стороны, которые должны обеспечить безопасность. Если они гарантируют, оно работает, если не гарантируют, оно не работает", – отметил глава Мининфраструктуры.

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