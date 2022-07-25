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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Акваторию Одесского порта не будут полностью разминировать из-за экспорта зерна – ОВА

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В течение двух недель Украина будет технически готова осуществлять экспорт зерна из терминала в порту Одессы, отметили в Мининфраструктуры
В течение двух недель Украина будет технически готова осуществлять экспорт зерна из терминала в порту Одессы, отметили в Мининфраструктуры
Фото: wikimedia.org

Суда с украинским зерном из морского порта в Одессе будут следовать по узкому техническому пути, остальная часть акватории будет заминирована.

Об этом 25 июля в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube канал "Рада", сообщил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

"Смотрите, что мы знаем из открытых источников, то это будет узкий фарватер, который для зерновозов, для тех караванов, которые планируется сплачивать и потом идти по соответствующему маршруту. Все остальное будет заминировано. Никто не говорит о том, что акватория Одесского порта будет полностью разминирована или будет уменьшена безопасность наших черноморских рубежей. Об этом речь вообще не идет", – отметил спикер Одесской ОВА.

Глава Мининфраструктуры Александр Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует начать судоходство из морских портов страны в ближайшие дни. Экспорт зерна начнется из морского торгового порта Черноморск в Одесской области, уточнил заместитель Кубракова Юрий Васьков. В целом в течение двух недель Украина будет технически готова осуществлять экспорт из трех терминалов: кроме порта в Черноморске, из портов Одесса и Пивденный.

Васьков отметил, что администрировать и обеспечивать все процессы в территориальных водах Украины будет исключительно украинская власть.

По словам Кубракова, Украина подписывала соглашение о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов с ООН и Турцией. "Это стороны, которые должны обеспечить безопасность. Если они гарантируют, оно работает, если не гарантируют, оно не работает", – отметил глава Мининфраструктуры.

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Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский говорил 23 мая, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна. Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе.

23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта. При этом ракеты оккупантов не попали в хранилище зерна, проинформировало командование "Юг" ВСУ.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил ракетные удары по одесскому порту. Он подчеркнул, что все стороны должны исполнять взятые на себя обязательства, не уточняя, кто атаковал порт.

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