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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия так и не сняла блокаду судоходства в Черном море – пресс-центр южной группы войск

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Корабельно-катерный состав врага маневрирует вдоль побережья Крыма Гуменюк
Корабельно-катерный состав врага маневрирует вдоль побережья Крыма  – Гуменюк
Фото: ЕРА

Два ракетоносных катера и большой десантный корабль российского флота находятся в акватории Черного моря. Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина", который транслировало в YouTube агентство "Укринформ", сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"В настоящее время в Черном море корабельно-катерный состав врага маневрирует вдоль побережья Крыма и в направлении Анапы. То есть они [российские военные] держат свои корабли в безопасной зоне от ракет, вне зоны поражения", – заявила она.

Гуменюк проинформировала, что на каждом из указанных российских катеров находятся по 16 ракет типа "Калибр".

"Они продолжают блокаду, в настоящее время она не снята. Это те же корабли, которые контролируют акваторию северного района Черного моря с начала марта”, – сообщила она.

Гуменюк подчеркнула, что обстрел одесского порта после договоренностей по разблокировке экспорта зерна "является красноречивой иллюстрацией ценности заявлений и гарантий страны-террориста".

Однако, по ее информации, переговоры о возможной разблокировке акватории  продолжаются.

"Сейчас техническая сторона вопроса согласовывается. Процесс идет, военные получают команды. Как только это произойдет, они готовы их выполнять", – сказала Гуменюк.

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается обеспечения безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней.

"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе.

23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". По информации оперативного командования "Юг", две ракеты сбила ПВО, две попали в объекты инфраструктуры порта. 

Теги: Крым, Одесса, Черное море, Черноморский флот РФ, армия РФ, блокада, война России против Украины, Наталья Гуменюк, российские оккупанты
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