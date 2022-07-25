Россия так и не сняла блокаду судоходства в Черном море – пресс-центр южной группы войск

"В настоящее время в Черном море корабельно-катерный состав врага маневрирует вдоль побережья Крыма и в направлении Анапы. То есть они [российские военные] держат свои корабли в безопасной зоне от ракет, вне зоны поражения", – заявила она.
Гуменюк проинформировала, что на каждом из указанных российских катеров находятся по 16 ракет типа "Калибр".
"Они продолжают блокаду, в настоящее время она не снята. Это те же корабли, которые контролируют акваторию северного района Черного моря с начала марта”, – сообщила она.
Гуменюк подчеркнула, что обстрел одесского порта после договоренностей по разблокировке экспорта зерна "является красноречивой иллюстрацией ценности заявлений и гарантий страны-террориста".
Однако, по ее информации, переговоры о возможной разблокировке акватории продолжаются.
"Сейчас техническая сторона вопроса согласовывается. Процесс идет, военные получают команды. Как только это произойдет, они готовы их выполнять", – сказала Гуменюк.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается обеспечения безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней.
"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе.
23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". По информации оперативного командования "Юг", две ракеты сбила ПВО, две попали в объекты инфраструктуры порта.