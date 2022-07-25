Россия так и не сняла блокаду судоходства в Черном море – пресс-центр южной группы войск

"В настоящее время в Черном море корабельно-катерный состав врага маневрирует вдоль побережья Крыма и в направлении Анапы. То есть они [российские военные] держат свои корабли в безопасной зоне от ракет, вне зоны поражения", – заявила она.

Гуменюк проинформировала, что на каждом из указанных российских катеров находятся по 16 ракет типа "Калибр".

"Они продолжают блокаду, в настоящее время она не снята. Это те же корабли, которые контролируют акваторию северного района Черного моря с начала марта”, – сообщила она.

Гуменюк подчеркнула, что обстрел одесского порта после договоренностей по разблокировке экспорта зерна "является красноречивой иллюстрацией ценности заявлений и гарантий страны-террориста".

Однако, по ее информации, переговоры о возможной разблокировке акватории продолжаются.

"Сейчас техническая сторона вопроса согласовывается. Процесс идет, военные получают команды. Как только это произойдет, они готовы их выполнять", – сказала Гуменюк.