В МИД РФ признали ракетный удар по Одесскому порту

В России не могут определиться с версиями, кто и зачем атаковал Одесский порт Фото: depositphotos.com

По версии Захаровой, российские военные атаковали украинский военный катер, якобы стоявший в порту.

"Ракеты "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры Одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу", – заявила спикер МИД.

Поначалу, как сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, россияне заявили Турции, что "не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению".

Позднее депутат Государственной думы России Евгений Попов признал, что ракетный удар по морскому порту в Одессе был нанесен российскими войсками. По его версии, в результате обстрела были якобы уничтожены американские противокорабельные ракеты Harpoon, переданные Украине союзниками.

После этого в минобороны РФ объединили заявления Захаровой и Попова. В сводке ведомства, опубликованной днем 24 июля, говорится, что в Одесском порту "на территории судоремонтного завода... уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад противокорабельных ракет Harpoon". В ведомстве добавили, что ударом якобы были "выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава Военно-морских сил Украины".