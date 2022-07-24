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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В МИД РФ признали ракетный удар по Одесскому порту

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В России не могут определиться с версиями, кто и зачем атаковал Одесский порт
В России не могут определиться с версиями, кто и зачем атаковал Одесский порт
Фото: depositphotos.com

В России выдвинули уже третью версию атаки на Одесский морской торговый порт 23 июля. Комментарий опубликовала спикер МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram.

По версии Захаровой, российские военные атаковали украинский военный катер, якобы стоявший в порту. 

"Ракеты "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры Одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу", – заявила спикер МИД. 

Поначалу, как сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, россияне заявили Турции, что "не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению".

Позднее депутат Государственной думы России Евгений Попов признал, что ракетный удар по морскому порту в Одессе был нанесен российскими войсками. По его версии, в результате обстрела были якобы уничтожены американские противокорабельные ракеты Harpoon, переданные Украине союзниками.

После этого в минобороны РФ объединили заявления Захаровой и Попова. В сводке ведомства, опубликованной днем 24 июля, говорится, что в Одесском порту "на территории судоремонтного завода... уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад противокорабельных ракет Harpoon". В ведомстве добавили, что ударом якобы были "выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава Военно-морских сил Украины".

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна. На мероприятии присутствовали президент Турции Реджеп Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока. 

"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе. 

23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". По информации оперативного командования "Юг", две ракеты сбила ПВО, две попали в объекты инфраструктуры порта. В Одесской ОВА сообщили о раненых в результате обстрела морского порта.

В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта. При этом ракеты оккупантов не попали в хранилище зерна, проинформировало командование "Юг" ВСУ.

В МИД Украины назвали атаку "плевком" президента РФ Владимира Путина "в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану", приложившим огромные усилия для достижения соглашения. Спикер МИД Олег Николенко призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел порта Одессы менее чем через сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей, заявил, что Россия, что бы она ни обещала, будет находить пути, как это не выполнять.

Генсек ООН осудил ракетные удары по одесскому порту. Он подчеркнул, что все стороны должны выполнять взятые на себя обязательства, не уточняя, кто атаковал порт.

Теги: Россия, Одесса, нападение, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Одесский морской торговый порт, Мария Захарова, порт, морские порты Украины, российские военные
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