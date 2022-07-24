Российский ракетный удар по Одессе оказался ударом также по политическим позициям самой России – Зеленский

"Сегодняшний российский ракетный удар по Одессе, по нашему порту – циничный – оказался ударом также по политическим позициям самой же России. Если кто-то в мире раньше еще мог говорить, что нужен какой-то диалог с ней, с Россией, какие-то там договоренности – видите, что происходит. Сегодняшние российские "Калибры" уничтожили саму возможность для подобных заявлений", – сказал Зеленский.
Он отметил "абсолютное единодушие мировой реакции на этот удар".
"Оккупантам уже никого не обмануть. Среди прочего в результате этого удара повреждены и здания Одесского художественного музея. Ракеты ударили рядом с историческими объектами Одессы, которые являются достоянием не только украинской культуры, но и культуры Европы. Это очевидное российское варварство еще больше приближает нас к получению именно того оружия, которое нужно для нашей победы", – объяснил президент Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". По информации оперативного командования "Юг", две ракеты сбили силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта. В Одесской ОВА сообщили о раненых в результате обстрела морского порта.
В МИД Украины назвали атаку "плевком" президента РФ Владимира Путина "в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану", приложившим огромные усилия для достижения соглашения об экспорте украинского зерна. Спикер МИД Олег Николенко призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.
В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта. При этом ракеты оккупантов не попали в хранилище зерна, проинформировало командование "Юг" ВСУ.
Зеленский, комментируя обстрел порта Одессы менее чем за сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей об экспорте украинского зерна, заявил, что Россия, что бы она ни обещала, будет находить пути, как это не выполнять.
Глава минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что россияне заявили о своей "абсолютной непричастности" к ракетному удару по порту в Одессе.
Депутат Государственной думы России, пропагандист Евгений Попов заявил, что ракеты были запущены российскими войсками якобы по военной инфраструктуре Украины.