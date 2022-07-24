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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский ракетный удар по Одессе оказался ударом также по политическим позициям самой России – Зеленский

Оккупантам уже никого не обмануть, считает Зеленский
Оккупантам уже никого не обмануть, считает Зеленский
Фото: president.gov.ua

В видеообращении по итогам 23 июля президент Украины Владимир Зеленский назвал ударом по собственной политике обстрел российскими оккупантами 23 июля морского порта в Одессе. Ролик опубликован в YouTube Офиса президента.

"Сегодняшний российский ракетный удар по Одессе, по нашему порту – циничный – оказался ударом также по политическим позициям самой же России. Если кто-то в мире раньше еще мог говорить, что нужен какой-то диалог с ней, с Россией, какие-то там договоренности – видите, что происходит. Сегодняшние российские "Калибры" уничтожили саму возможность для подобных заявлений", – сказал Зеленский.

Он отметил "абсолютное единодушие мировой реакции на этот удар".

"Оккупантам уже никого не обмануть. Среди прочего в результате этого удара повреждены и здания Одесского художественного музея. Ракеты ударили рядом с историческими объектами Одессы, которые являются достоянием не только украинской культуры, но и культуры Европы. Это очевидное российское варварство еще больше приближает нас к получению именно того оружия, которое нужно для нашей победы", – объяснил президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". По информации оперативного командования "Юг", две ракеты сбили силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта. В Одесской ОВА сообщили о раненых в результате обстрела морского порта.

В МИД Украины назвали атаку "плевком" президента РФ Владимира Путина "в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану", приложившим огромные усилия для достижения соглашения об экспорте украинского зерна. Спикер МИД Олег Николенко призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.

В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта. При этом ракеты оккупантов не попали в хранилище зерна, проинформировало командование "Юг" ВСУ.

Зеленский, комментируя обстрел порта Одессы менее чем за сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей об экспорте украинского зерна, заявил, что Россия, что бы она ни обещала, будет находить пути, как это не выполнять.

Глава минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что россияне заявили о своей "абсолютной непричастности" к ракетному удару по порту в Одессе.

Депутат Государственной думы России, пропагандист Евгений Попов заявил, что ракеты были запущены российскими войсками якобы по военной инфраструктуре Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Одесса, оружие, война, вторжение, политика, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Одесский морской торговый порт
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