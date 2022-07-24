Российский ракетный удар по Одессе оказался ударом также по политическим позициям самой России – Зеленский

"Сегодняшний российский ракетный удар по Одессе, по нашему порту – циничный – оказался ударом также по политическим позициям самой же России. Если кто-то в мире раньше еще мог говорить, что нужен какой-то диалог с ней, с Россией, какие-то там договоренности – видите, что происходит. Сегодняшние российские "Калибры" уничтожили саму возможность для подобных заявлений", – сказал Зеленский.

Он отметил "абсолютное единодушие мировой реакции на этот удар".

"Оккупантам уже никого не обмануть. Среди прочего в результате этого удара повреждены и здания Одесского художественного музея. Ракеты ударили рядом с историческими объектами Одессы, которые являются достоянием не только украинской культуры, но и культуры Европы. Это очевидное российское варварство еще больше приближает нас к получению именно того оружия, которое нужно для нашей победы", – объяснил президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)