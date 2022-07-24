Блинкен об обстреле РФ одесского порта: Эта атака ставит под серьезные сомнения приверженность России заключенной сделке

"Всего через 24 часа после подписания сделки, позволяющей возобновить экспорт украинской сельскохозяйственной продукции через Черное море, Россия нарушила свои обязательства, напав на исторический порт, из которого по этому соглашению снова должны были транспортироваться экспортные зерновые и сельскохозяйственные товары. Кремль продолжает демонстрировать пренебрежение безопасностью миллионов мирных жителей, увековечивая свое нападение на Украину", – заявил он.

Блинкен сказал, что Россия "лишает Украину ее экономической жизнеспособности, а мир – его продовольственного снабжения посредством эффективной блокады Черного моря".

"Эта атака ставит под серьезные сомнения приверженность России вчерашней сделке и подрывает работу ООН, Турции и Украины по доставке критически важных продуктов питания на мировые рынки. Россия несет ответственность за углубление мирового продовольственного кризиса и должна прекратить свою агрессию, полностью выполнив договоренность, на которую она согласилась", – подчеркнул госсекретарь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)