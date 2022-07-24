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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Блинкен об обстреле РФ одесского порта: Эта атака ставит под серьезные сомнения приверженность России заключенной сделке

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Блинкен: Россия несет ответственность за углубление мирового продовольственного кризиса
Блинкен: Россия несет ответственность за углубление мирового продовольственного кризиса
Фото: EPA

США осудили российский удар по одесскому морскому порту 23 июля. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепартамента.

"Всего через 24 часа после подписания сделки, позволяющей возобновить экспорт украинской сельскохозяйственной продукции через Черное море, Россия нарушила свои обязательства, напав на исторический порт, из которого по этому соглашению снова должны были транспортироваться экспортные зерновые и сельскохозяйственные товары. Кремль продолжает демонстрировать пренебрежение безопасностью миллионов мирных жителей, увековечивая свое нападение на Украину", – заявил он.

Блинкен сказал, что Россия "лишает Украину ее экономической жизнеспособности, а мир – его продовольственного снабжения посредством эффективной блокады Черного моря".

"Эта атака ставит под серьезные сомнения приверженность России вчерашней сделке и подрывает работу ООН, Турции и Украины по доставке критически важных продуктов питания на мировые рынки. Россия несет ответственность за углубление мирового продовольственного кризиса и должна прекратить свою агрессию, полностью выполнив договоренность, на которую она согласилась", – подчеркнул госсекретарь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". По информации оперативного командования "Юг", две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта. В Одесской ОВА сообщили о раненых в результате обстрела морского порта.

В МИД Украины назвали атаку "плевком" президента РФ Владимира Путина "в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану", приложившим огромные усилия для достижения соглашения об экспорте украинского зерна. Спикер МИД Олег Николенко призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.

В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта. При этом ракеты оккупантов не попали в хранилище зерна, проинформировало командование "Юг" ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел порта Одессы менее чем через сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей об экспорте украинского зерна, заявил, что Россия, что бы она ни обещала, будет находить пути, как это не выполнять.

Глава минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что россияне заявили о своей "абсолютной непричастности" к ракетному удару по порту в Одессе.

Генсек ООН Антониу Гутерриш "безоговорочно" осудил ракетные удары по одесскому порту, подчеркнув, что все стороны должны выполнять взятые на себя обязательства.

Депутат Государственной думы России, пропагандист Евгений Попов заявил, что ракеты были запущены российскими войсками якобы по военной инфраструктуре Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Одесса, Госдепартамент США, Энтони Блинкен, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Одесский морской торговый порт, зерно
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