Антоновский мост не разрушен, но передвигаться по нему невозможно – глава Херсонской ОВА

ВСУ ударили по Антоновскому мосту в ночь на 27 июля Фото: Дмитро Бутрій / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

"Ночью ВСУ нанесли высокоточные удары по Антоновскому мосту в Херсоне. Мост не разрушен, но из-за нанесенных разрушений по нему передвигаться невозможно. Таким образом ВСУ разрушили логистические и транспортные пути оккупантов", – написал он.

Бутрий заверил, что после победы Украина восстановит транспортное сообщение по мосту.

"Что точно не подлежит восстановлению – фантазии оккупантов и местных коллаборантов о "русском Херсоне", – добавил чиновник.

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В оперативном командовании "Юг" сообщили, что украинские военные в ночь на 27 июля нанесли "филигранные" удары по Антоновскому мосту через Днепр. Первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский отметил, что мосту нанесены серьезные повреждения после "ночной отработки".

Назначенный РФ "замглавы военно-гражданской администрации области" коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что движение по мосту перекрыто.

СМИ публиковали видео с последствиями ударов по мосту.