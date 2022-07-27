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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Антоновский мост не разрушен, но передвигаться по нему невозможно – глава Херсонской ОВА

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ВСУ ударили по Антоновскому мосту в ночь на 27 июля
ВСУ ударили по Антоновскому мосту в ночь на 27 июля
Фото: Дмитро Бутрій / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Антоновский мост в Херсоне после ударов Вооруженных сил Украины не разрушен, но проезд по нему невозможен. Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий 27 июля.

"Ночью ВСУ нанесли высокоточные удары по Антоновскому мосту в Херсоне. Мост не разрушен, но из-за нанесенных разрушений по нему передвигаться невозможно. Таким образом ВСУ разрушили логистические и транспортные пути оккупантов", – написал он.

Бутрий заверил, что после победы Украина восстановит транспортное сообщение по мосту.

"Что точно не подлежит восстановлению – фантазии оккупантов и местных коллаборантов о "русском Херсоне", – добавил чиновник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что украинские военные в ночь на 27 июля нанесли "филигранные" удары по Антоновскому мосту через Днепр. Первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский отметил, что мосту нанесены серьезные повреждения после "ночной отработки".

Назначенный РФ "замглавы военно-гражданской администрации области" коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что движение по мосту перекрыто.

СМИ публиковали видео с последствиями ударов по мосту.

Контекст:

Часть Херсонской области была оккупирована в первый месяц полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на этом направлении.

В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд складов боеприпасов в Херсонской области. В последние дни оккупанты заявляли об обстрелах украинскими военными Антоновского моста через Днепр (соединяет Херсон с левым берегом реки) и решили ограничить по нему проезд.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 26 июля, что Вооруженные силы Украины повредили уже не менее трех мостов в Херсонской области, что разрушило логистику поставок оккупантов в этом регионе. По ее словам, ВСУ нанесли удары по Антоновскому, Дарьевскому мостам и мосту через дамбу Новокаховской ГЭС. По ним враг поставлял вооружение, боеприпасы и перемещал личный состав.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Херсон, мост, ВСУ, война России против Украины, Дмитрий Бутрий
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