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"ВСУ, как сезон арбузов, на подходе". Украинская разведка показала листовки, расклеенные во временно оккупированном Херсоне

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ГУР Минобороны опубликовало листовки из временно оккупированного Херсона
ГУР Минобороны опубликовало листовки из временно оккупированного Херсона
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины опубликовало в Facebook фото расклеенных во временно оккупированном Херсоне листовок с предупреждением о скором приходе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"ВСУ, как сезон арбузов, на подходе", – говорится в одной из листовок.

В другой отмечается, что от полученных Украиной от западных партнеров РСЗО HIMARS и MLRS "нету приема".

"HIMARS не сможет? – партизан поможет", указывается на еще одной из листовок в Херсоне.

"У кого еще есть сомнения, существуют ли украинские партизаны? Они решают очень "деликатные" задачи, приближая нашу победу. Мы продолжаем искать цели для HIMARS. Страна на вас рассчитывает, – подчеркнули в украинской разведке. – Херсон – это Украина".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid05ouhsie4A2Apb8xhEiRFoXeDy8KFcGSBfKEJTyMKLtSBGYhN5XCckf9bDDZSfdtUl

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявляла 26 июля, что Вооруженные силы Украины повредили уже не менее трех мостов в Херсонской области, что разрушило логистику поставок оккупантов в этом регионе.

27 июля Гуменюк сообщила, что ВСУ освободили от оккупантов Андреевку и закрепились в Лозовом Херсонской области.

Теги: Россия, Украина, Херсон, военные, партизаны, разведка, РСЗО, ВСУ, война России против Украины, фото, арбузы, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты, HIMARS, MLRS
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