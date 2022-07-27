"ВСУ, как сезон арбузов, на подходе". Украинская разведка показала листовки, расклеенные во временно оккупированном Херсоне

"ВСУ, как сезон арбузов, на подходе", – говорится в одной из листовок.

В другой отмечается, что от полученных Украиной от западных партнеров РСЗО HIMARS и MLRS "нету приема".

"HIMARS не сможет? – партизан поможет", указывается на еще одной из листовок в Херсоне.

"У кого еще есть сомнения, существуют ли украинские партизаны? Они решают очень "деликатные" задачи, приближая нашу победу. Мы продолжаем искать цели для HIMARS. Страна на вас рассчитывает, – подчеркнули в украинской разведке. – Херсон – это Украина".

Война России против Украины. Главное (обновляется)