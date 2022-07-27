"ВСУ, как сезон арбузов, на подходе". Украинская разведка показала листовки, расклеенные во временно оккупированном Херсоне

"ВСУ, как сезон арбузов, на подходе", – говорится в одной из листовок.
В другой отмечается, что от полученных Украиной от западных партнеров РСЗО HIMARS и MLRS "нету приема".
"HIMARS не сможет? – партизан поможет", указывается на еще одной из листовок в Херсоне.
"У кого еще есть сомнения, существуют ли украинские партизаны? Они решают очень "деликатные" задачи, приближая нашу победу. Мы продолжаем искать цели для HIMARS. Страна на вас рассчитывает, – подчеркнули в украинской разведке. – Херсон – это Украина".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявляла 26 июля, что Вооруженные силы Украины повредили уже не менее трех мостов в Херсонской области, что разрушило логистику поставок оккупантов в этом регионе.
27 июля Гуменюк сообщила, что ВСУ освободили от оккупантов Андреевку и закрепились в Лозовом Херсонской области.