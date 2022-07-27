"Орки, вам же намекали". Коллаборант Стремоусов подтвердил разрушение Антоновского и повреждение железнодорожного мостов в Херсонской области

Об этом заявил 27 июля в комментарии "РИА Новости" сообщил назначенный РФ "замглавы военно-гражданской администрации области" Кирилл Стремоусов.
О "филигранном" ударе ВСУ в ночь с 26-го на 27 июля по Антоновскому мосту сообщило командование "Юг".
"Ночью был нанесен очередной удар [из РСЗО] HIMARS… Мост сейчас перекрыт… На исход боевых действий, контрнаступление… это никак не влияет. То, что заявляет [президент Украины Владимир] Зеленский, что Херсонская область в течении трех – шести недель будет освобождена – это все истории… Ложь, – сказал Стремоусов. – Понтоны, паромы… у нас никаких проблем по факту разрушения моста, что там закрыто, это вообще ни на что не влияет".
О существенных повреждениях Антоновский моста после "ночной отработки" в Telegram сообщил первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
"Оценить их пока сложно – орки никого не подпускают к нему с обеих сторон, но восстановительные работы точно займут очень много времени и потребуют ресурсов, с которыми у оккупантов большая проблема, – написал Соболевский. – Орки, вам же намекали, что с Херсона вам пора валить, пока можете".
ВСУ также обстреляли и повредили железнодорожный мост через Днепр под Херсоном, добавил Стремоусов, его цитирует пропагандистское агентство ТАСС.
По его словам, на мосту "немного повреждения есть", но "это все поправимо, не такая большая проблема".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Херсонской области была оккупирована в первый месяц полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.
В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд складов боеприпасов в Херсонской области. В последние дни оккупанты заявляли об обстрелах украинскими военными Антоновского моста через Днепр и решили ограничить по нему проезд.
Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявляла 26 июля, что Вооруженные силы Украины повредили уже не менее трех мостов в Херсонской области, что разрушило логистику поставок оккупантов в этом регионе. По ее словам, ВСУ нанесли удары по Антоновскому, Дарьевскому и мосту через дамбу Новокаховской ГЭС. По ним враг поставлял вооружение, боеприпасы и личный состав.