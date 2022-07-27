"Орки, вам же намекали". Коллаборант Стремоусов подтвердил разрушение Антоновского и повреждение железнодорожного мостов в Херсонской области

О "филигранном" ударе ВСУ в ночь с 26-го на 27 июля по Антоновскому мосту сообщило командование "Юг" Скриншот: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegram

Об этом заявил 27 июля в комментарии "РИА Новости" сообщил назначенный РФ "замглавы военно-гражданской администрации области" Кирилл Стремоусов.

О "филигранном" ударе ВСУ в ночь с 26-го на 27 июля по Антоновскому мосту сообщило командование "Юг".

"Ночью был нанесен очередной удар [из РСЗО] HIMARS… Мост сейчас перекрыт… На исход боевых действий, контрнаступление… это никак не влияет. То, что заявляет [президент Украины Владимир] Зеленский, что Херсонская область в течении трех – шести недель будет освобождена – это все истории… Ложь, – сказал Стремоусов. – Понтоны, паромы… у нас никаких проблем по факту разрушения моста, что там закрыто, это вообще ни на что не влияет".

О существенных повреждениях Антоновский моста после "ночной отработки" в Telegram сообщил первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"Оценить их пока сложно – орки никого не подпускают к нему с обеих сторон, но восстановительные работы точно займут очень много времени и потребуют ресурсов, с которыми у оккупантов большая проблема, – написал Соболевский. – Орки, вам же намекали, что с Херсона вам пора валить, пока можете".

ВСУ также обстреляли и повредили железнодорожный мост через Днепр под Херсоном, добавил Стремоусов, его цитирует пропагандистское агентство ТАСС.

По его словам, на мосту "немного повреждения есть", но "это все поправимо, не такая большая проблема".

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