"Третьего предупреждения может не быть". В Офисе президента после удара ВСУ по Антоновскому мосту заявили, что оккупанты должны покинуть Херсон

"Редкая птица вылетит из середины Днепра. Можно, конечно, назвать Антоновский мост российским средством российского ПВО, которое перехватывает украинские ракеты, но от реальности не уйдешь: оккупантам стоит учиться вплавь пересекать Днепр. Или покинуть Херсон, пока есть возможность. Третьего предупреждения может не быть", – написал он.

Рідкісна птиця ВИЛЕТИТЬ із середини Дніпра. Можна, звісно, назвати Антонівський міст засобом ru-ППО, що перехоплює ua-ракети, але від реальності не втечеш: окупантам варто вчитися вплав перетинати Дніпро. Або залишити Херсон, поки є змога. Третього попередження може не бути. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 27, 2022

В оперативном командовании "Юг" сообщали, что украинские военные в ночь на 27 июля нанесли "филигранные" удары по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне.

Первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил о существенных повреждениях Антоновский моста после "ночной отработки". "Оценить их пока сложно – орки никого не подпускают к нему с обеих сторон, но восстановительные работы точно займут очень много времени и потребуют ресурсов, с которыми у оккупантов большая проблема", – заявил он.

Коллаборант Кирилл Стремоусов заявлял, что движение по мосту перекрыто.