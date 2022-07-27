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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Третьего предупреждения может не быть". В Офисе президента после удара ВСУ по Антоновскому мосту заявили, что оккупанты должны покинуть Херсон

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Подоляк: Оккупантам стоит учиться вплавь пересекать Днепр
Подоляк: Оккупантам стоит учиться вплавь пересекать Днепр
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в Twitter 27 июля, что российские оккупанты должны покинуть Херсон.

"Редкая птица вылетит из середины Днепра. Можно, конечно, назвать Антоновский мост российским средством российского ПВО, которое перехватывает украинские ракеты, но от реальности не уйдешь: оккупантам стоит учиться вплавь пересекать Днепр. Или покинуть Херсон, пока есть возможность. Третьего предупреждения может не быть", – написал он.

В оперативном командовании "Юг" сообщали, что украинские военные в ночь на 27 июля нанесли "филигранные" удары по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне.

Первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил о существенных повреждениях Антоновский моста после "ночной отработки". "Оценить их пока сложно – орки никого не подпускают к нему с обеих сторон, но восстановительные работы точно займут очень много времени и потребуют ресурсов, с которыми у оккупантов большая проблема", – заявил он.

Коллаборант Кирилл Стремоусов заявлял, что движение по мосту перекрыто

Контекст:

Часть Херсонской области была оккупирована в первый месяц полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.

В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд складов боеприпасов в Херсонской области. В последние дни оккупанты заявляли об обстрелах украинскими военными Антоновского моста через Днепр (соединяет Херсон с левым берегом реки) и решили ограничить по нему проезд.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявляла 26 июля, что Вооруженные силы Украины повредили уже не менее трех мостов в Херсонской области, что разрушило логистику поставок оккупантов в этом регионе. По ее словам, ВСУ нанесли удары по Антоновскому, Дарьевскому и мосту через дамбу Новокаховской ГЭС. По ним враг поставлял вооружение, боеприпасы и личный состав.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Херсон, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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