ВСУ освободили Андреевку и закрепились в Лозовом Херсонской области – ОК "Юг"

"Да, наши войска контрольным, как говорится, авиаударом уничтожили еще один опорный пункт и после этого окончательно зачистили населенный пункт. Андреевка освобождена и мы закрепляемся на этом участке, в этом населенном пункте. Так же, как зачищено и освобождено Лозовое и укреплены наши позиции. Это те самые приятные новости, которые мы обещали", – сказала она.

В пресс-центре ОК "Юг" в Facebook уточнили, что ВСУ нанесли четыре удара с применением самолетов штурмовой авиации, бомбардировщиков и геликоптеров.

"Поражены четыре опорных пункта врага в районе Андреевки, Белогорки и Благодатного. Таким образом, Андреевка освобождена и окончательно зачищена от российских оккупационных войск. Как и Лозовое, где наши войска несколькими днями ранее надежно закрепили свои позиции!" – говорится в сообщении.