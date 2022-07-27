ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ освободили Андреевку и закрепились в Лозовом Херсонской области – ОК "Юг"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВСУ освободили еще два населенных пункта в Херсонской области
ВСУ освободили еще два населенных пункта в Херсонской области
Фото: EPA

Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов Андреевку и закрепились в Лозовом Херсонской области. Об этом сообщила в эфире общенационального телемарафона 27 июля спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, трансляцию вела ТСН.

"Да, наши войска контрольным, как говорится, авиаударом уничтожили еще один опорный пункт и после этого окончательно зачистили населенный пункт. Андреевка освобождена и мы закрепляемся на этом участке, в этом населенном пункте. Так же, как зачищено и освобождено Лозовое и укреплены наши позиции. Это те самые приятные новости, которые мы обещали", – сказала она.

В пресс-центре ОК "Юг" в Facebook уточнили, что ВСУ нанесли четыре удара с применением самолетов штурмовой авиации, бомбардировщиков и геликоптеров.

"Поражены четыре опорных пункта врага в районе Андреевки, Белогорки и Благодатного. Таким образом, Андреевка освобождена и окончательно зачищена от российских оккупационных войск. Как и Лозовое, где наши войска несколькими днями ранее надежно закрепили свои позиции!" – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/2351507905003011/

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов с северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, Андреевка, Лозовое, ВСУ, война России против Украины, Наталья Гуменюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Приходько назвала одним словом находящихся за границей во время войны в Украине Потапа, Яму и Monatik
"Барби". Новая пассия бывшего мужа Ани Лорак снялась в розовом купальнике в полный рост. Фото
"Барби". Новая пассия бывшего мужа Ани Лорак снялась в розовом купальнике в полный рост. Фото
"Воздушное творожное облако". Рецепт десерта с абрикосами от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
"Воздушное творожное облако". Рецепт десерта с абрикосами от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
"Настоящую любовь не отнимет ни война, ни разлука". Каменских показала себя в процессе написания песни. Фото
"Настоящую любовь не отнимет ни война, ни разлука". Каменских показала себя в процессе написания песни. Фото
Дзюдоистка Белодед показала прогулку по Барселоне. Фото
Дзюдоистка Белодед показала прогулку по Барселоне. Фото
Бадоев рассказал, в какой стране впервые после начала войны встретился с дочерью
Бадоев рассказал, в какой стране впервые после начала войны встретился с дочерью
Украинское издательство выпустило дебютный роман Тарантино "Однажды в Голливуде" на украинском языке
Украинское издательство выпустило дебютный роман Тарантино "Однажды в Голливуде" на украинском языке
"Молоденькая и хорошенькая". Хименес-Браво рассказал, как на него действует присутствие возлюбленной, и показал их новое фото
"Молоденькая и хорошенькая". Хименес-Браво рассказал, как на него действует присутствие возлюбленной, и показал их новое фото
"Пошли, Вован, хватит землю мучить". Художник изобразил реакцию Путина на появление в его комнате покойного Кобзона
"Пошли, Вован, хватит землю мучить". Художник изобразил реакцию Путина на появление в его комнате покойного Кобзона
Джамала рассказала о своем выступлении в маленьком финском городе, расположенном в 7 км от границы с РФ
Джамала рассказала о своем выступлении в маленьком финском городе, расположенном в 7 км от границы с РФ
Бурмака сообщила, что вернулась в Украину
Бурмака сообщила, что вернулась в Украину
Жена Зеленского снялась для обложки Vogue. Фотосессию в Киеве провела Лейбовиц
Жена Зеленского снялась для обложки Vogue. Фотосессию в Киеве провела Лейбовиц
"Хочу тебя вдохновить". Бывшая жена Dzidzio показала фигуру в купальнике
"Хочу тебя вдохновить". Бывшая жена Dzidzio показала фигуру в купальнике
Сэм Райдер о решении EBU провести "Евровидение 2023" в Великобритании: Это – вечеринка Украины. Мы просто приглашаем устроить ее у нас
Сэм Райдер о решении EBU провести "Евровидение 2023" в Великобритании: Это – вечеринка Украины. Мы просто приглашаем устроить ее у нас
Харлан вместе с возлюбленным Самеле посетила Колизей
Харлан вместе с возлюбленным Самеле посетила Колизей
  "Русские, ваши дети будут вас проклинать". Притула назвал РФ страной 404 и рассказал, какое будущее ждет "нацию убийц, насильников и воров"
  "Русские, ваши дети будут вас проклинать". Притула назвал РФ страной 404 и рассказал, какое будущее ждет "нацию убийц, насильников и воров"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица" (167107)
2
"Вот оно какое – женское счастье". Залужный показал совместное фото с женой Еленой и признался ей в любви (165503)
3
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья (110788)
4
"Красивая, как все наше семейство вместе". Жена Луценко показала младшую внучку (98948)
5
"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин (91076)
6
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж (66861)
7
В очках и с заметно отросшей седой бородой. В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник. Фото (66268)
8
"Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы (42884)
 
 
 
 