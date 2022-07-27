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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области ПВО оккупантов сбило свой вертолет, отстрелявшийся по российским позициям – Генштаб ВСУ

В ВСУ произошедшее с вертолетами врага назвали "жестом доброй воли"
В ВСУ произошедшее с вертолетами врага назвали "жестом доброй воли"
Фото: wikipedia.org (архив)

26 июля три боевые вертолета Ка-52 российских оккупантов попали под огонь собственной системы противовоздушной обороны в Херсонской области. Об этом 27 июля проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .

"Три российских Ка-52 в Херсонской области намеревались атаковать наши подразделения, но нанесли удар по своим. Возвращаясь, вертолеты оккупантов попали под "дружественный" огонь испуганных расчетов противовоздушной обороны российских войск", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, российская ПВО, которая "никогда не отличалась точностью", сбила "один свой ударный Ка-52 из трех".

Произошедшее украинские военные иронично назвали "жестом доброй воли от оккупантов".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0qEWjYsyc48iY4GCR3rdR82EKkH2RssqQLQZAekMoJu7uivUxF6yyC2aRpFxhQKVwl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По состоянию на 26 июля, по данным Генштаба ВСУ, российская армия потеряла 222 самолета и 189 вертолетов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Генштаб ВСУ, Херсонская область, вертолет, ПВО, вторжение, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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