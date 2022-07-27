В Херсонской области ПВО оккупантов сбило свой вертолет, отстрелявшийся по российским позициям – Генштаб ВСУ

"Три российских Ка-52 в Херсонской области намеревались атаковать наши подразделения, но нанесли удар по своим. Возвращаясь, вертолеты оккупантов попали под "дружественный" огонь испуганных расчетов противовоздушной обороны российских войск", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, российская ПВО, которая "никогда не отличалась точностью", сбила "один свой ударный Ка-52 из трех".
Произошедшее украинские военные иронично назвали "жестом доброй воли от оккупантов".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По состоянию на 26 июля, по данным Генштаба ВСУ, российская армия потеряла 222 самолета и 189 вертолетов.