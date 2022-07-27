В Херсонской области ПВО оккупантов сбило свой вертолет, отстрелявшийся по российским позициям – Генштаб ВСУ

В ВСУ произошедшее с вертолетами врага назвали "жестом доброй воли" Фото: wikipedia.org (архив)

"Три российских Ка-52 в Херсонской области намеревались атаковать наши подразделения, но нанесли удар по своим. Возвращаясь, вертолеты оккупантов попали под "дружественный" огонь испуганных расчетов противовоздушной обороны российских войск", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, российская ПВО, которая "никогда не отличалась точностью", сбила "один свой ударный Ка-52 из трех".

Произошедшее украинские военные иронично назвали "жестом доброй воли от оккупантов".

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