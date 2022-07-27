СМИ показали последствия ударов ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне. Видео

"Пролет пока не завалили, но мост теперь пешеходный", – отмечают журналисты.

После обстрела в дорожном покрытии моста образовались крупные сквозные отверстия.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В оперативном командовании "Юг" сообщали, что украинские военные в ночь на 27 июля нанесли "филигранные" удары по Антоновскому мосту через Днепр. Первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский отметил, что мосту нанесены серьезные повреждения после "ночной отработки".

Назначенный РФ "замглавы военно-гражданской администрации области" коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что движение по мосту перекрыто.

Контекст:

Часть Херсонской области была оккупирована в первый месяц полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.

В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд складов боеприпасов в Херсонской области. В последние дни оккупанты заявляли об обстрелах украинскими военными Антоновского моста через Днепр (соединяет Херсон с левым берегом реки) и решили ограничить по нему проезд.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявляла 26 июля, что Вооруженные силы Украины повредили уже не менее трех мостов в Херсонской области, что разрушило логистику поставок оккупантов в этом регионе. По ее словам, ВСУ нанесли удары по Антоновскому, Дарьевскому мостам и мосту через дамбу Новокаховской ГЭС. По ним враг поставлял вооружение, боеприпасы и личный состав.