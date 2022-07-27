ГОРДОН
 
 
Публикации ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Освобождение ВСУ Херсона приведет к последствиям, на которые Москва пока не знает, как реагировать

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Фейгин: Я с Арестовичем ни разу не виделся
Фейгин: Я с Арестовичем ни разу не виделся
Фото: Mark Feygin / Facebook
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

К каким последствиям для России может привести освобождение ВСУ юга Украины, какими должны быть санкции Евросоюза против России, а также о заочном аресте в РФ основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, политике президента Турции Реджепа Эрдогана и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подозреваемого в госизмене, о пророссийском блогере Анатории Шарие и прямых эфирах с советником главы Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем рассказал в эфире авторской программы Гордона российский юрист, блогер Марк Фейгин. "ГОРДОН" публикует текстовую версию интервью.

В России тон пропагандистской своры не изменился: "Нам отступать некуда"

– Марк, добрый вечер.

– Рад приветствовать, Дмитрий. Рад приветствовать всех зрителей вашего канала.

– Скажите, пожалуйста: как вы сегодня оцениваете ситуацию на фронтах? Что вы о ней думаете?

– Я бы сказал, что она внушает известный оптимизм. В том смысле, что какая-то самая острая и тяжелая фаза – во всяком случае на востоке – уже пройдена. Вот был же и момент под Киевом какой-то похожий, когда угроза была значительной. И мне кажется, в какой-то момент произошел, что ли, перелом: стало очевидным, что цели не достигнуты. И ровно поэтому произошел этот откат обратно. Вот с востоком происходит то же самое. И это все – на фоне некоторых успехов на юге. Где последняя информация свидетельствует, на мой личный взгляд, что операция готовится. Она уже как бы идет, но она идет без лишнего привлечения внимания. Так я расцениваю этот "котел" на Великополье (информация о "котле" в Великополье официально подтверждена не была. – "ГОРДОН"). И два дня подряд обстрел Антоновского моста – это явно свидетельствует о том, что приказ, отданный президентом [Украины Владимиром] Зеленским о начале деоккупации юга, – он так или иначе уже начал исполняться.

И я вижу по реакции Москвы: Москва ведет себя так, как будто она осознает всю серьезность и опасность подобного изменения ситуации. Понимая, что это не только вопрос военный, но это вопрос в известном смысле символический. Да, потеря Херсона и вообще правобережного этого плацдарма – это очень серьезное будет и политическое событие – не только военное. Военное – очевидно. Но оно приведет к последствиям, на которые Москва пока не знает, как реагировать и что с этим делать.

Так что в целом я оцениваю ситуацию с оптимизмом. Осторожным, но оптимизмом. Несмотря на все усилия – почти 80 или больше дней – наступления на востоке – ну что? Северодонецк и Лисичанск, и 65% группировки брошено туда. И это все, что вы можете продемонстрировать? Учитывая, что где-то пусть 135–140 тыс., говорят, в целом группировка российского минобороны, которая воюет на территории Украины, я бы сказал, что это более чем скромно, несмотря на все пропагандистские реляции и так далее. Это очень скромный результат. Поэтому на самом деле я считаю, что все-таки к пяти месяцам – а пять месяцев – это уже много, в августе уже будет полгода – это более чем ничтожный результат для российской армии. И мне кажется, как раз в этом смысле больше свидетельств в пользу Украины и ее способности в этой войне одержать пусть относительную, но победу, нежели в пользу Москвы.

– Вы сказали о пропагандистских реляциях, и я вспомнил с ностальгией то прекрасное время, когда я мог смотреть в эфире российских телеканалов этих жирных, недорезанных свиней – [пропагандистов Ольгу] Скабееву, [Владимира] Соловьева и других. Я получал большое удовольствие от просмотра [передач] этих негодяев.

– Да.

– Теперь, к сожалению, такой возможности нет.

– Вы ничего не потеряли. Я их не смотрю и хорошо себя чувствую.

Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

– Вот я хотел спросить вас: а какой тон сегодня у этой российской пропагандистской своры?

– Вы знаете, там ничего не изменилось в этом смысле. Это симбиоз методички и собственной инспирации такой. Они себя определенным образом заводят – и выдают некие методические указания, оформленные через их авторское видение. Потому что некоторые говорят: "А почему так различаются [их высказывания] – в зависимости от их трактовки тех или иных событий?" Опять же, "мы победим Украину" и так далее или "цели такие"... Но частая эта смена как бы кажущейся парадигмы... На самом деле им дают некоторый люфт для творчества – в зависимости от их самостоятельного значения: для того же Соловьева и ему подобных, Киселева. Но в целом тон все тот же: "Нам отступать некуда". Это нарратив Симоньян. Значит, "мы дойдем до крайнего, мы пойдем на последнее".

– "На исподнее".

– Да, на исподнее. В их случае именно так. Значит, в случае с Соловьевым – там больше хамски по форме: "На кого вы тут?.. Мы просто задавим, потому что мы есть". И Скабеева – это просто экзальтация на уровне чисто женского визга: "Проклятые бандеровцы. Смотрите, что они делают!"

– Ну какой же женский? Она же не женщина. Вы знаете, что она – мужчина?

– Ну, так поговаривают. Вообще говоря, фотографии ее молодости свидетельствуют наихудшим образом. Но это ее личное дело. Но с другой стороны, они там все какие-то такие, мягко говоря, с сюрпризом.

Возможно, Яков Кедми находится на какой-то двойной связи, и может, израильским спецслужбам выгодно, чтобы у них был такой клоун

– Скажите: появление постоянное в течение ряда лет на канале "Россия 1" в программе у Соловьева этого подонка из Израиля Яши Кедми...

– Это вообще загадочная фигура.

– Ну, моя трактовка: это чистый агент КГБ, которого внедрили в Израиль, завезли в свое время... Вы же знаете, что многих завезли...

– Да, я знаю историю этого Яши Казакова.

– Яша Казаков, да. Он такой Кедми, как я.

– Мы тут, значит, Фейгины и Гордоны, а они все Казаковы. Я всегда поражаюсь этому, знаете. Удивительное дело: Соловьев – Шапиро, но он Соловьев. А мы, значит, все Фейгины.

– Может, он из казаков просто. Поэтому Казаков.

– Нет, не Казаков. Я думаю, у него, там, пять фамилий, как это обычно [бывает]. Когда у человека стремная биография с 10 фамилиями – это явное свидетельство, что что-то там не так, что-то ему такого, искусственного, понапридумывали. Вы знаете, меня больше удивляет, почему в Израиле никакой реакции на это нет.

– Да, да.

– Эти разговоры, что он в "Нативе" работал... Я так понимаю, он себя аттестует и репрезентует как чуть ли не руководителя какого-то. На самом деле это не совсем так. Он работал с эмигрантами, но тем не менее факт остается фактом: что, возможно, он находится на какой-то двойной связи, и может быть, израильским спецслужбам выгодно, чтобы у них такой клоун был: контролируемый, который нюхается с разными лицами оттуда – может быть, какую-то информацию дает. Я только так это объясняю.

Фото: УНІАН / YouTube
Скриншот: УНІАН / YouTube

– Поразительная вообще история с этим Яшей.

– Ну и американцы с этим [Дмитрием] Саймсом. Этот Симес очевидный...

– Да, да, да, то же самое.

– А вы знаете, он не родной сын этой Дины Каминской.

– Да, да.

– Он приехал в Советский Союз, учился, там, в какой-то академии общественных наук в СССР еще до отъезда...

– Ну понятно.

– Ну понятно, кого принимали-то. Я помню, по пятому пункту мой папа до инженеров только дорос. Понимаете? Ну бог с ним, ладно. Значит, смысл здесь в том, что я тоже это объясняю тем, что им выгодно: американские спецслужбы как бы его где-то контролируют и, понимая его роль, возможно, дают ему некий люфт, диапазон для маневрирования, чтобы через него какую-то информацию получать. Я только так могу это объяснить.

Шарий был на кураторской связи со спецслужбами РФ и, конечно, получал деньги

– А что сейчас делает еще один столп российской пропаганды – Анатолий Шарий?

– Слушайте, а этот плох. Этот очень плох. Потому что скоро по нему будет масса новостей. Поскольку, я могу сказать, Литва сейчас рассматривает по его поводу... поскольку они [литовцы] его лишили статуса беженца. Меня поразило: мне прислали запись, где он выступал на последнем суде в Литве по Skype-связи: он не ездит в Литву – Литва его тут же депортирует в Украину. Это он знает. Но она и готовит там кое-что. Значит, и у меня есть аудиозапись – могу ее вам переслать, – где он рассказывает, что "нет, нет, Путин – диктатор и Украина сражается за свою независимость". Потому что он другого не мог произнести. Это гражданский суд.

Он на меня иск подал вместе с депутатом Кащунасом литовского парламента. Он на нас подал и на компанию LNK литовскую, это ведущая телекомпания. И вот я сейчас прослушиваю с удовольствием его запись, которую он в суде дал. Вот скоро мы это все опубликуем. Но он засуетился в связи с этим кейсом по его экстрадиции и другими проблемами, которые у него сейчас возникли. Он сильно суетится. Он понимает, что дело идет очень тухло. И я думаю, что по нему как раз очень оптимистичная ситуация. Очень.

– А он является русским агентом?

– Я могу сказать, что он был, безусловно, на кураторской связи. Я много раз об этом говорил. Конечно же, он получал деньги. Деньги – это главный маркер. Он же не идейный типон. Он же такой как бы, понимаете, ситуационный. Вот. Его подобрали, и как раз его сомнительная природа – и физическая, и всякая другая – она этому сильно способствовала.

– Что такое "физическая"?

– Ну понимаете, как... Он же весь такой... Мать его в полицию сдавала, покойница. Он занимался лудоманией. Понимаете? Он образования не имел, он тяжелые имел отношения с родственниками. У него же есть сводный брат в Киеве от другого отца, помимо сводной сестры. То есть у него очень сложная биография. Поэтому когда его сестра обвиняла его в педофилии... Еще раз повторяю: я никогда не стоял со свечкой, не свидетель тому. Но почему-то я в это охотно верю – что он делал фотографии детей. Вот я лично, когда говорит его сестра, почему-то верю. Потому что я вижу, какое существо перед нами. Понимаете? Вот с таким набором личных качеств. Я ничего другого от него не жду. Но я еще раз повторяю: да, он был на этой связи, потому что все, что он делал, – это было, так сказать...

– На руку России.

– Да. То есть он выполнял свою функцию. Интерес к нему повышался. Партия – это был важный элемент. Ведь смотрите: сейчас российские паспорта получают в Херсоне руководители этой ячейки. Вы представляете, какое количество там людей намагнитилось? Начиная от корректировщиков огня, от чистой агентуры и до просто каких-то мудаков-активистов?

– Но талантливый он. Правда?

– Я не вижу за ним талантов. Я вижу в нем криминальные способности. Это у него есть. Мошенническое. Такое вот, знаете... Шнырь такой. Вот это у него – да, не отобьешь. То есть шнырь, который вот нужен. Но для таких времена благоприятствуют. Он, кстати, придумал, что он учился в танковом училище. Вы понимаете? Вот вы, Дмитрий, скажете, что вы сын маршала Жукова и учились в МГИМО? Вам придет в голову?

Фото: EPA
Фото: EPA

– Внебрачный.

– Ну, брачный, внебрачный... Ну вот вам придет такое? Вы скажете: "Да нет, я приличный человек, горжусь своими родственниками, образованием". А этому все время надо было что-то такое себе добавить. Вот из-за этой несамодостаточности, неполноценности он все время придумывал о себе какие-то невероятные случаи: что он, там, друг с боксером Тайсоном... Все время какие-то детские комплексы работали в нем. Понимаете?

– Я читал интервью с ним давнее – он рассказывал, что он в висок себе стрелял. Играл в казино, по-моему, проигрывал много. И когда проиграл уже сильно много, пытался выстрелить, но осечка была.

– Из этого же разряда. Я помню, он в интервью, значит, заявляет: "Да, я книжки люблю читать". – "Что вы сейчас читаете?" По-моему, он "Стране", [Светлане] Крюковой давал интервью – боюсь соврать. Он говорит: "Сент-Экзюпери, "Маленький принц". То есть он дожил до 40 лет, и он читает эту книгу. Я в школе ее читал. Он-то, наверное, не знал, в школе не учился. Это школьный курс. Это где-то такой, знаете, шестой класс – вот так. Это уровень его. Понимаете? Поэтому он выдумывает на ходу и про "стрелялся", и так далее. Точно абсолютно ничего этого не было.

Санкции против РФ должны быть тотальными. Не 50 человек, а 7–10 тыс.

– Вы были депутатом Государственной думы России и представляете, как крутятся там властные механизмы, что происходит.

– Да, знаю.

– Скажите: а что сегодня на самом верху? Пять месяцев войны. При всем при том, что достигнуто и не достигнуто, о чем они сегодня там думают? Чем заполнены их мысли?

– Вообще в аппарате такой коктейль из страха и неуверенности, я бы сказал. Это такое раздражение-неуверенность. "Ради чего все? Наша цель... Нас ориентировали, что мы воры, мы коррупционеры, мы обогащаемся, мы создаем систему власти несменяемой ради вот этого, сословного..." Безусловно, Россия нынче – это сословное государство. "Нашего личного процветания. Чтобы мы могли жить в безопасности, не повторяя ошибок прошлого. Начиная от социализма и кончая сталинскими репрессиями". А зачем это им – репрессии? "Но мы держим жестко власть, чтобы продолжать жить, как мы хотим, выбирая гедонистический образ жизни. А для чего сейчас мы живем?" Им говорят: "Ну, мы построим такой полуконцлагерь, но процветающий". Как, знаете, рядом с Варшавским гетто столики стояли.

– Да.

– Кафе. И люди пили, а там где-то кого-то шлепнули. То есть они как бы, с одной стороны, понимают, что выхода нет и нужно в этой ситуации каким-то образом выживать, но с другой стороны, понимания, ради чего все это делать, нет. Этого понимания нет. И поэтому, конечно же, они ждут развязки. И где-то в мозжечке они понимают, что развязка может быть самой неудачной, самой неуспешной. Поэтому надо еще подождать. И какая-то суета – она уже публично выйдет. То есть мы увидим какие-то публичные сполохи этого. Особенно это сложно в правительствах. [Премьер-министр РФ Михаил] Мишустин вообще является некой результирующей фигурой. Он чистый жулик обычный, ничем особо не примечательный, не выдающийся. Папа у него из КГБ, но тем не менее тоже пять фамилий, непонятного происхождения. 

– Там и армянин он, и еврей...

– И армянин, и еврей – кого только нет. Вообще не поймешь. На самом деле вообще никто ничего не понимает. Ну как это обычно. У Путина тоже ничего не понятно. Но там есть какая-то часть, которая считает: "Но мы-то почему за войну должны отвечать? От санкций и кончая заморозкой наших активов. Нам эта Украина и не сдалась. У нас все хорошо было. Нам от этой Украины ни горячо, ни холодно вообще. И почему мы должны были подчинить все свои интересы и всю свою аппаратную судьбу, власть и все, что с ней связано, отпрысков, которых надо устраивать на Западе в основном, – должны подчинять вот этой зависимости от исхода кампании в Украине? А если действительно они, там, возьмут и деоккупируют территории? И что будет, и как? А как с Западом?"

То есть вот эта растерянность вызвана тем... Вот если бы за три дня действительно взяли Киев, если бы захватили Украину, как-то бы с этим научились жить, как-то бы это преодолели. Им бы сказали: "Все нормально, вопрос решен, вопрос закрыт. Сейчас будем кого-то подкупать, где-то давить, где-то шантажировать и угрожать, но мы свое выкружим, мы получим то, к чему стремились. Мы захватили самую значимую часть территории бывшего СССР". А это действительно было бы так.

– Да.

– Практически три славянские республики. "И дальше уже будем как-то с этим десятилетие-другое жить. Может быть, мы не успеем, но это продолжат наши, там..." Сейчас же они подтягивают все детей. А здесь получается, что это не выходит, не выкруживается. А какая тогда цель дальше? Что тогда вы намереваетесь делать дальше? И вот здесь вопросов больше, чем ответов. И самое главное – власть этих ответов не дает, Путин этих ответов не дает. "Все идет по плану, все идет в соответствии с фазами". А по какому плану? Чего?

И я думаю, что это чувство растерянности будет только нарастать. И это важно. Чтобы в аппарате возникло какое-то желание это все преодолеть, это решить, нужно, чтобы это чувство растерянности усилилось. Кстати, санкции являются инструментом этого усиления. Я много раз говорил. Санкции почему должны быть тотальными? Не 50 человек, как Евросоюз сейчас, в седьмом пакете, внес, а чтобы было 7 тыс. или, там, 10 тыс.

– Да.

– Чтобы это всеохватно было, чтобы нельзя спрятаться было. "Нет такого места, где я в домике". Нет, ты не в домике. Даже если ты мэр или заммэра, ты не в домике. И тебе надо решать эту проблему. "Да я не хочу. Почему я? Как? Я мэр – и, там, президент..." Нет, дорогой друг. Как Хрущева снимали? Собрались в ЦК... Да, с ними со всеми поработали. "Ну, там, Никита Сергеевич у нас куда-то не туда пошел. Ну что ж, Никита Сергеевич..."

– "Надо отдохнуть".

– "Надо отдохнуть". Понимаете? И там ведь сидели люди вплоть до секретарей райкомов. Понимаете? То есть тут не получится решить этот вопрос – где-то двое, трое, пятеро. Если они не будут чувствовать, что надо что-то поменять, надо с этим что-то делать... Так внизу, глубоко в аппарате власти. А подвинуть их может только это давление, эта угроза того, что всего лишат. "Либо мы поедем на Запад и без Путина договоримся, чтобы это все ослабили". Вот как-то так.

Потерю Херсона Путин уже не сможет объяснить "доброй волей". Нужно будет выворачиваться более существенно

– Я понимаю, что залезть в мозги к Путину невозможно. Какие там мыши с тараканами пересношались, тоже понять нельзя. Но тем не менее как вы думаете, о чем он думает сейчас?

– Ну, видите как... Путин, безусловно, сейчас конкретно думает о том, как бы ему избежать любого военного поражения – значимого, публичного. То есть Херсон, если вдруг пойдут дальше, – это уже значимая история. Это даже не Киев. Я уже говорил, что это вторая стадия и второй вариант, при котором это уже нельзя будет объяснить просто "доброй волей" или чем-то таким. То есть нужно будет выворачиваться как-то более существенно. Да? Ну и поэтому, конечно, он бы хотел сейчас посредством этих соглашений зерновых добиться того, чтобы был заключен дополнительный протокол. Именно поэтому сегодня [23 июля] по Одессе-то и ударили, по порту. Для того, чтобы: "Видите? Не работает соглашение". Так надо же протокол заключить о перемирии на юге. Одесса, Херсон, Бердянск, где порты. Чтобы они были выведены из зоны боевых действий. Все, линия разграничения. А на востоке продолжим.

Вот я думаю, что где-то в этом диапазоне его беспокойство. И если оно нарастает в том смысле, что, понимая, что это нельзя предотвратить, потому что сполохи этого мы видим. То есть совершенно не случайно Антоновский мост два дня подряд обстреливают HIMARS – пристреливаются. Так же, как к Каховской дамбе. Это же не просто так. И Высокополье не просто так. То есть это все не просто так.

Но до такой степени он не самонадеян. Он, безусловно, понимает оперативную ситуацию. Он же сам говорит: "Мне докладывают и Лапин, и Суровикин". Он же на встрече с Шойгу это сказал. "Там, наградите Лапина "героем" за восток". За направление "Центр", точнее. То есть это говорит о том, что, безусловно, его это пугает. И понимание того, что ситуация может перевернуться в августе...

Август – как я уже говорил много раз – критический, роковой месяц для России. В России его боятся – августа. Раньше октября боялись – теперь августа боятся. Потому что в августе самые значительные события происходили. А он же человек мистике не чужой. Он в эти вещи верит: что, значит, такая зависимость от календаря или он географии, или от еще чего-то – она, в общем, имеет судьбоносный характер. То есть если в августе действительно произойдет освобождение Херсона и вообще этого, правобережного, плацдарма, то это самое большое его как бы опасение сейчас. И он будет прилагать усилия именно здесь, я думаю. Я уверен.

Фото: EPA
Фото: EPA

– Но пути назад, отхода для него какого-то ведь нет. Правильно?

– Нет. А он же сам перерезал это все. А как? У него сейчас даже мирные переговоры – какими бы они уже ни были, но не на его условиях. Потому что на его условиях – это капитуляция. Да? "Признайте "российским" Крым, его статус, Донбасс и все территории, которые мы заняли после 24 февраля". Они как бы передаются на "референдумы". Знаем мы их "референдумы". "Демилитаризация", чуть ли не оставить 50-тысячную армию без вооружений вообще, с одними пистолетиками, западные вооружения все вывезти... Ну куда, как? На таких условиях этого не будет, а на всех других условиях это разговор с ним с позиции силы. Понимаете, он загнал себя в такое положение, при котором любой разговор с ним с позиции силы – и его шарканье плохо продается на внутреннем контуре. "Ну как это? Что ж ты нам обещал черт-те что, а выяснилось, что ты просто 70-летний согбенный старичок, который в полуприседе скачет и ничего из себя не представляет. И на самом деле миссии, которая заявлена, ты не соответствуешь. Не твой уровень. Не мачо".

Главная цель Эрдогана – поднять региональный статус Турции до уровня гегемона

– Почему [президент Турции Реджеп] Эрдоган с Путиным стоит, встречается, фотографируется?

– Потому что Эрдоган имеет свою цель. И он – как вам сказать? – нравственно амбивалентен. Он в Тегеран поехал. Хотя на самом деле сунитская Турция – она, вообще говоря, с шиитами так себе.

– Да, не очень.

– Не очень. Но он на эти вещи вообще не смотрит. Во-первых, Эрдоган имеет некий самостоятельный статус, это очевидно. Потому что он чуть-чуть антизападный. Ну такой – не прозападный. С другой стороны, он претендует на региональный уровень – гегемон.

– Да.

– Он то с Израилем вплоть до чуть ли не войны доходит, а сейчас вообще это лучшие друзья. Израиль – контр, вот это... Азербайджан, Баку, Турция. То есть он легко меняет союзников. Удивительное дело. С Москвой же тоже... Сбил бомбардировщик. Вы же помните, какие звучали в адрес друг друга заявления.

– Да.

– А потом чуть ли не целовались. То есть в этом смысле Эрдоган...

– Способный.

– Да. Он циничный, предельно циничный. И человек, который действительно идейно заряженный. Его главная задача – это поднять региональный статус Турции до уровня, повторяю, гегемона Закавказья, Причерноморья, бассейна Крыма с выходом на, так сказать... Сирия – понятно, это само собой, это даже не обсуждается. И шире. То есть он всегда об этом мечтал. И сейчас для него в условиях ослабления России... Из этой войны Россия не выйдет, как бы и чего бы ни происходило, усиленной. Это для него шанс показать, что "я больше, чем просто Турция, я больше, чем просто лидер Турции. Я большой региональный начальник". Мы такое видели. Это политика османизма. Кстати, он ушел от исламизма. Для него больше такое возрождение Османской империи – даже более тюркистское направление – существеннее. Он в какое-то время считался вообще как бы протагонистом исламского интегризма, а сейчас, я так вижу, он как-то поохладел чуть-чуть. Несмотря на то, что декларативно он его приверженцем остается, но, в принципе, вся эта дичь, которая была, ему была нужна с противостоянием с верхушкой армии. Потому что там же каждые 10 лет происходили перевороты.

– Да, там жестко было.

– Жестко. Вешали премьеров. Ботинок падал, когда вешали. Да.

– Так вешали, что аж ботинок падал.

– Падал. Ну, там считалось, что повесить в ботинках – это уважение. Без ботинок – это как бы плохо. Поэтому такие всякие истории происходили. Но самое главное – что сегодня он же решил вопрос с армией: он заполнил ее генералами, преданными ему лично. Это не просто выпускники Вест-Пойнта, секуляризованные и идейные кемалисты. Среди них много было гюленистов – сторонников Гюлена. Он когда-то с ним был, кстати, другом, с Эрдоганом – беглый Фетхуллах Гюлен. Но он все проблемы решил. Смотрите: он со Швецией, Финляндией поигрался, согласился на их вступление в НАТО – и получил возможность расправиться с подпольем курдским и курдскими диссидентами. И с гюленистами тоже и так далее. Ему пошли навстречу. Ему позволили. Это долгоиграющая история. Ему и дальше будут помогать, чтобы внутренняя оппозиция не имела поддержки. Ну прежде всего, конечно, курды и сторонники Гюлена.

Поэтому на самом деле у него амбициозные планы и он, повторяю, амбивалентен. Для него нет вот такого: что раз мы члены НАТО, то мы в едином союзе с коллективным Западом. Нет. Он считает себя свободным от любых обязательств сверх тех, которые ему нужны лично.

– А как вам поведение [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана вообще?

– Я уже по этому поводу тоже высказывался. Здесь ничего нового. Я считаю, что он завязан по деньгам. Вот. Я здесь не вижу какой-то большой идейной смычки, несмотря на то, что Венгрия – член НАТО, Евросоюза. У Венгрии тяжелейшая история отношений с Советским Союзом, с Москвой. Один 56-й год чего стоит.

– Один 56-й год чего стоит, конечно.

– И еще там много чего было. Но тем не менее я полагаю, что он в газовых делах участвует. Об этом все больше разговоров звучит в Европе. Например, министр иностранных дел Литвы [Габриэлюс] Ландсбергис – внук, по-моему, Ландсбергиса – он много раз намекал, что уже пора разобраться с Венгрией.

Но он [Орбан] играет очень остро. В том смысле, что так публично себя вести, открыто выступая против линии Евросоюза, причем в пользу Москвы, а не то что, там, в свою пользу, – это дает очень много оснований для Евросоюза и вообще для стран – его участников посмотреть на эти вещи более особым образом. То есть там объяснимо все тем, что с Путиным, конечно, [у Орбана] это денежные отношения, в этом нет сомнений. Но еще и здесь есть по поводу Украины возможный интерес. Путин же всех убеждает, что Украина распадется: "Мы ее разорвем, и вам кусок достанется, и Польше, и этим. И мадьярам кое-что достанется. Там 150 тыс. же проживает. Ну вот и вы что-то получите с этого. Там, и Берегово..." Я не знаю, что он продает. Путин же все время кому-то что-то продает.

Фото: EPA
Фото: EPA

– Да.

– Да. Поэтому здесь тоже может быть такое для себя обоснование: "Вдруг падет Украина, а мы что же, бросим наших мадьяр? Мы же не можем. Поэтому мы, как бы заботясь об их судьбе, вот к этому конфликту так относимся. Более специфически – не так, как единая Европа".

Ну, повторяю: мотивация здесь... Он же бывший комсомолец, и газовик у него такой же комсомолец. Это все настолько просчитываемо...

– "Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым".

– Да, да, да. Этот будет. И поэтому я думаю, что если этим всерьез не займутся и не выяснят вообще происхождение его капиталов, там... Столь долго находясь у власти, его партия "Фидес" – откуда финансирование... Это такой вопрос... Еще предстоит большой разбор, мне кажется, по этому поводу.

У россиян нет формы коммуникации, чтобы задать вопросы власти. Они могут сразу с бунтом выйти

– Мы говорили о мозгах Путина и кремлевской верхушки. Скажите, пожалуйста: а что происходит сегодня в мозгах простых россиян? До них хоть что-то начинает доходить или тьма кромешная?

– Ну вот судить об этом с точки зрения того, проявляют ли они какое-то свое, иное, отношение к этой так называемой "военной операции", к Путину и так далее, мы не возьмемся. Потому что, конечно, система сильно изменилась, то есть она ужесточилась, огрубела сильнее. То есть сейчас страх и опасения за свою жизнь, там, свободу, работу, за положение, статус... Вообще очень существенно ситуация ухудшилась. Но тем не менее ведь мы же понимаем, что и количество потерь... Да? Это живые люди – погибшие. Были – и их нет. Да? То есть это не какие-то абстрактные рассуждения, жизнь стала лучше или хуже. Кто-то может сказать: "А мне нормально и так было. Водка как стояла, так и стоит". То есть здесь социально еще можно как-то оспаривать, а вот погибший родственник – его ты не оспоришь никак. Если он погиб, то погиб.

Вопрос – количество переходит ли в качество. Вот о чем речь. Ну хорошо, погибло, там, 50 тыс. или 40 тыс., или 30. А если 100 тыс. погибло? А ради чего они вообще погибли? А сроки, что длится эта "операция" (в РФ полномасштабную войну против Украины называют "спецоперацией". – "ГОРДОН"), – уже пять месяцев... А обещали совсем другое, обещали точно другое и докладывались на другое. Я думаю, что определенный дрейф, безусловно, существует. Сейчас это скрадывается летом. Лето – оно всегда как-то в России, в общем... "Не все так страшно". Наверное, ближе к осени, к зиме этот вопрос усугубится сильнее. И, безусловно, социальные изменения – они станут результатом и санкций, и вообще экономической изоляции России. Мы увидим первые сполохи все-таки поздней осенью, зимой, как это традиционно бывает, – поздней осенью. И станет понятно.

– То есть россияне начнут задавать своему руководству вопросы вообще? Хоть вопросы.

– У них просто нет этой формы коммуникации, чтобы задать эти вопросы. Они могут сразу с бунтом выйти. У них нет возможности озвучить эти вопросы. Просто нет конкретизированных средств для того, чтобы... Просто ничего нет. Там просто все выжжено, все раскатано под ноль. И поэтому ничего, кроме бунта или какого-то выступления, у них не осталось.

Безусловно, это можно инспирировать. Это инспирируемые вещи. И, конечно... Ну человек сидит, сидит, что-то свое думает, размышляет – и вдруг ему кто-то говорит: "Дурак, ты чего сидишь? Ты понимаешь?.." Как это было в 17-м году: "Землю делят. Чего вы на фронте делаете? Уже надо возвращаться и присоединяться к реформе". Потому что там действительно наделы делили и много чего происходило. Дезертирство крестьянства – оно, в общем, во многом этим объясняется. Они говорили: "А что, мы сейчас на фронте... То ли убьют, то ли нет. А там семья".

– И земля.

– И земля, да, да. И здесь нужно, чтобы как-то сартикулировано было хоть на каких-то уровнях. Публично, может, какая-то часть власти на это пойдет для того, чтобы сказать: "Вот вы подыхаете, вы беднеете. А, собственно говоря, ради чего все? Потому что результат это иметь не будет. Скоро у вас не будет этого, того и вот этого". А этого точно не будет: пенсий, зарплат. С этим вообще здесь и с работой очень плохо. Очень плохо. После ухода огромного числа компаний – тысяч иностранных компаний. Это же огромные рабочие места. Счет идет на миллионы человек, занятых в этой сфере: и услуг, и производства, и разных других. Просто люди как бы только-только с этим столкнулись.

– Ничего. Хватит, как Путин сказал, пить кока-колу – "будем пить иван-чай". Правда?

– Да, иван-чай. Кто может пить этот иван-чай, гадость эту,  я не представляю.

– Иван. И будет пить иван-чай.

– Иван-чай. Ну вот пусть он пьет иван-чай. Он все по более рафинированным напиткам проходится. Поэтому... Народ будет пить иван-чай. Будут заваривать себе крапиву или чего-нибудь еще. Ну вот идите, нарвите.

– И ею же жопы подтирать после заварки.

– Ну, чем дальше все идет, я и этому не удивлюсь. Скажут, это очень полезно. Знаете, как в древности? Бумаги же не было. Никто же пипифаксом не пользовался. Камнями подтирались. Ну, дойдет и до этого, если дальше все так пойдет.

– Я застал газеты.

– Ну газеты – это все застали. Газеты – это святое. Знаете анекдот одесский? Значит, "на твоей жопе можно прочитать все последние новости".

– Да, да, да.

– Просто я к тому, что в целом ситуация – она же ухудшается существенно.

– Мы же помним еще эти туалеты с гвоздиками, на которых висели куски газет. Да?

– Конечно. Кое-где они, кстати, в том же, неизмененном, виде остались. Я вас уверяю, в России – точно абсолютно. Эти туалеты... Я как-то перед отъездом там турне делал. Русская провинция – я вас уверяю: где-нибудь заедешь, там стоит ДК, Ленину памятник весь обшарпанный, и вот эти туалеты на улице. И сельпо.

– И не везде газеты на гвоздиках. Ну а пальцы на что?

– Я не знаю, там такое творится, что не приведи бог.

Я с Арестовичем ни разу не виделся

– Вы едва ли не каждый день делаете интервью с [советником главы Офиса президента] Алексеем Арестовичем, которые набирают миллионы просмотров. Во-первых, скажите: вы от популярности не устали?

– Смотрите, Дмитрий. Я вообще как-то к этому безразлично отношусь. Вы понимаете, я такое в жизни понапроходил... Я в 22 года стал депутатом парламента. Вы представляете такое? С такой фамилией.

– Да.

– Нет, я к этому абсолютно безразличен. Вот. Канал – это инструмент. Это не самоцель. Я уже много раз говорил, что, конечно же, я как человек, как гражданин России и человек, оппозиционно настроенный, вижу свою цель – что это инструмент... Раньше я был адвокатом – теперь я блогер. Инструмент борьбы со всей этой властью и тем, что с ней связано. И если эта цель будет достигнута, все остальное меня, честно говоря, уже... Мне 51 год, и мне, честно говоря, абсолютно по барабану все. Я этим абсолютно не завожусь. Может, помоложе я был бы – мне бы это как-то льстило. А сейчас я давно уже...

– Но вы с Алексеем Арестовичем друг от друга не устали еще? Нормально все?

– Ну смотрите как. Я с ним ни разу не виделся ведь. Мы вот лично никогда не общались. То есть мы с ним начали где-то за год, по-моему, до войны делать эфиры. И они такого ажиотажа не вызывали. Хотя мы войну обсуждали. Мы все время обсуждали войну. Можно открыть и посмотреть. Они [видеозаписи] все лежат [в YouTube]. И мы обсуждали, как будут двигаться армии, где будут... Он все говорил, что они будут двигаться вдоль железнодорожных путей... Мы это все разбирали. И тогда это казалось умозрительным: ну вот двое чудиков войну рисуют и так далее. Да? И в момент, когда это все случилось, почему-то – здесь тоже всегда есть загадка – почему-то людям понадобился именно такой формат общения. Почему он им понравился...

– И пользуется огромным успехом.

– Да. И люди сделали выбор в пользу него. Могли не сделать. Такое тоже бывает. В этом есть и химия какая-то, есть в этом какое-то – может быть, за годы сложившееся – доверие ко мне как к человеку вроде как с русским паспортом, но понимание того, что я проукраински настроен. Алексею Арестовичу, которого воспринимают... Не знаю: женская аудитория определенным образом воспринимает, кто-то его воспринимает как советника, официальное лицо Офиса президента. И это как-то все вместе сложилось. Может, русский язык тоже повлиял. Потому что это создало возможность общинам по всему миру русскоязычным слушать эту информацию. Вот оно так сложилось. И понимаете как? Усталость, не усталость, но мы исходим из того, что пока война не закончится, мы какую-то работу важную делаем.

– Да.

– Да. И если это кому-то помогает – слава богу, как говорится. Потому что мы были бы счастливы, чтобы кто-то... Как-то одомашнить сметь... Вокруг падают, умирают люди, все эти ужасы, которые видят на экране, когда после обстрелов маленькие детишки и так далее... Может быть, мы какую-то анальгетическую функцию несем и люди как-то смиряются с вещами неотвратимыми, какими-то фатальными. Потому что, действительно, ты идешь домой с коляской – раз! – и тебя нет. Или лег спать – и прилетела ракета. И, может быть, эти эфиры как-то примиряют с этим. Мне так кажется, я так подозреваю. И я думаю, что пусть это так и будет до конца войны, а там дальше видно будет. Может быть, другая жизнь будет совсем.

Скриншот: 24 Канал / YouTube
Скриншот: 24 Канал / YouTube

– Я вам задам последний вопрос. И касаться он будет лично меня. Вы знаете наверняка, что...

– Конечно.

– ...Следственный комитет Российской Федерации сначала открыл против меня уголовное дело по трем или четырем статьям. Потом меня внесли официально в реестр террористов и экстремистов. Потом объявили в розыск. И, наконец, уже заочно арестовали.

– Да.

– Я в ответ объявил в розыск министерство внутренних дел Российской Федерации, в полном составе разыскиваю их. Какие еще вещи я могу сделать? И вообще как мне себя вести, на ваш взгляд? Спрашиваю у вас сейчас как у адвоката.

– Смотрите. Ну первое: они вас просто...

– И что это все значит вообще?

– Да, да, да. Они вас ненавидели всегда. Иллюзий питать не стоит.

– А за что меня любить?

– Да. Но они вот ненавидели именно... Первая причина – что это Украина, и не может быть таким популярным украинский журналист, который вдруг нам тут какие-то нарративы создает. Да? Плюс Лубянка особенно ненавидела за то, что вы все-таки дотошно все это раскрывали. Я знаю просто Калугина интервью и так далее. То есть это очень болезненная ситуация.

– О, вы даже такое знаете...

– Да, да, да. Это точно абсолютно. Я с женой Калугина Ольгой тоже беседовал. Я пытался [сделать так], чтобы Олег Калугин у нас выступил, но он очень стар – он уже...

– Да, да, я знаю.

– Ему уже сильно за 80. То есть уже, наверное, никому не... Но на Лубянке это очень болезненно воспринималось. Потому что они же не любят, чтобы кто-то как-то лез в их кухню. Для них это очень болезненно. И поэтому тут иллюзий питать не стоит. Даже когда меня в довоенный период как-то приглашали куда-то, где-то мы могли им что-то высказать в лицо. Это все накапливалось. И сейчас они просто выплескивают это обратно. Ну какой у них еще способ? Идет война. Что они могут сделать? Ничего они не могут сделать.

Что касается, значит, конкретно этих процессуальных действий, которые незаконно предпринимаются. Я бы сказал так: внутри России бесполезно что-либо делать. Нанимать адвоката, оспаривать и ходить просто нет смысла. А вот как-то подумать о каком-то ином порядке попыток, значит, потребовать компенсацию за ущемление ваших прав – вот тут нужно подумать. Разные варианты могут возникнуть. Потому что Россия, конечно, вышла из большинства юрисдикций, Европейского суда и страновые иски она уже исполнять не будет. Хотя пока еще юрисдикция сохраняется, хоть Россия и не в Совете Европы. Но, возможно, где-то возникнет, на каком-то извиве, пока не очень понятно каком,  возможность требования каких-то компенсаций, получения компенсаций за это преследование. Я бы этого не исключал. Тут нужно просто... В этом положении очень многие находятся на самом деле. Потому что они же на вас пошлют из регионального розыска потом в Интерпол. Интерпол, конечно, отклонит по статье 3-й своего устава: это политическое однозначно преследование. Никто не внесет в Red notice, но сам факт такого обращения – он может давать основания предъявления претензий к России. Просто, к сожалению, нет такого хорошего суда, нет такой универсальной судебной инстанции, где бы можно было отсудить денег и с нее сшибить эти деньги. А так – очередь бы выстроилась, я вас уверяю.

Поэтому в самой России ничего делать не надо. Подождать, пока все рухнет, а потом можно будет разобраться со всеми, кто это делает.

– Поодиночке.

– А чего поодиночке? Просто всех посадим, а тот, кто накосорезил совсем резко, – можно и, так сказать, до высшей меры довести. Они же сейчас уже подходят к тому, чтобы отменить мораторий. Так что я считаю, что... Ну что же – война, вы же убиваете. Понимаете? Раз готовы убивать, умейте умирать. Все честно.

– В общем, пока буду тихо радоваться такому признанию. Правда?

– Да, да. Это лишнее свидетельство. Потому что, видите, вас много раз упрекали за журналистику: "Зачем он делает [интервью] с Гиркиным, там, с Поклонской?" А ведь раньше эти ответы, может, не убеждали – до войны – никого. А смотрите: мы же собираем компромат, целое досье, сдаем этих прямо тепленькими. А сейчас это видите, как воспринимается? "Он же ведь нас тепленькими сдавал. И мы ему должны за это отомстить". И как бы это форма признания, безусловно. Ненависти и признания.

– Марк, спасибо вам большое.

– Не за что абсолютно.

– Надеюсь, что наше следующее интервью будет намного более оптимистичным.

– Дай бог, дай бог.

– Спасибо.

– Спасибо.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Реджеп Эрдоган, Херсон, Херсонская область, Виктор Орбан, Марк Фейгин, Алексей Арестович, Анатолий Шарий, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Неважно, где мы находимся". Жена Ярославского, чей родной город находится в оккупации, ответила на упреки после фотосессии на яхте
"Неважно, где мы находимся". Жена Ярославского, чей родной город находится в оккупации, ответила на упреки после фотосессии на яхте
34-летний Dantes показал, как выглядела его мать в молодости, и рассказал о двух ее мужьях
34-летний Dantes показал, как выглядела его мать в молодости, и рассказал о двух ее мужьях
"Очень красиво", "Крутой перевод". Цибульская спела "Красное вино" Каменских на украинском языке. Видео
"Очень красиво", "Крутой перевод". Цибульская спела "Красное вино" Каменских на украинском языке. Видео
"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне
"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне
"Разведка локации". 63-летняя Мадонна прогулялась по ночному Нью-Йорку
"Разведка локации". 63-летняя Мадонна прогулялась по ночному Нью-Йорку
Виктория Бекхэм показала, как отдыхает со стаканом водки с тоником
Виктория Бекхэм показала, как отдыхает со стаканом водки с тоником
"Высший сорт". 53-летняя Лопес снялась в черном боди
"Высший сорт". 53-летняя Лопес снялась в черном боди
"Красивая кошечка", "Вот так поворот". Дорофеева снялась, лежа на лужайке
"Красивая кошечка", "Вот так поворот". Дорофеева снялась, лежа на лужайке
  "Океан Ельзи" презентовала клип на песню "Квіти мінних зон" и объявила сбор средств на пикапы для ВСУ. Видео
  "Океан Ельзи" презентовала клип на песню "Квіти мінних зон" и объявила сбор средств на пикапы для ВСУ. Видео
Приходько назвала одним словом находящихся за границей во время войны в Украине Потапа, Яму и недавно вернувшегося Monatik
Приходько назвала одним словом находящихся за границей во время войны в Украине Потапа, Яму и недавно вернувшегося Monatik
"Барби". Новая пассия бывшего мужа Ани Лорак снялась в розовом купальнике в полный рост. Фото
"Барби". Новая пассия бывшего мужа Ани Лорак снялась в розовом купальнике в полный рост. Фото
"Воздушное творожное облако". Рецепт десерта с абрикосами от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
"Воздушное творожное облако". Рецепт десерта с абрикосами от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
"Настоящую любовь не отнимет ни война, ни разлука". Каменских показала себя в процессе написания песни. Фото
"Настоящую любовь не отнимет ни война, ни разлука". Каменских показала себя в процессе написания песни. Фото
Дзюдоистка Белодед показала прогулку по Барселоне. Фото
Дзюдоистка Белодед показала прогулку по Барселоне. Фото
Бадоев рассказал, в какой стране впервые после начала войны встретился с дочерью
Бадоев рассказал, в какой стране впервые после начала войны встретился с дочерью
Украинское издательство выпустило дебютный роман Тарантино "Однажды в Голливуде" на украинском языке
Украинское издательство выпустило дебютный роман Тарантино "Однажды в Голливуде" на украинском языке
 
 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 